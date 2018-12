Praha - Základní část hokejové extraligy se středečním 27. kolem přehoupne do druhé poloviny. Na programu jsou čtyři utkání. Semifinalista Ligy mistrů Plzeň přivítá druhý Liberec, v jehož dresu bude o prodloužení skvělé bodové šňůry usilovat útočník Marek Kvapil. Vedoucí Třinec se představí na ledě Zlína.

Plzeňská Škoda vyhrála poslední dva duely před přestávkou, na jejím začátku si pak vybojovala místenku v semifinále Ligy mistrů. Nyní se může naplno soustředit na vylepšení pozice v extralize.

"Dali jsme klukům dva dny volna, ale jinak jsem naplno pracovali. Čekají nás kvalitní soupeři, po Liberci míříme do Brna. Jsou to další těžké zápasy, ale my se na ně těšíme," uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák. "Potřebovali bychom zlepšit přesilovky, protože početní výhody rozhodují. A ty poslední dny jsme se na to hodně zaměřovali," doplnil Čihák. Otazník je u startu Čerešňáka.

U Bílých Tygrů je čím dál zvučnějším tématem parádní série útočníka Marka Kvapila, který bodoval už v dvaadvaceti utkáních v řadě. Pokud se mu ji podaří na západě Čech protáhnout, vyrovná výkon Jaroslava Bednáře. Před nimi by pak už byl jen současný chomutovský kouč Vladimír Růžička, který bodoval dokonce ve třiceti zápasech za sebou.

"Ta série je samozřejmě krásná. Dříve jsem na to nemyslel, ale tím, jak se o tom stále mluví, už to v hlavě trochu mám. Nijak mě to ale nesvazuje, snažím se hrát stále stejně. Na Vláďu Růžičku nevím, jestli to dotáhnu, ale 'Bedýnku' zkusím," podotkl Kvapil.

Zlín hostí tradičního rivala z Třince a jde do boje s optimismem. Jednak proto, že s tímto týmem získal ve dvou dosavadních zápasech pět bodů a také z toho důvodu, že má k dispozici kompletní kádr.

"Hráči měli na začátku reprezentační přestávky tři dny pauzy, což jim přišlo vhod. Ale teď už týden jedeme naplno," uvedl trenér Robert Svoboda, který některé hráče poslal na střídavý start do nižších soutěží. "Máme teď větší konkurenci, zejména v útoku. Třinec je favoritem, vede tabulku, má velkou sílu ve všech formacích, ale nás požene vpřed domácí publikum. Těšíme se na zajímavé utkání," řekl Svoboda.

Třinci začíná třítýdenní cyklus bez hlavního kouče Václava Varadi, který odletěl s českou dvacítkou na šampionát do zámoří. Oceláře v závěru kalendářního roku povedou v extralize i na Spenglerově poháru ve Švýcarsku asistenti Marek Zadina a Jiří Raszka, kteří pro středeční zápas ve Zlíně nemohou počítat se zraněnými Douderou a Michalem Kovařčíkem. Zdravotní problémy měli v přestávce i další hráči, o jejichž startu se rozhodne až v den utkání.

Mladá Boleslav hostí v důležité bitvě Litvínov. I kvůli čtyřem prohrám z posledních pěti utkání se Středočeši stále neposunuli z 12. místa. "Není to výmluva, ale už mám zkušenost s tím, že některé věci nelze zvládnout ani za dva měsíce. Spíš je na ně potřeba půl roku či rok. Pohnulo se to vpřed, co se týče nasazení, ať už se jedná o tréninky či zápasy, za což jsme rádi. Výsledky ale pořád nemáme, takže je to pro nás málo," uvedl v rozhovoru pro klubový web kouč Miloslav Hořava.

Litvínov se po sérii čtyř utkání bez bodového zisku před pauzou opět zvedl, což potvrdil výhrou ve Vítkovicích 3:0. "Kluci hráli skvěle a hlavně jednoduše. V tom je naše cesta," podotkl gólman Jaroslav Janus.

Pardubičtí hokejisté měli díky pauze větší časový prostor pracovat s novým trenérským štábem v čele s Ladislavem Lubinou. "Nebudu říkat, na co se musíme nejvíc připravit, Vítkovice dle našich informací pracovaly na jiném herním systému. Tak uvidíme, jak jej budou aplikovat," prohlásil Lubina. Mimo hru jsou i nadále zranění Budík a Sacha Treille, naopak se do sestavy vrací Perret.

Vítkovice se touží zvednout po sérii pěti porážek a v přípravě se snažily zkonsolidovat síly. "Jsem přesvědčený, že tým se s tím dokáže poprat. Máme dostatek hráčů, kteří podobnou situaci už třeba i zažili, takže zkušenosti na to máme. Věřím, že se vrátíme do toho lepšího období, které jsme už v této sezoně zažili," řekl kouč Jakub Petr, který postrádá zraněné Tršku a Kurovského.

Vedle dnešní předehrávky Chomutova s Brnem se již v září odehrál duel mezi Spartou a Hradcem Králové. Na středu plánovaný souboj Olomouce s Karlovými Vary byl kvůli poruše chladícího zařízení odložen.

Statistické údaje před středečním 27. kolem extraligy: -------- HC Škoda Plzeň (8.) - Bílí Tygři Liberec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 23 zápasů/20 bodů (8 branek + 12 asistencí) - Marek Kvapil 24/39 (13+26). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,56 branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,77 a dvakrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,55 a 90,83 - Roman Will 2,52, 91,12 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,42 a 91,67. Zajímavosti: - Plzeň porazila Liberec doma třikrát za sebou. - Škoda vyhrála tři z posledních čtyř zápasů a získala osm bodů. - Bílí Tygři třikrát za sebou naplno bodovali při skóre 13:3. BK Mladá Boleslav (12.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 22/21 (8+13) - Jakub Petružálek 23/20 (3+17). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,24, 91,19 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,00 a 88,17 - Jaroslav Janus 2,19, 92,38 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86. Zajímavosti: - Bruslařský klub vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních pěti zápasů a získala jen tři body. - Litvínov třikrát za sebou bodoval: dvakrát vyhrál v základní hrací době a jednou podlehl po samostatných nájezdech. PSG Berani Zlín (9.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 26/17 (9+8) - Ethan Werek 18/18 (10+8). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,42, 91,78 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,43 a 90,00 - Šimon Hrubec 1,82, 93,28 a třikrát udržel čisté konto, Petr Kváča 2,97 a 90,00. Zajímavosti: - Zlín vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Berani po předchozí sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovali. - Oceláři vyhráli 12 z posledních 13 zápasů a ztratili v nich jen čtyři body. - Třinecký útočník Jiří Polanský dnes slaví 37. narozeniny, zlínskému forvardovi Antonínu Honejskovi bude ve středu 27 let. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Vítkovice Ridera (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 26/14 (9+5) - Ondřej Roman 26/24 (8+16). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,47, 89,07 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,93 a 88,98, Milan Klouček 3,41 a 88,65 - Patrik Bartošák 2,14, 93,55 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,08 a 90,63. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály sedm z posledních osmi vzájemných duelů. - Dynamo prohrálo desetkrát za sebou a získalo v této sérii jen dva body. Naprázdno vyšlo sedmkrát v řadě a nový trenér Ladislav Lubina, který nahradil Břetislava Kopřivu, čeká na zisk dva zápasy. - Ostravané prohráli pětkrát za sebou a dosáhli při této šňůře na jediný bod.