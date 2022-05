Hokejisté podlehli na závěr skupiny Finsku, ve čtvrtfinále narazí na Němce

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa na závěr bojů v základní skupině B v Tampere domácímu Finsku 0:3. Svěřenci kouče Kariho Jalonena obsadili v tabulce konečné třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s Německem. Finové díky tříbodovému zisku vyhráli skupinu před Švédy a na úvod play off je čekají Slováci.

V brance českého týmu nastoupil poprvé v kariéře do utkání MS v zahajovací sestavě Marek Langhamer, jenž dosud na turnaji ve Finsku odchytal jen přes polovinu utkání se Švédy. V první třetině ho překonali Joel Armia a Sakari Manninen. Ve druhém dějství zvýšil na 3:0 Toni Rajala. Brankář Finů Jussi Olkinuora neinkasoval potřetí za sebou a vychytal čtvrtou nulu v Tampere. Gól nedostal již 181 minut a 38 sekund.

Po oboustranně opatrném začátku, při němž chyběly nejen šance, ale i přesné střelecké pokusy, uháněli v osmé minutě po Vránově ztrátě do přečíslení dvou na jednoho Mäenalanen s Antillou, ten ale neuspěl. Vzápětí prověřil Langhamerovu pozornost Manninen. V 10. minutě pak ale našlápl Armia, zasekávačkou poslal na led Ščotku a zavěsil bleskově kotouč pod horní tyčku.

Finové české hokejisty příliš do šancí nepouštěli. Jalonenův tým vypálil na Olkinuoru v první třetině pouze čtyřikrát. Seveřané mohli zvýšit, když šli do přečíslení čtyři na dva, Granlund ale při zakončení zlomil hůl. Pak se provinil proti pravidlům Červenka a díky Sallinenově práci na brankovišti a parádní nahrávce Manninenovi před prázdnou branku to bylo rázem 2:0. Olkinuoru ještě před přestávkou pozlobil tečovaný pokus Kempného, stav se ale nezměnil.

Do druhé části vstoupili Češi hodně aktivně a nebyli daleko od snížení, když Červenka připravil velmi dobrou možnost pro Krejčího, jenž zakončoval z prostoru mezi kruhy, ale zasáhl Olkinuoru tvrdou ranou do masky. Na konci 27. minuty pálil do odkryté branky Manninen, radost z další branky mu ale sebral povedeným zákrokem Langhamer.

Na druhé straně se dostal po chvilce k zakončení Pastrňák, jeho dobře mířený pokus ale Olkinuora vykopl pravým betonem. Anttilovu šanci zlikvidoval Langhamer. Ve 36. minutě Seppäla prokázal velmi dobrý přehled, neukvapil se a místo střely našel úžasnou nahrávkou Rajalu, který snadno přidal třetí gól Finů. Odpovědět mohl bekhendem Kempný, jenže Olkinuora byl znovu na místě.

Třetí třetina už se odehrála bez většího vzruchu. Změnu skóre nepřinesla ani celkem tři vyloučení, z nichž dvě byla na české straně. Národní tým si zahrál početní výhodu poprvé v utkání až v 50. minutě, kdy se proti pravidlům provinil Mäenalanen, gól naděje ale nepřicházel. Češi sáhli takřka tři minuty před koncem ke hře bez gólmana, kterou umocnilo ještě vyloučení Manninena, ale ani dílčí radost nepřišla.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Je to bolavá porážka, to každopádně. Pro mě to byl samozřejmě speciální zápas. Mrzí mě, že jsme Finsko nedokázali porazit. Navždy to ale pro mě bude velká vzpomínka. K samotnému zápasu mohu říct, že se mi líbilo, jak jsme hráli. Vyzvali jsme Finy s nejlepší defenzivou v turnaji. Na začátku druhé třetiny jsme mohli převzít taktovku, tam jsme měli skórovat. Zápas by to změnilo. Znovu musím říct, že se mi nelíbil výkon rozhodčích. Fauly Červenky a Zohorny nebyly. Rozhodčí to pískli z velké dálky. V takovém zápase je to těžké, ale je to, jak to je. Teď koukáme na čtvrteční čtvrtfinále s Německem."

David Pastrňák (útočník ČR): "Byl to náročný zápas, ani nevím, jak to shrnout. Dostali jsme dva rychlé góly v první třetině, která nám vůbec nevyšla. Proti týmu, jako je Finsko, které hraje výborně defenzivně, se to pak těžko otáčí. Bohužel nám to nevyšlo. Celý večer jsme hráli bez puku, nedokázali jsme založit pořádně útok. Beci, ale i útočníci drželi puk zbytečně dlouho. Byli jsme daleko od sebe, tím pádem jsme hráli celý večer bez puku, což nejde. Musíme si odpočinout a soustředit se na čtvrtfinále. Za poslední dva zápasy jsme dali jeden gól, nenaladili jsme se úplně ideálně, což v hlavě všichni asi trochu máme. Snad se nám ofenziva probudí včas."

Tomáš Hertl (útočník ČR): "Moc šancí jsme neměli. Trápíme se s tím většinu turnaje, jsme v útočném pásmu, klidně prostřídáme čtyři lajny, ale všechno hrajeme okolo a nic z toho. Musíme se víc tlačit do branky, jednoho hráče tam zaparkovat, víc střílet a posbírat nějaké takové góly. Potřebujeme taky udělat bordel kolem brány a mít dorážky. Málo se nutíme do střely. Když gólman teď puk vidí, chytne ho. Je na nás, abychom tam udělali pořádný dusno před ním. Němci hrají hodně fyzický hokej a mají tam pár top hráčů, třeba Seidera nebo brankáře Grubauera. Věřím, že když budeme hrát, jak jsme předvedli v našich lepších zápasech, zvládneme to. Potřebujeme na ně hned od začátku vletět, na nic nečekat. Kolikrát jsme tady čekali, co udělá soupeř. Musíme hrát už tak, ať se nám podřizuje soupeř, být agresivnější."

Marek Langhamer (brankář ČR): "Škoda, že jsme finské mužstvo nepotrápili před jeho publikem trošku víc. Z těch tří gólů si ale žádný nevyčítám, myslím, že jsem to zvládl se ctí. Finové o sobě skvěle ví. Dobrým příkladem byl ten třetí gól, protože tam si myslím, že 90 procent hráčů by to z jedničky střílelo, ale ten bek dobře věděl, že tam stojí samotný hráč na zadní tyčce a dal mu to. Soupeře pro čtvrtfinále jsme neřešili, na to jsme se vůbec nedívali. Prostě jsme šli hrát. Možná se nám ale ztrácela trochu energie po včerejším náročném zápase, zatímco Finové měli dva dny volna."

David Jiříček (obránce ČR): "Byla tady skvělá kulisa, Finové byli hodně dobře připravení. Tím pádem to bylo těžké. Moc nevím, co k tomu říct. Mají silné beky, mají to skvěle zorganizované. Vychází to už ze středního pásma, kde hrají skvěle. Nedali jsme gól a bez gólu nejde vyhrát. My jsme naopak dostali některé blbé góly, Finové byli ale dneska lepší. Teprve teď ale přichází ty opravdu důležité zápasy. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na čtvrtfinále."

Finsko - ČR 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Armia (H. Pesonen), 17. Manninen (J. Sallinen, Mikael Granlund), 36. Rajala (Seppäla, Heiskanen). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Štolc (Švýc.) - Briganti, Davis (oba USA). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.673.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Friman, Pokka, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

ČR: Langhamer - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Konečná tabulka:

1. Finsko 7 6 0 1 0 25:5 19 2. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18 3. ČR 7 4 0 1 2 19:13 13 4. USA 7 3 2 0 2 18:12 13 5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 7 1 1 0 5 15:29 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1