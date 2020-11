Hokejisté podlehli Rusku 0:3 a skončili na Karjale druzí

Helsinky - Čeští hokejisté podlehli v závěrečném třetím utkání na turnaji Karjala v Helsinkách Rusku 0:3 a po první bodové ztrátě skončili druzí. Svěřenci trenéra Filipa Pešána tak neohájili loňské prvenství z finského turnaje. První akci série Euro Hockey Tour ovládla sborná s týmem složeným výhradně z juniorů, která nenašla přemožitele a ztratila jediný bod.

Pešán zařadil do sestavy deset členů kádru do 20 let a sedm z nich si odbylo reprezentační premiéru - brankář Lukáš Pařík, obránci David Jiříček, Šimon Kubíček, Stanislav Svozil a útočníci Filip Koffer, Adam Raška a Michal Teplý. Další členové ofenzivy Jan Myšák a Jaromír Pytlík už na turnaji odehráli po jednom utkání a Pavel Novák stihl v sobotu proti Finům jedno střídání.

Rusy dostal do vedení v 19. minutě v přesilové hře Rodion Amirov a ve druhé třetině zvýšili náskok Jegor Činachov a Jegor Afanasjev. Na osmnáctiletého Jaroslava Askarova Češi nevyzráli a gólman Petrohradu si jako druhý na turnaji po Dominiku Hrachovinovi připsal čisté konto.

Duelu v Hartwall Areně před prázdným hledištěm předcházela vzpomínka na Pešánova předchůdce na postu hlavního kouče národního týmu Miloše Říhu staršího, který před dvěma měsíci zemřel ve věku 61 let.

Češi začali aktivně a hned v druhé minutě pomohla Askarovovi pravá tyč při šanci Šimona Stránského. V pokračující akci měl příležitost i Jiříček, který 28. listopadu oslaví teprve 17. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v dějinách samostatné české reprezentace.

Oba celky v dalším průběhu úvodního dějství nepouštěly soupeře do šancí. Pešánův výběr nevyužil přesilovou hru při Čisťakovově trestu, sborná naopak při vyloučení Červeného v 19. minutě udeřila. Pařík přišel o hokejku, stihl vyrazit ještě Činachovovu střelu, ale na Amirovovu dorážku už nestačil.

Po 27 sekundách druhé třetiny tým kouč Igora Larionova zvýšil. Z pravého kruhu zamířil střelou zápěstím k protější tyči Činachov. Češi v 25. minutě mohli snížit ve vlastním oslabení při Špačkově pobytu na trestné lavici, ale Stránský Askarova nepřekonal.

Při Jiříčkově vyloučení si Pařík poradil s šancí Činachova, avšak v čase 28:55 Rusové přece získali tříbrankový náskok. Po Podkolzinově akci překonal devatenáctiletého českého gólmana z levého kruhu Afanasjev. V 36. minutě po souhře s Moravčíkem trefil Koblížek tyč, na druhé straně si Pařík poradil s Bardajovovým únikem.

Český tým se od úvodu třetí třetiny opět snažil vrátit do hry o triumf na turnaji, ale neprosadil se Ordoš a únik nedotáhl do zakončení Myšák, jemuž vracející se Baškirov přizvedl hokejku. Rusové se neprosadili při vyloučení Červeného a v 51. minutě Pařík zlikvidoval Grycjukův únik.

Sborná si bezpečný náskok do konce utkání pohlídala a skvěle zvládla svůj test na juniorské mistrovství světa, které se bude hrát na přelomu prosince a ledna v Edmontonu.

ČR - Rusko 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Amirov (Činachov, Čajka), 21. Činachov (Safonov), 29. Afanasjev (Podkolzin, Muchamadullin). Rozhodčí: Vikman, Kova - Sormunen, Niittylä (všichni Fin.). Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Bez diváků.

ČR: Pařík - Kubíček, Galvas, Jiříček, Moravčík, Hronek, Svozil - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Ordoš, Červený, Š. Stránský - P. Novák, Myšák, Raška - Teplý, Pytlík, Koffer. Trenér: Filip Pešán.

Rusko: Askarov - Čisťakov, Muchamadullin, Sedov, Čajka, Šechovcov, Kirsanov, Byčkov - Činachov, Safonov, Grošev - Podkolzin, Chusnutdinov, Afanasjev - Amirov, Baškirov, Gricjuk - Mingačov, Zlodějev, Spiridonov - Bardakov. Trenér: Igor Larionov.

Tabulka turnaje Karjala a Euro Hockey Tour:

1. Rusko 3 2 1 0 0 11:3 8 2. ČR 3 2 0 0 1 5:4 6 3. Švédsko 2 0 0 1 1 2:5 1 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:8 0