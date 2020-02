Hokejisté Plzně zvládli přestřelku s Kladnem a jsou druzí

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole Kladno 8:5 a po divoké přestřelce před vyprodaným hledištěm se posunuli na druhé místo tabulky. Rytíři prohráli pojedenácté v řadě a jsou i nadále poslední. Domácí zápas rozhodli pěti trefami během závěrečné třetiny. Rytíři přitom ještě necelých pět minut před koncem drželi remízu 5:5, ale v 56. minutě zaznamenal vítěznou trefu Indiánů Lukáš Pulpán. Gól a dvě asistence si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš.

Domácí vstoupili do utkání aktivně a již po necelé půlminutě zakončil kombinaci prvního útoku před brankou nekrytý Kantner přesně pod břevno. Dalšímu náporu Indiánů hosté odolali a po akci Jágra mezi kruhy osamocený Barinka svižnou střelou protáhl gólmana Frodla. V 6. minutě už po šikovné přihrávce Kauta z otočky vyrovnal Bláha tečí na 1:1.

Následně se hra vyrovnala a v 10. minutě po zaváhání domácích při rozehrávce přidal zápěstím z levého kruhu Vampola druhý gól. O 68 vteřin později ale na druhé straně překonal nahozením od modré čáry Godlu Čerešňák a srovnal skóre. Během plzeňské přesilové hry poté Němec trefil jen pravou tyč a naopak při vyloučení Zdráhala v 18. minutě upravil na 3:2 přesnou střelou O'Donnell.

Úvod prostřední části patřil lépe se pohybujícím hostům, Zikmund ovšem v největší šanci zaváhal a udeřilo na druhé straně. Ve 27. minutě ještě střelu Straky stačil vleže vyrazit Godla, ale dorážející Kodýtek vyrovnal. Kladenský gólman za chvíli zlikvidoval se štěstím zakončení Gulaše a po polovině utkání si poradil i s dalšími střeleckými pokusy domácích.

Postupně se směrem dopředu opět vydali také hosté a akce se rychle přelévaly ve vysokém tempu na obě strany. Ve 38. minutě Rytíři nezužitkovali početní výhodu a naopak je od pohromy uchránil při Pourově úniku Godla.

Ve 41. minutě krátce po skončení přesilovky už skóroval po individuálním průniku agilní Gulaš a 34. gólem v sezoně vyrovnal klubový rekord Františka Černého. O půl druhé minuty později však ideální přihrávce Machače pohodlně vyrovnal na 4:4 Strnad. Divoký průběh pokračoval, když po Jágrově přihrávce dostal přesnou střelou z levého kruhu hosty do vedení Stach. Za pouhých 39 vteřin však stačil dorážkou Gulašovy střely vyrovnat Jánošík.

Drama nakonec rozhodl po zaváhání kladenské defenzivy skrytou střelou od modré čáry v 56. minutě Pulpán a chvíli na to uspěl i Kaňák ranou z pravé strany. Snížení Rytířům nepřinesla ani hra bez brankáře, kterou navíc zkrátil trest za špatné střídání. Po jeho uplynutí upravil po přihrávce Poura na konečných 8:5 Kodýtek.

Hlasy trenérů po zápase:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Kladno vůbec nebyl jednoduchý soupeř, naopak my jsme s nimi měli v obranném pásmu obrovské problémy. Jejich útočníci se udrželi na puku. Myslím si, že jsme měli dnes na góly štěstí. Výsledek za tři body je pro nás zlatý, ale neodehráli jsme zápas extra skvěle. Z obou stran bylo utkání nepřesné a nervózní a my jsme měli štěstí, že se to přiklonilo k nám."

David Čermák (Kladno): "Podruhé za sebou se nám venku stalo, že jsme vedli, ale náskok okamžitě ztratili. V Liberci i dnes jsme třikrát vedli. Dnes jsme dvanáct minut před koncem šli do vedení 5:4. Řekli jsme si, že nesmíme udělat chybu a za půl minuty je opět srovnáno. Nevím, jestli je to v hlavách..."

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 8:5 (2:3, 1:0, 5:2)

Branky a nahrávky: 1. Kantner (Mertl, Gulaš), 11. Čerešňák (P. Zdráhal, Pulpán), 27. Kodýtek (P. Straka, Pulpán), 41. Gulaš (Kantner, Čerešňák), 49. Jánošík (Gulaš, Jank), 56. Pulpán (P. Zdráhal, Kodýtek), 57. Kaňák, 60. Kodýtek (Pour, Kantner) - 6. Š. Bláha (T. Kaut, Hajný), 10. Vampola, 18. O'Donnell (Austin), 42. J. Strnad (P. Machač, Melka), 48. Stach (Jágr, Zikmund). Rozhodčí: Horák, Mrkva - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 7536 (vyprodáno).

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Jank, Jánošík, Pulpán, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, Kantner - Rob, V. Němec, P. Zdráhal - Pour, Kodýtek, P. Straka - Heřman, Kolda, Vracovský. Trenér: Čihák.

Kladno: Godla - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Stach, Zikmund - J. Strnad, Vampola, Melka - Redlich, P. Machač, O'Donnell - Hajný, T. Kaut, Bláha. Trenéři: D. Čermák a Lidický.