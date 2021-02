Hokejisté po kolapsu ve třetí třetině prohráli s Ruskem 4:7

Malmö (Švédsko) - Čeští hokejisté prohráli i třetí zápas na Švédských hrách v Malmö. Rusku podlehli vysoko 4:7, přestože ve druhé třetině vedli 3:1. Sborná ovládla i deváté utkání Euro Hockey Tour a s předstihem si zajistila celkový triumf v seriálu. S osmi získanými body vyhráli i Švédské hry, svěřenci trenéra Filipa Pešána skončili s dvěma body poslední.

Rusové zápas rozhodli ve třetí třetině, ve které vstřelili pět branek. O české góly se postarali Michael Špaček, Jakub Flek, Lukáš Klok a v 60. minutě za již rozhodnutého stavu z trestného střílení David Tomášek.

Do první šance se dostal ve 2. minutě Smejkal, ale neuspěl stejně jako vzápětí Sorkin na druhé straně. Hrachovinu v české brance nepřekonal ani Čisťakov. Bezbrankový stav se změnil až v 8. minutě, kdy Kirsanovovu tečovanou střelu pohotově dorazil Bardakov. Vyrovnat mohl Tomášek, v samostatném nájezdu proti Askarovovi ale neuspěl.

Osmnáctiletý gólman Petrohradu vychytal v listopadu proti českému výběru čisté konto, v Malmö se mu to ale nepodařilo. V 17. minutě jej po Šulákově střele překonal důrazný Špaček, jenž si připsal premiérový gól v národním týmu.

I ve druhé třetině byli Češi střelecky aktivnější, ke gólu jim ale nepomohla ani bez devíti sekund dvouminutová přesilovka pět na tři. Dvojnásobnou početní výhodu nevyužili ani v předešlých dvou utkáních na turnaji. Tentokrát je to ale dlouho mrzet nemuselo. Ve 29. minutě totiž Askarova překvapil Flek a i o 73 sekund později se prosadil střelou bezprostředně po vyhraném buly Klok.

Stejně jako v zápasech proti Švédsku a Finsku ale měli Češi problémy s disciplínou. Při Lakatošově vyloučení sice mohl zvýšit aktivní Smejkal, ale když putoval ve 37. minutě na trestnou lavici Kodýtek, Rusové snížili. Hrachovina neudržel puk a Kraskovskij zakončil prakticky do prázdné branky.

Ve třetí třetině sborná výrazně přidala a začala český výběr přehrávat. Pešánovi svěřenci hrozili z rychlých protiútoků, ale ve 49. minutě Rusové po efektním Kovalenkově zakončení vyrovnali. O chvilku později Žafjarov trefil tyč, ale pak už rozjeté Rusy nic nezastavilo.

V 53. minutě se nad Hrachovinovo rameno trefil z úhlu Misjul a následně využil Němečkovu chybu v rozehrávce Podkozin. Češi zkusili zápas zdramatizoval při power play, ale inkasovali další gól. O sedmou branku se vzápětí postaral Čibrikov a debakl už jen zmírnil Tomášek z trestného střílení.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Vedli jsme 3:1 a bohužel, podle mého, opět rozhodla disciplína. V závěru druhé třetiny jsme (v oslabení) dostali gól na 2:3 a trošku se nám plán rozbil. Dostali jsme branku na hraně, která silný tým nepoloží. Ve druhé polovině třetí třetiny už šlo o zmar a kolaps, který vyústil v tolik branek, kolik jsme dostali. Nevyhráli jsme ani jeden ze tří zápasů a nemá cenu si nic nalhávat. Spousta mladších kluků se musí naučit vyhrávat, jinak se český hokej neposune. Závěr ovlivnil nejen postavení v turnaji, ale i celkový dojem z něj."

Igor Larionov (trenér Ruska): "Náš druhý gól na konci druhé třetiny byl důležitý, protože jít do třetí části za stavu 1:3 by nebylo dobré. O pauze jsme si pak řekli, že dvacet minut je dlouhá doba. Připomněli jsme si, že Češi dokážou dobře bránit a hrozit z protiútoků. Udělali jsme nějaké změny a kluci to vzali za správný konec. Naše góly v poslední třetině ukázaly, že tým má velký charakter a může být o mnoho lepší."

Michael Špaček (útočník ČR, autor gólu): "Hráli jsme po vyrovnání dobře, byli jsme na puku, dali jsme pak i druhý gól a vytvářeli jsme si šance. Bohužel ve třetí třetině bylo vše jinak. Začali jsme ji dobře, nechtěli jsme jen bránit. Hráli jsme dobře na puku, těch prvních deset minut bylo dobrých, ale pak přišel vyrovnávací gól Rusů, který nás poslal trochu dolů. Snažili jsme se furt hrát, ale dostali jsme další gól a asi nás to i trošku svázalo. Pak už to nebylo ono těch posledních deset minut. Bohužel to nedopadlo, je to škoda."

Jakub Flek (útočník ČR, autor gólu): "Určitě by nikoho nenapadlo, že přijde takový obrat. Šli jsme do třetí třetiny s tím, že nebudeme hrát žádného 'zanďoura', ale chtěli jsme být pořád aktivní a hrát náš hokej. Bohužel se nám hra potom úplně sesypala takovými maličkostmi, ale pokud bych to měl ze svého pohledu nějak zhodnotit, tak výsledek té naší předvedené hře tak úplně neodpovídá."

Švédské hokejové hry v Malmö:

--------

Česká republika - Rusko 4:7 (1:1, 2:1, 1:5)

Branky a nahrávky: 17. M. Špaček (Lenc, Šulák), 30. Flek (Smejkal), 31. Klok (M. Špaček), 60. Tomášek z trest. střílení - 8. Bardakov (Čibrikov, Kirsanov), 38. Kraskovskij (Kovalenko), 49. Kovalenko (Misjul), 53. Misjul (Podkozin), 55. Podkozin, 58. V. Butozov, 58. Čibrikov (Bardakov). Rozhodčí: Öhlund, Björk - Yletyinen, Persson (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:7, navíc Misjul, Bardakov (oba Rusko) oba 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

ČR: Hrachovina - Moravčík, F. Král, Klok, Šulák, Gazda, D. Musil, Němeček - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Flek, Tomášek, Smejkal - R. Koblížek, Kodýtek, Blümel - Flynn, Lakatoš, Ordoš, od 21. navíc Suchý. Trenér: Filip Pešán.

Rusko: Askarov - Kirsanov, Zborovskij, Čisťakov, Pylenkov, Misjul, Minulin, Muchamadullin - V. Butuzov, Kraskovskij, Kovalenko - Čechovič, Sorkin, Žafjarov - Čibrikov, Bardakov, Podkolzin - Grošev, Mojsejev, Rubcov - Kravcov. Trenér: Igor Larionov.

Tabulka turnaje:

1. Rusko 3 2 1 0 0 12:7 8 2. Švédsko 2 0 1 1 0 4:4 3 3. Finsko 2 0 1 0 1 5:5 2 4. ČR 3 0 0 2 1 8:13 2

Tabulka EHT:

1. Rusko 9 6 3 0 0 36:15 24 2. ČR 9 3 0 2 4 21:26 11 3. Švédsko 8 1 1 3 3 16:21 8 4. Finsko 8 2 1 0 5 16:27 8