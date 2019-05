Brno - Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Carlson Hockey Games v Brně porážkou s Finskem 2:3. Seveřanům získali do 34. minuty dvoubrankový náskok Sakari Manninen a Petteri Lindbohm, 27 sekund před koncem druhého dějství snížil obránce Filip Hronek. V předposlední minutě zápasu při power play pojistil gólem do prázdné branky vedení Finů opět Manninen, Radko Gudas stihl v přesilovce skóre už jen zkorigovat.

Finové se v tabulce Euro Hockey Tour posunuli na druhé místo a ztrácejí tři body na vedoucí Rusko. Češi zůstávají dva zápasy před koncem ročníku poslední o dva body za Švédskem. Druhý duel čeká tým kouče Miloše Říhy v sobotu od 18:30 právě proti Švédům.

Turnaj Carlson Hockey Games v Brně:

--------

ČR - Finsko 2:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 40. Hronek (J. Voráček), 60. Gudas - 20. S. Manninen (Jokiharju, Lehtonen), 34. Lindbohm, 60. S. Manninen. Rozhodčí: Olenin, Romasko (oba Rus.) - Lhotský, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 2:5, navíc Jokiharju (ČR). Využití: 2:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

ČR: Jakub Kovář - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Jeřábek, Rutta, Moravčík, Hronek, Kolář - J. Voráček, Jan Kovář, Zaťovič - Frolík, Simon, Jaškin - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - H. Zohorna, Chytil, Sekáč. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Finsko: Olkinuora - Koivisto, Lehtonen, Jokiharju, Sund, Kaski, Mikkola, Leskinen, Lindbohm - Savinainen, Ilomäki, Rajala - Joonas Nättinen, S. Manninen, H. Pesonen - Kiviranta, Luostarinen, Ojamäki - J. Sallinen, Lammikko, Anttila. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Ari-Pekka Selin.

Tabulka Carlson Hockey Games:

1. Švédsko 1 1 0 0 0 6:4 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 3:2 3 3. ČR 1 0 0 0 1 2:3 0 4. Rusko 1 0 0 0 1 4:6 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 10 5 2 0 3 36:23 19 2. Finsko 10 4 1 2 3 23:26 16 3. Švédsko 10 4 0 2 4 27:33 14 4. ČR 10 3 1 0 6 26:30 11