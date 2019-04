Praha - Semifinálové bitvy v play off hokejové extraligy budou v neděli a v pondělí pokračovat v Plzni a Brně a oba týmy se v domácím prostředí představí v odlišné roli. Zatímco Západočeši dokázali vyhrát oba zápasy na ledě Třince a mají velkou šanci udělat další krok k postupu do finále, případně si ho rovnou zajistit, mistrovská Kometa se z Liberce vrátila s nerozhodným stavem 1:1 na zápasy.

Plzeňští si uvědomují, že o osudu série ještě ani zdaleka není rozhodnuto. I proto, že s Oceláři v základní části doma dvakrát prohráli. "Můžou to být úplně jiné zápasy, Třinec u nás nebude pod takovým tlakem. Očekáváme stejně bojovný výkon, budeme mít výhodu, že máme výborné fanoušky, kteří nás poženou, a uděláme maximum toho, abychom získali třetí bod," uvedl trenér Indiánů Ladislav Čihák.

Útočník Denis Kindl věří, že jeho tým dokáže zvládnout oba nadcházející duely a zajistí si postup nejrychlejším možným způsobem. "Naši fanoušci jsou ještě silnější než Třinečtí, tak nás budou tlačit. Musíme být ale s tím útočením rozumní. Můžeme sérii zvládnout už doma, takže uděláme všechno, aby se nám to podařilo," řekl Kindl.

Trenér Slezanů Václav Varaďa doufá, že jeho svěřenci podají na ledě soupeře lepší výkon než doma. "To, že to je 0:2, je menší problém, ale věřím, že se s tím kluci popasují a venku zaberou. Neklesáme na mysli, v Plzni jsme letos už dvakrát vyhráli, určitě nám to může pomoct v přípravě na utkání," řekl Varaďa, jenž věří, že bude moct už využít některé hráče z marodky. Zatím nehráli například obránci Krajíček s Gernátem nebo útočník Marcinko. "Prohráváme 0:2, ale hraje se na čtyři vítězné. Jedeme do Plzně s cílem urvat oba zápasy," řekl útočník Erik Hrňa.

Oba dosavadní souboje Brna a Liberce se rozhodly až v prodloužení a aktéři očekávají, že i diváci v DRFG aréně budou svědky urputné a vyrovnané bitvy.

"Myslím si, že to bude opět velký boj. Liberec má velmi dobrý tým, což potvrzuje i fakt, že vyhrál základní část. Mají obrovskou sílu, ale my teď jedeme domů a budeme hrát před svými skvělými fanoušky. V tomhle bude největší rozdíl," uvedl útočník Peter Mueller, který druhý duel v prodloužení rozhodl.

"Už se nemáme čím překvapit. Zase budou rozhodovat přesilovky, my to ale doma urveme. Poženou nás lidi a bude to peklo. V Liberci byla dobrá atmosféra, ale u nás bude lepší," doplnil Martin Zaťovič.

Liberec ve čtvrtek doplatil i na řadu vyloučení, na trestné lavici se Tygři usadili hned sedmkrát. I když v oslabeních neinkasovali, ztratili v nich hodně sil. Toho se budou snažit na jihu Moravy vyvarovat.

"Přesilovek jsme jim dali strašně moc, příště si na to musíme dát pozor a do dalšího zápasu jít s čistou hlavou. Máme kvalitní tým, a když k tomu přistoupíme s pokorou, můžeme v Brně vyhrát," řekl útočník Marek Zachar. "Začíná se prakticky od nuly. V Brně očekávám podobný hokej jako v zápasech u nás doma. Oni půjdou po nás, my zase po nich. Opět budou rozhodovat detaily, hlavně přesilovky. Oba týmy jsou vyrovnané, série bude ještě hodně dlouhá," uvedl Lukáš Krenželok.