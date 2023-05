Hokejisté podlehli na úvod Českých her Finsku 2:3 v prodloužení

Brno - Čeští hokejisté podlehli v úvodu Českých her v Brně Finsku 2:3 a v sedmém utkání ve finální přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere utrpěli první porážku. V tabulce Euro Hockey Tour svěřenci finského kouče Kariho Jalonena klesli ze druhého na třetí místo o skóre ze svého soupeře. V sobotu se Češi utkají do 16:00 s vedoucím Švédskem.

Finové se ujali vedení v závěru první třetiny díky Harrimu Pesonenovi. Ve 49. minutě vyrovnal obránce Ronald Knot a v čase 55:21 otočil stav kapitán Roman Červenka. V power play 23 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Mikael Ruohamaa a po 132 sekundách nastavení rozhodl Pesonen.

Utkání předcházela minutu ticha na památku zesnulého vítěze Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímy.

Do české branky se poprvé v přípravě postavil Vejmelka a měl hned v úvodu hodně práce. Z první akce jej ohrozil Markus Granlund, potom po Suomelově střele se puk od Pesonena odrazil na síťku nad brankou a vzápětí ještě po vhazování pálil z levého kruhu Armia. Finové se nejdříve ubránili při Koivistově trestu a následně i při Manninenově pobytu na trestné lavici, při kterém pálil dvakrát Tomášek a jednou Kubalík.

Češi odolali při Kubalíkově trestu a měli možnost další přesilovky po Armiově faulu, při které kryl Larmi další Tomáškův pokus. V čase 17:58 se ujali vedení Finové. Jordán nezachytil skákavý puk, zmocnil se ho Kapanen, který našel před brankou Pesonena a ten zamířil mezi Vejmelkovy betony.

Na startu druhé části se po zaváhání finské defenzivy dostal před Larmiho Červenka, ale finský gólman si s jeho forhendovým zakončením poradil. Při Červenkově trestu Vejmelka kryl Armiovu střelu a po návratu z trestné lavice zahrozil český kapitán. Při Björninenově trestu po Kubalíkově střele nepřekonal Larmiho z dorážky Černoch a po skončení početní výhody se šikovně vytočil do šance Sedlák, ale vyrovnání se nedočkal.

Na druhé straně našel Manninen Markuse Granlunda, Vejmelka však prostor u levé tyče pokryl. V 36. minutě po Kemiläinenově chybě neprostřelil Larmiho Chlapík. Ruohamaa také sám před českým gólmanem neuspěl. Český brejk zase neproměnil Kubalík a vzápětí po Kemiläinenově střele pomohla výběru Kariho Jalonena horní tyč. Před pauzou neproměnil přečíslení Flek a Finové stále drželi jednobrankový náskok.

Ve třetí třetině Larmi ukryl v lapačce Smejkalovu střelu z levého kruhu a poradil si i s Černochovou ránou. V 49. minutě už se domácí radovali. Knot podpořil útok a po Kubalíkově přihrávce z pravého kruhu trefil přesně bližší horní roh branky. V sedmém reprezentačním utkání se tak dočkal premiérové branky.

O obrat se postaral Červenka, který se po Kubalíkově přihrávce dostal za obranu Finů a po blafáku bekhendem překonal Larmiho. Finové v závěru sáhli k power play a při hře pěti proti čtyřem se z dorážky prosadil Ruohomaa. Český tým v nastavení odolal ve zkráceném oslabení, ale nakonec z pozice mezi kruhy Vejmelku prostřelil Pesonen.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Především jsme všichni takový zápas potřebovali. Byla to úplně jiná úroveň, tempo, rychlost a důraz, než když jsme hráli proti Rakousku. Ale udělali jsme v něm dobrý progres. Druhá třetina byla solidní, první horší, ve třetí jsme hráli opravdu dobře. A poslední dvě minuty: V takových situacích musíme hrát chytřeji. To musíme od hráčů vyžadovat. Celkově mám ale radost, jaký jsme během utkání udělali pokrok. V bruslení, napadání a dalších věcech, jaké na téhle úrovni potřebujeme."

Roman Červenka (kapitán ČR, autor branky na 2:1): "Začátek byl takový nic moc a nervóznější. Pak jsme se do toho dostali. Vytvořili jsme si šance, oni měli taky šance. Karel (Vejmelka) chytal výborně, ale my jsme se během zápasu zlepšovali a mrzí to. Škoda, mohli jsme vyhrát za tři body. Tyhle zápasy jsme potřebovali. Jsou to mistři světa a mají svoji kvalitu, takže to byl dobrý test a myslím, že jsme obstáli. Ale teď to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli vyhrát."

Ronald Knot (obránce ČR, autor premiérové branky v reprezentaci na 1:1): "Mířil jsem tam. Viděl jsem tam drobné okénko a z téhle pozice jsem si jako pravák věřil. Tuhle střelu poslední roky i měsíce trénuju. Pěkný gól. Samozřejmě je to škoda, že jsme nevyhráli. Snažili jsme se o vyrovnání celý zápas, pak jsme skóre dokonce otočili a ztratili jsme utkání v poslední minutě. To vždycky zamrzí, měli jsme si to pohlídat. Ale určitě nám takhle zkušenost pomůže. Lepší, než kdyby se to stalo na mistrovství."

Karel Vejmelka (brankář ČR): "Musíme samozřejmě zápas hodnotit negativně. Závěr se nám nepovedl. Bohužel chybělo nějakých třicet vteřin a soupeř nás tam potrestal. Mají výborný tým a udělali to zkušeně. Musíme se z toho poučit."

Česko - Finsko 2:3 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Knot (D. Kubalík), 56. Červenka (D. Kubalík) - 18. H. Pesonen (K. Kapanen), 60. Ruohomaa (Merelä, Manninen), 63. Pesonen (O. Määttä). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Štolc (SR) - Ondráček, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 5417.

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Jordán, Ščotka, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Jeřábek - D. Kubalík, M. Špaček, Červenka - Tomášek, Sobotka, Smejkal - Hyka, L. Sedlák, Chlapík - M. Kaut, Černoch, Flek. Trenér: K. Jalonen.

Finsko: Larmi - Ohtamaa, M. Lehtonen, Kemiläinen, O. Määttä, Pokka, Seppälä, Koivisto, Friman - Merelä, Manninen, Markus Granlund - K. Kapanen, A. Suomela, H. Pesonen - Armia, Ruohomaa, Lammikko - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen.

Tabulka EHT:

1. Švédsko 10 5 3 1 1 25:15 22 2. Finsko 10 3 2 2 3 33:28 15 3. Česko 10 3 2 2 3 20:27 15 4. Švýcarsko 10 0 2 4 4 18:29 8