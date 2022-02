Hokejisté po výhře nad Ruskem regenerovali, na ledě byla jen část týmu

Peking - Jen jedenáct hráčů, mezi kterými byla i trojice náhradníků, se dnes zapojilo do dobrovolného tréninku hokejové reprezentace na olympijských hrách v Pekingu. Ze základního kádru se den po vítězství nad Ruskem objevil na ledě jen obránce Lukáš Klok a útočník Michael Špaček, jenž do dějiště turnaje přicestoval až ve čtvrtek večer.

"Dal jsem úplně dobrovolný program, aby kluci nemuseli trávit další hodiny v autobuse. Většina hráčů ale přijela na arénu a jsou v péči fyzioterapeutů a masérů," řekl kouč Filip Pešán, který s hráči šel na led stejně jako trenér brankářů Zdeněk Orct.

Vedle náhradníků Jana Ščotky, Davida Tomáška a Matěje Blümela, Kloka a Špačka se na ledě objevili brankáři Roman Will, Patrik Bartošák, obránci David Musil a David Sklenička a útočnici Radan Lenc s Michaelem Frolíkem.

"Jsem zvyklý nějakým způsobem makat už odmala. Vyhovuje mi více být na ledě, není to samozřejmě ve stoprocentním tempu. Je to spíše formou rozbruslení, aby si člověk zahrál s pukem, zastřílel a něco vyzkoušel. Mám to radši než dvacet minut jezdit na kole a čumět do blba. Když je možnost, vždy volím led," řekl Klok.

Český tým si ještě mohl užívat radost z vítězné koncovky sobotního duelu proti Rusku, který vyhrál 6:5 v prodloužení a uspěl podruhé za sebou. "Jsme hrozně rádi, že jsme takhle vyrovnaný zápas dovedli do vítězného konce. Stálo nás to hodné sil, ale nejlepší regenerací je výhra. Bonusový bod pro další dva dny byl hodně důležitý," podotkl Pešán.

Již dnes se Češi začnou připravovat na kvalifikační část. V úterý je čeká boj o postup do čtvrtfinále a o jejich soupeři rozhodnou dnešní zápasy.

"Určitě se budeme dívat na výsledky. Osobně se podívám na zápas Švédsko - Finsko, který bude zajímavý. Že bychom si ale někoho vybrali a fandili mu, aby to nějak dopadlo, to ne. Člověk si nevybere. I Dánové hrají zajímavý, silový a účelný hokej. Ve finále musíte porazit všechny. Je to o nás, jak k tomu přistoupíme," uvedl Klok.