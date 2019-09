Hokejisté Plzně udolali Zlín, který klesl na dno tabulky

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 4. kole extraligy Zlín 5:4 a i podruhé v sezoně doma naplno bodovali. Zlínští sice na západě Čech vedli 2:0 a po dvou třetinách drželi remízu 4:4, ale stejně nakonec prohráli i čtvrtý zápas nového ročníku a bez bodu klesli na dno tabulky. Plzni výhru zajistily tři využité přesilové hry, navíc se dvěma góly a přihrávkou blýskl Luboš Rob a tři kanadské body si zapsali i Milan Gulaš (1+2) s Vojtěchem Němcem (0+3).

"Byl to hrozně vyrovnaný zápas. Zlínští podle očekávání bránili a vyráželi do protiútoků. Nezačali jsme špatně, v první třetině jsme je dost přestříleli, ale bohužel jsme dali jen dva góly. Výhra je ohromně cenná. V obranném pásmu jsme dělali zmatky, tam to musíme zlepšit," řekl po utkání plzeňský obránce Lukáš Pulpán.

Hostům k dobrému vstupu do utkání pomohlo vyloučení Indráka. Palmberg ještě po individuální akci netrefil branku, Hermanovu dorážku stačil vyrazit gólman Frodl, ale ve čtvrté minutě se už prosadil z otočky důrazný Köhler. Berani vyhrávali osobní souboje a tlačili se do branky. Popelkův pokus z bezprostřední blízkosti vleže zlikvidoval Frodl, ale v 8. minutě už nemohl dosáhnout na střelu Ference, který nasměroval do sítě několikrát tečovaný puk.

"Hrajeme špatně v obranném pásmu. Nepřebíráme si tam hráče a vždycky nám tam někdo vyplave. Musíme spolu víc mluvit, tím si pomůžeme a nevzniknou takové gólové situace. Po povedené přípravě sebevědomí v extralize trochu spadlo, musíme na tom pracovat na tréninku a věřím tomu, že se to zlepší," komentoval Pulpán již 17 inkasovaných branek od začátku soutěže.

Domácí se probudili až ve druhé desetiminutovce, kdy během početní výhody proti Mertlově pokusu z mezikruží lapačkou zasáhl Kašík. Zlínský gólman už však nestačil v dalším oslabení ve 13. minutě na přesnou ránu Roba bez přípravy z pravého kruhu. Rozjetí Indiáni si dobrým pohybem vynutili nápor. Straka ještě z úhlu netrefil odkrytou branku, ale v 18. minutě při vyloučení Ondráčka vyrovnal bombou od modré čáry Gulaš na 2:2.

Na začátku prostřední části pokračovala převaha domácích a Indrák po rychlém protiútoku švihem přidal třetí gól. Hosté ovšem již ve 27. minutě z ojedinělé akce vyrovnali na 3:3, když po šikovném přistrčení Freibergse skóroval z levého kruhu volný Dufek.

Indiáni poté díky Frodlovi přestáli teč Köhlera a udeřili při čtyřminutovém trestu Šlahaře. Nejprve sice Kodýtek zblízka trefil levou tyčku, Pour ztroskotal na Kašíkovi a až po tlaku kolem branky Beranů vrátil Plzni vedení ve 32. minutě Rob. "Za dva góly jsem samozřejmě rád a těší mě, že jsem tím přispěl k výhře. Snad už příští zápasy nedostaneme tolik gólů," řekl Luboš Rob.

O pouhých 18 vteřin později dokázal po vyhraném vhazování Šlahaře nenápadným pokusem odpovědět na 4:4 Herman. Probuzení hosté ožili a v závěru třetiny zahrozili během přesilové hry.

Po pauze se domácí tlačili směrem dopředu a Berani se soustředili na obranu. Ve 46. minutě Plzni pomohla dlouhá přesilovka pět na tři, během niž po přesné kombinaci upravil nekrytý Mertl na 5:4. Od další pohromy v pokračující přesilovce uchránil Zlín Kašik, jenž stačil akrobaticky vytěsnit mimo šanci Roba.

"Říkal jsem si, aby nás to pak nemrzelo. Trenéři na mě pořád tlačí, ať střílím z první. Asi jsme si to měl radši ještě zpracovat. Nejde o to, že jsme nechtěl platit hattrick, ale jsem prostě dřevák. Klíčové bylo, že jsme potom ubránili oslabení ve třech. My jsme předtím svoji přesilovku pět na tři proměnili. Hodně je trénujeme v tréninku a padlo nám to tam," řekl Rob.

Hosté poté sahali po vyrovnání během 114 vteřin trvající dvojnásobné početní výhodě, domácí však odolali a přežili i další trest Indráka. Na výsledku už nic nezměnila ani zlínská hra bez brankáře.

"Nesehráli jsme to vůbec dobře. Snažíme se na kluky působit pozitivně, žádné speciální mítinky. Jdeme zápas od zápasu. Čekáme, že s to zlomí. Dnes to bylo hodně blízko. Sráží nás produktivita, přesilovky máme opravdu špatné. Kdybychom je proměnili, tak jsme mohli odsud odvézt minimálně bod," litoval po porážce zlínský asistent trenéra Martin Hamrlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Je teď na nás znát, jak jsme inkasovali příděly v prvním a třetím kole. Naše sebedůvěra v obraně je mizerná. Vzadu jsme opravdu špatní, o to cennější je, že jsme s takovou hrou vzadu získali tři body. Celý základ je v tom, že si kluci nevěří. Začíná to od osobních soubojů, pokračuje to čtením hry. Kluci jsou v tom nyní nervózní. Celkově nás zachraňuje produktivita, která je skvělá. Problém je momentálně vzadu."

Martin Hamrlík (Zlín): "Dneska to bylo hratelné a skončilo to ve třetí třetině, kdy Plzeň proměnila přesilovku pět na tři. My jsme stejnou výhodu neproměnili a tím se to celé zlomilo. Nesehráli jsme to vůbec dobře. Snažíme se na kluky působit pozitivně, žádné speciální mítinky. Jdeme zápas od zápasu. Čekáme, že se to zlomí. Dnes to bylo hodně blízko. Sráží nás produktivita, přesilovky máme opravdu špatné. Kdybychom je proměnili, tak jsme mohli odsud odvézt minimálně bod."