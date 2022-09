Hokejisté Plzně prohráli v extraligové sezoně i počtvrté, Spartě podlehli 2:3

Praha - Hokejisté Plzně prohráli i ve 4. kole extraligy, Spartě na jejím ledě navzdory dvěma trefám Aleksiho Rekonena podlehli 2:3. Západočeši jsou jedním ze tří týmů, který v sezoně ještě nevyhrál, jako jediní však zůstávají bez bodu. Úřadující vicemistři vyhráli i druhý domácí zápas v extraligovém ročníku a spravili si náladu po čtvrtečním debaklu 0:4 v Olomouci.

"Kluci zápas odbojovali, měli jsme plno zblokovaných střel. Výborný výkon podal (brankář) Pepa Kořenář, který měl extraligovou premiéru za Spartu. Dal nám velkou šanci vyhrát. Oproti Olomouci to byl diametrálně odlišný přístup,"

V O2 areně se sešla nejvyšší návštěva v dosavadním průběhu sezony - 10.465 diváků. Poprvé v probíhajícím ročníku nastoupil v brance Sparty po letním příchodu ze zámoří Kořenář. Už ve druhé minutě po jeho chybě hosté málem skórovali, jenže Suchý trefil z úhlu tyč. Plzeňský útočník se neprosadil ani ve 12. minutě zblízka.

Místo toho se v 17. minutě radovali domácí, když Graňákovu střelu usměrnil Kaše za záda gólmana Pavláta.

V prostřední části se skóre nezměnilo. Plzeň zkraje druhého dějství nevyužila přesilovku a po ní Sedlák z dorážky nezakončil do odkryté branky. V polovině duelu Řepík střelou z první nevyzrál na Pavláta.

Na začátku třetí dvacetiminutovky přidali sparťané druhý zásah. Forman přihrál před branku Safinovi a ten se po pohotovém zakončení nemýlil. K další trefě domácích byl blízko Vitouch, jenže nastřelil jen tyčku.

V 53. minutě snížil v přesilové hře tvrdou ranou pod horní tyč z kruhu finský útočník Rekonen. O pět minut později sparťanský kapitán Řepík po rychlé kombinaci v početní výhodě střelou z mezikruží vrátil svému celku dvoubrankový náskok. Všichni tři střelci Pražanů skórovali poprvé v sezoně.

Plzeňští se sice hned o 19 sekund později zásluhou Rekonena vrátili na dostřel, ale to bylo z jejich strany všechno. "Střílení gólů je důležitou součástí mé hry. Dneska jsem se trefil v přesilovce a k tomu jsem dal ještě gól, ale pořád mám co zlepšovat," uvedl Rekonen.

Západočeši vyšli bodově naprázdno i ve druhém vystoupení pod trenérem Petrem Kořínkem.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Sparta): "Kluci zápas odbojovali, měli jsme plno zblokovaných střel. Výborný výkon podal (brankář) Pepa Kořenář, který měl extraligovou premiéru za Spartu. Dal nám velkou šanci vyhrát. Oproti Olomouci to byl diametrálně odlišný přístup."

Petr Kořínek (Plzeň): "Bylo to vyrovnané utkání. Bojovali jsme od začátku a věděli jsme, že to bude o jedné brance. Nakonec se to potvrdilo. Sehráli jsme slušné utkání. Čeká nás spoustu práce, tým je poměrně mladý. Věříme tomu, že se to zlepší."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 17. D. Kaše (Graňák), 42. Safin (M. Forman), 58. Řepík (R. Horák, Sobotka) - 53. Rekonen (Kaňák, Schleiss), 59. Rekonen (Baránek, Kodýtek). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Malý, Ondráček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 10.465.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Krejčík, Graňák, Polášek, Jurčina, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, R. Horák, Sobotka - D. Kaše, Tomášek, Safin - M. Forman, G. Thorell, E. Thorell - Přibyl, D. Vitouch, Dvořáček. Trenér: Patera.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Kaňák, Houdek - Schleiss, Kodýtek, Rekonen - M. Lang, Mertl, Blomstrand - Suchý, Bitten, Hrabík - Adamec, Malát, Sedlák. Trenér: Kořínek.