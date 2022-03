Hokejisté Plzně prohráli na ledě sestupujícího Zlína po nájezdech

Zlín - Hokejisté čtvrté Plzně prohráli v 58. kole extraligy na ledě posledního a sestupujícího Zlína 2:3 po samostatných nájezdech a promarnili šanci upevnit si pozici na přímý postup do čtvrtfinále. Mají sice dvoubodový náskok před pátými Pardubicemi i šestými Českými Budějovicemi, ale zbývá jim do konce základní části jediný zápas, zatímco pronásledovatelé budou hrát ještě dvakrát.

Utkání kvůli problémům Plzně s dopravou začalo o půl hodiny později až v 18:00. V úvodu prověřil Hufa od modré čáry slovenský obránce Graňák, zlínský brankář puk směřující ke vzdálenější tyči zneškodnil betonem. Skóre otevřel ve čtvrté minutě jiný bek Západočechů. Budík si po průniku položil Hufa a zakončil do volné části branky.

Domácí mohli zanedlouho vyrovnat, Okál ale Svobodu zblízka nepřekonal. Stejný hráč poté neuspěl ani se střelami z pravého kruhu a z hranice útočného pásma. Na druhé straně si do mezikruží najel Schleiss, jenž trefil beton roztaženého brankáře.

Ve druhé třetině to zdálky zkoušel k pravé tyči Lang. Jeho pokus se sice od Hufovy lapačky odrazil zpět do hřiště, k dorážkám se ale hosté nedostali. Do velké možnosti nahrál Schleiss před branku Kodýtkovi, ten ale mířil pouze do připraveného Hufa.

Druhý plzeňský gól nepřidali ani lotyšský reprezentant Dzierkals a Přikryl, který se objevil sám před Hufem. Skórovat proti svému bývalému klubu mohl volný Dufek, Huf jej ale vychytal. Po pokusu Gustava Thorella se v závěru druhého dějství snažil znovu udeřit Budík, letící kotouč se ale zastavil v Hufově lapačce. Domácí brankář si poradil i se zakončením z hole Bulíře.

Navýšit vedení se Západočechům podařilo až v přesilovce. Ve 42. minutě ji využil Bulíř, který z pravého kruhu zamířil pod horní tyč. Zlín ale dvěma góly během 47 sekund dokázal vyrovnat. Nejprve se krátce po početní převaze prosadil Sedláček, poté Svobodu překonal najetý Kubiš.

Plzni mohl náskok vrátit Suchý, na Hufa ale ve dvou šancích nevyzrál. Obrat ve skóre zase nedokonal Makarenko, Svoboda proti jeho bekhendovému blafáku natáhl pravý beton. Vítěze určily až samostatné nájezdy, Zlínu ve čtvrté sérii zařídil bod navíc Okál.

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 46. P. Sedláček (Makarenko, Matyáš Hamrlík), 47. Kubiš (M. Novotný, R. Veselý), rozhodující sam. nájezd Okál - 4. Budík (Kodýtek, Dufek), 42. Bulíř (Čerešňák). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Ganger, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 2147.

Zlín: Huf - Riedl, M. Novotný, O. Němec, Talafa, Matyáš Hamrlík, Suhrada, S. Kunst - Zabusovs, R. Veselý, Honejsek - Köhler, Hejcman, Luža - Okál, Makarenko, P. Sedláček - Fryšara, Chludil, Kubiš. Trenér: L. Jenáček.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Kvasnička, Graňák, Hamšík, Budík - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - Dzierkals, Bulíř, M. Lang - R. Přikryl, G. Thorell, Blomstrand - A. Dvořák, Malát, Dufek. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.