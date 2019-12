Hokejisté podlehli Švédům a na Channel One Cupu skončili poslední

Moskva - Čeští hokejisté poprvé v sezoně nebodovali. Ve svém posledním utkání na Channel One Cupu v Moskvě prohráli se Švédy 1:3 a po ruském vítězství 2:0 pod širým nebem v Petrohradu nad Finskem skončili v turnaji na posledním čtvrtém místě.

Po čtyřech výhrách od začátku sezony se druhá porážka za sebou začala rodit ve druhé třetině. Tým vedený kapitánem Jakubem Jeřábkem inkasoval nejprve z hole Dennise Rasmussena, následně se prosadil ještě Malte Strömwall. Další gól už Marek Langhamer nedostal, Češi se dostali ve třetí části na dostřel díky Hynku Zohornovi, ale více toho už nestihli. Prázdnou branku při power play trefil ještě Rasmussen.

"Byl to jeden z nejhorších zápasů od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Hlavně prvních čtyřicet minut, kdy to bylo bez nasazení, dělali jsme obrovské chyby, ten přístup nebyl jako obvykle. Když vezmu celý turnaj, tak jsme si našimi hloupostmi poztráceli body ve všech třech zápasech," prohlásil kouč Miloš Říha.

Českému týmu při nástupu nezahráli organizátoři kvůli technické chybě hymnu, kterou následně odzpívali fanoušci.

Úvodní dějství příliš vzruchu před brankami nepřineslo. Až v 15. minutě vychytal Sylvegarda Langhamer, následně se ale český tým z chvilkového švédského náporu vymanil, Seveřanům dokázal ujet Sekáč, ale neměl už dostatek sil na přesnější zakončení.

V nástupu do druhé třetiny převedl parádní sólo přes celou délku kluziště obránce Lööv. Přes bránícího Jeřábka se protlačil až do koncovky, Šustr nestihl uklidit kotouč do bezpečí a dojíždějící Rasmussen v čase 20:47 otevřel skóre.

Ve 25. minutě pálil dvakrát po sobě Zaar, v obou případech měl ale navrch Langhamer. Jen o chvilku později musel na trestnou lavici Krejčík a Švédové ho vrátili zpět do hry už po 42 sekundách: Strömwall dostal puk u branky, trošku si odcouval a s pomocí bližší tyčky propálil Langhamera.

Kontrovat mohl záhy Jaškin, jenže nedal. Český výběr pak nevyužil dvě přesilovky. Při té druhé zahrozil opět Sekáč, ale ani on nenašel recept na Larse Johanssona.

Ve třetí části pálil hodně nebezpečně Pavlík. Na druhé straně vzápětí udělal obrovskou chybu uvnitř vlastního obranného pásma Krejčík, jehož nahrávku bekhendem vystihl Händemark a jel sám na Langhamera, ten ale pojistku Švédů výborným zákrokem odmítl.

Brzy nato museli Švédové do čtyř a Čechům stačil ke gólu podobný čas jako předtím při využití přesilovky soupeři. Hynek Zohorna skvěle využil clonu před gólmanem a snížil. Gól český tým pořádně nabudil a Švédové pak místy nevěděli, kde jim hlava stojí.

Vše včetně dlouhé power play v českém podání ale nakonec ustáli. Definitivu jim zajistil Rasmussen, poté co obral u hrazení o kotouč Sekáče a 27 sekund před vypršením základní doby přidal třetí gól Švédů.

"Od začátku jsme byli všude druzí, nehráli jsme jednoduše. Hodně se to odvíjelo od pohybu. Neměli jsme nohy a pořádně jsme začali hrát až od konce druhé třetiny. Poslední třetina už za to trochu stála, ale bohužel," litoval obránce Jeřábek.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Byl to jeden z nejhorších zápasů od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Hlavně prvních čtyřicet minut, kdy to bylo bez nasazení, dělali jsme obrovské chyby, ten přístup nebyl jako obvykle. Když vezmu celý turnaj, tak jsme si našimi hloupostmi poztráceli body ve všech třech zápasech. Dnes jsme byli ospalí, nebruslili jsme dobře, nedohrávali jsme. Hráči neplnili, co jsme po nich chtěli, až teprve v poslední třetině to bylo úplně jiné mužstvo."

Jakub Jeřábek (kapitán ČR): "Od začátku jsme byli všude druzí, nehráli jsme jednoduše. Hodně se to odvíjelo od pohybu. Neměli jsme nohy a pořádně jsme začali hrát až od konce druhé třetiny. Poslední třetina už za to trochu stála, ale bohužel. Nějaké šance tam byly, spousta závarů, ale podruhé už to tam nepadlo."

Marek Langhamer (brankář ČR): "Inkasované góly? Vždycky se dá něco dělat, aby nepadly. Tam je hlavně škoda, že nám ve druhé třetině moc nešly nohy. Pak už se těžko vrací do zápasu. Švédové hráli výborně. My ve druhé třetině trošku zaspali a oni toho využili, myslím, že to byla rozhodující pasáž zápasu."

Rusové nezahráli českým hokejistům hymnu, pomohli fanoušci

Čeští hokejisté se při tradičním nástupu před dnešním utkáním Channel One Cupu proti Švédsku nedočkali hymny. Zatímco Seveřanům ji organizátoři v hale CSKA Moskva zahráli bez problémů, na českou se čekalo marně. Zazpívali ji ale fanoušci.

Na kostce nad ledem už vlála česká vlajka, ale známé tóny nepřicházely. Jen zhruba na pět vteřin se ozvaly ty, které s ní neměly nic společného.

"To je selhání, které se nedá vyloučit, může se to přihodit. Při technických problémech ale naštěstí zastoupili produkci více než zdatně naši fanoušci," řekl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

A fanoušci se po původních rozpacích a tázavých pohledech opravdu činili. Jakmile dozpívali, vysloužili si velký potlesk realizačního týmu v čele s koučem Milošem Říhou na střídačce, stejně tak je klepáním hokejek ocenili i samotní hráči.

ČR - Švédsko 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. H. Zohorna (Filippi, Jeřábek) - 21. Rasmussen (Lööv, L. Johansson), 27. Strömwall (Tömmernes, A. Petersson), 60. Rasmussen. Rozhodčí: Morozov, Fatějev - Šalagin, Slavikovskij (všichni Rus.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9178.

Sestavy:

ČR: Langhamer - Šustr, Jeřábek, Mozík, Krejčík, Klok, Moravčík, Hrbas, Vitásek - Jaškin, Nestrašil, Sekáč - Sedlák, Filippi, Lenc - Rousek, Horák, R. Pavlík - H. Zohorna, R. Zohorna, O. Beránek. Trenéři: Miloš Říha st., Miloš Říha ml., Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švédsko: L. Johansson - Lööv, Tömmernes, Hansson, Dahlbeck, E. Johansson, Lundberg, Andersson - Pääjärvi, Rydahl, Strömwall - Bromé, L. Johansson, Bristedt - Zaar, Rasmussen, A. Petersson - Brodin, Händemark, Sylvegard. Trenéři: Johan Garpenlöv a Markus Akerblom.

Konečná tabulka turnaje:

1. Švédsko 3 2 0 0 1 8:9 6 2. Rusko 3 1 1 0 1 9:7 5 3. Finsko 3 1 0 1 1 8:7 4 4. ČR 3 0 1 1 1 8:10 3

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. ČR 6 2 2 1 1 17:13 11 2. Finsko 6 3 0 2 1 16:14 11 3. Švédsko 6 2 0 1 3 14:19 7 4. Rusko 6 1 2 0 3 17:18 7