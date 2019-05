Brno - Českým hokejistům generálka na mistrovství světa nevyšla. Na závěr Carlson Hockey Games v Brně prohráli s Ruskem 1:4 a skončili poslední v turnaji i celém seriálu Euro Hockey Tour. Z prvenství se v Brně radovali Švédové, které jako jediné čeští hráči v sobotu porazili.

V posledním utkání před pátečním startem světového šampionátu na Slovensku sice útočník Michal Řepík odpověděl v 16. minutě na úvodní gól Kirilla Kaprizova, jenže ve druhé třetině sborná odskočila po brankách Jevgenije Kuzněcova a Dmitrije Orlova. Kuzněcov pak výsledek podtrhl v závěru při power play českého týmu.

Rusové bodovali na turnaji poprvé a sérii Euro Hockey Tour vyhráli o tři body před Finskem, o další dva body zpět zůstali Švédové. Svěřenci kouče Miloše Říhy zůstali s tříbodovou ztrátou na Švédsko poslední.

Český tým začal aktivně a hned v úvodní minutě musel Vasilevskij krýt Palátův pokus a Chytilovu dorážku. Říhův tým měl převahu, ale sborná jej do dalších velkých šancí nepouštěla. Za ruský tým zahrozil kanonýr Ovečkin. V polovině úvodní části připravil Jan Kovář šanci pro Hynka Zohornu, který z pravého kruhu trefil bližší tyč.

Ve 12. minutě se prosadili Rusové. Ovečkin se probil po pravé straně u mantinelu přes Jeřábka, přihrál mezi kruhy Kaprizovovi, který si přehodil puk z forhendu na bekhend a zamířil nad lapačku českého gólmana. Za tři minuty v přečíslení nenašla Simonova přihrávka Frolíkovu hůl, ale v 16. minutě už se Češi radovali. Po Musilově střele od modré čáry překonal Vasilevského nadvakrát Řepík.

Jako první v utkání šel pykat ve 25. minutě za zákrok na Kuzněcova Kolář, který dostal trest na 2+10 minut. Jakub Kovář si s Ovečkinovou ránou z jeho typické parkety na levém kruhu poradil. Oslabení českého týmu zkrátil Kuzněcovův faul a ve zkrácené přesilovce mohl otočit stav Frolík.

Udeřil naopak Kuzněcov, jehož vyslal do úniku hned po návratu z trestné lavice Anisimov, a blafákem do forhendu překonal Jakuba Kováře nad vyrážečku. Za minutu a půl ujel opět Kuzněcov, ale český gólman jej vychytal pravým betonem.

Ve 33. minutě při Zajcevově vyloučení trefil Kubalík tyč a další šanci měl Simon. Za dvě minuty ale zvýšil náskok Rusů po Kuzněcovově ideální přihrávce z levého kruhu Orlov. Před druhou přestávkou ještě vychytal Jakub Kovář Kučerova.

Říhův výběr potřeboval k prvenství v turnaji nutně plný tříbodový zisk, jenže sborná ani náznak obratu ve skóre nepřipustila. V polovině třetí části přišly šance na obou stranách. Palát neuspěl, stejně dopadl i Barabanov, jemuž při přečíslení dvou na jednoho předložil puk Dadonov, jenže tomu stál v cestě Jakub Kovář.

Domácí pak sáhli dlouho před koncem ke hře bez gólmana, místo zdramatizování zápasu ale definitivně rozhodl Kuzněcov, jenž dovezl kotouč až do prázdné branky.

Hlasy po zápase:

Miloš Říha (trenér ČR): "Příprava byla sice náročná, trvala trochu déle, ale ti hráči, kteří ji absolvovali, k tomu přistoupili velice zodpovědně a všem, co se jí zúčastnili, patří poděkování. Už jsme měli docela jasno, kostra byla daná, dnešek vyřešil poslední čtyři otazníky. Ty kluky jsem vyřazoval s těžkým srdcem, protože udělali vše, aby se na mistrovství světa dostali. Strašně těžko se mi vybíralo, ale počet hráčů je omezený, muselo to přijít. Abych se přiznal, váhal jsem na všech pozicích, kluci z té druhé poloviny přípravy na to měli asi všichni. Rozhodly detaily. Vytvořili jsme tým, kterému věříme."

Ondřej Palát (útočník): "První třetina nebyla vůbec špatná, ve druhé jsme tam měli pár šancí. Kdybychom proměnili alespoň polovinu těch příležitostí, tak z toho bude minimálně remíza. Je to škoda. Rusové byli tady v Brně nejkvalitnějším soupeřem, měli tu neskutečné hráče. Celkově si myslím, že nás tady nikdo výrazně nepřehrál, na Slovensku můžeme udělat dobrý výsledek."

Jakub Kovář (brankář): "Je to pořád jen příprava, nikdo do toho už tak nebušil, nikdo se nechtěl zranit. Na Rusech bylo znát, že tady dost odpočívali, nechtělo se jim padat do střel a ani dělat krok navíc. Ale jejich talent jim to nesebralo. Co se týče našeho mužstva, musíme se zlepšit celkově v defenzivě. Na mě tady moc střel nešlo, když něco přilétlo, byla z toho tutovka. Moc sebevědomí jsem si tak neudělal, ale špatný góly jsem nedostával."

ČR - Rusko 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Řepík (D. Musil) - 12. Kaprizov (Ovečkin, Kuzněcov), 28. Kuzněcov (Anisimov), 35. Orlov (Kuzněcov, Ovečkin), 58. Kuzněcov (Kaprizov, Ovečkin). Rozhodčí: Harnebring, Holm (oba Švéd.) - Hynek, J. Svoboda (oba ČR). Vyloučení: 2:4, navíc Kolář (ČR) 10 min. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

ČR: Jakub Kovář - Zámorský, Jeřábek, Rutta, Kolář, Kundrátek, Krejčík, D. Sklenička, D. Musil - T. Zohorna, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - H. Zohorna, Jan Kovář, Zaťovič - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - 25. navíc Fořt. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Zajcev, Orlov, Jelesin, Chafizullin, Blažijevskij - Kučerov, Malkin, M. Grigorenko - Kaprizov, Kuzněcov, Ovečkin - Dadonov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovalčuk. Trenéři: Ilja Vorobjov, Anvar Gatijatulin, Alexej Kudašov a Alexej Žamnov.

Konečná tabulka Carlson Hockey Games:

1. Švédsko 3 2 0 0 1 8:8 6 2. Finsko 3 2 0 0 1 7:5 6 3. Rusko 3 1 0 0 2 9:10 3 4. ČR 3 1 0 0 2 6:7 3

Konečná tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 12 6 2 0 4 41:27 22 2. Finsko 12 5 1 2 4 27:29 19 3. Švédsko 12 5 0 2 5 29:37 17 4. ČR 12 4 1 0 7 30:34 14