Hokejisté podlehli na závěr skupiny Finsku, ve čtvrtfinále narazí na Němce

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa na závěr bojů v základní skupině B v Tampere domácímu Finsku 0:3. Svěřenci kouče Kariho Jalonena obsadili v tabulce konečné třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s Německem. Finové díky tříbodovému zisku vyhráli skupinu před Švédy a na úvod play off je čekají Slováci.

V brance českého týmu nastoupil poprvé v kariéře do utkání MS v zahajovací sestavě Marek Langhamer, jenž dosud na turnaji ve Finsku odchytal jen přes polovinu utkání se Švédy. V první třetině ho překonali Joel Armia a Sakari Manninen. Ve druhém dějství zvýšil na 3:0 Toni Rajala. Brankář Finů Jussi Olkinuora neinkasoval potřetí za sebou a vychytal čtvrtou nulu v Tampere. Gól nedostal již 181 minut a 38 sekund.

Po oboustranně opatrném začátku, při němž chyběly nejen šance, ale i přesné střelecké pokusy, uháněli v osmé minutě po Vránově ztrátě do přečíslení dvou na jednoho Mäenalanen s Antillou, ten ale neuspěl. Vzápětí prověřil Langhamerovu pozornost Manninen. V 10. minutě pak ale našlápl Armia, zasekávačkou poslal na led Ščotku a zavěsil bleskově kotouč pod horní tyčku.

Finové české hokejisty příliš do šancí nepouštěli. Jalonenův tým vypálil na Olkinuoru v první třetině pouze čtyřikrát. Seveřané mohli zvýšit, když šli do přečíslení čtyři na dva, Granlund ale při zakončení zlomil hůl. Pak se provinil proti pravidlům Červenka a díky Sallinenově práci na brankovišti a parádní nahrávce Manninenovi před prázdnou branku to bylo rázem 2:0. Olkinuoru ještě před přestávkou pozlobil tečovaný pokus Kempného, stav se ale nezměnil.

Do druhé části vstoupili Češi hodně aktivně a nebyli daleko od snížení, když Červenka připravil velmi dobrou možnost pro Krejčího, jenž zakončoval z prostoru mezi kruhy, ale zasáhl Olkinuoru tvrdou ranou do masky. Na konci 27. minuty pálil do odkryté branky Manninen, radost z další branky mu ale sebral povedeným zákrokem Langhamer.

Na druhé straně se dostal po chvilce k zakončení Pastrňák, jeho dobře mířený pokus ale Olkinuora vykopl pravým betonem. Anttilovu šanci zlikvidoval Langhamer. Ve 36. minutě Seppäla prokázal velmi dobrý přehled, neukvapil se a místo střely našel úžasnou nahrávkou Rajalu, který snadno přidal třetí gól Finů. Odpovědět mohl bekhendem Kempný, jenže Olkinuora byl znovu na místě.

Třetí třetina už se odehrála bez většího vzruchu. Změnu skóre nepřinesla ani celkem tři vyloučení, z nichž dvě byla na české straně. Národní tým si zahrál početní výhodu poprvé v utkání až v 50. minutě, kdy se proti pravidlům provinil Mäenalanen, gól naděje ale nepřicházel. Češi sáhli takřka tři minuty před koncem ke hře bez gólmana, kterou umocnilo ještě vyloučení Manninena, ale ani dílčí radost nepřišla.

Finsko - ČR 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Armia (H. Pesonen), 17. Manninen (J. Sallinen, Mikael Granlund), 36. Rajala (Seppäla, Heiskanen). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Štolc (Švýc.) - Briganti, Davis (oba USA). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.673.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Friman, Pokka, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

ČR: Langhamer - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Konečná tabulka:

1. Finsko 7 6 0 1 0 25:5 19 2. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18 3. ČR 7 4 0 1 2 19:13 13 4. USA 7 3 2 0 2 18:12 13 5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 7 1 1 0 5 15:29 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1