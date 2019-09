Hokejisté Plzně porazili Litvínov 2:0, skórovali Mertl a Gulaš

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 2. kole extraligy Litvínov 2:0 a připsali si první výhru v novém ročníku. Výraznou střeleckou převahu Indiáni vyjádřili pouze dvěma góly, když skórovali hráči elitního útoku Tomáš Mertl a Milan Gulaš. Severočeši směrem dopředu příliš nebezpeční nebyli, Dominiku Frodlovi stačilo k čistému kontu jen devět zákroků.

Před utkáním se domácí klub rozloučil s Ondřejem Kratěnou, který letos ukončil úspěšnou kariéru. Jeho bývalí spoluhráči začali aktivně, Indrákovi ale stačil zakončení do odkryté branky ztížit faulem Hübl. Následnou plzeňskou přesilovku hosté přečkali a v 10. minutě mohl během početní výhody Litvínova otevřít skóre z bezprostřední blízkosti právě Hübl. Frodl ale skvěle zasáhl.

Za chvíli už hosté slavili, ale Plzeň využila trenérskou výzvu a rozhodčí branku po kontrole pro postavení hráče v brankovišti neuznali. Poté převzali iniciativu znovu Indiáni, trefa Eberleho však pro zásah vysokou holí také neplatila. Následně Vráblík pálil od modré čáry jen do břevna a šance Gulaše s Kodýtkem zastavil pozorně chytající Janus. Nápor domácích vyvrcholil v závěru první části při přesilové hře pět na tři a 43 vteřin před první sirénou se po rychlé kombinaci prosadil z mezikruží Mertl.

Do prostřední části vstoupili hráči Vervy důrazněji a díky zlepšenému pohybu otupili plzeňský tlak. Navíc Janus dokázal zastavit střelu nekrytého Čerešňáka a Moravčík ve 25. minutě ve vlastním oslabení ranou zápěstím trefil jen levou tyčku.

Litvínovští se soustředili především na defenzivu, přesto po polovině zápasu zapomněli mezi kruhy na Vlacha, ten však v dobré pozici zamířil nad. S blížícím se koncem druhé třetiny domácí zjednodušili hru a tlačili se před branku, hosté ovšem díky Janusovi přežili přesilovku s nebezpečnou Vlachovou tečí.

Střelecká převaha Indiánů pokračovala i v závěrečné dvacetiminutovce. Hosté ale odolali dvěma oslabením za sebou. V největší příležitosti orazítkoval Čerešňákův pokus brankovou konstrukci. V 52. minutě mohlo udeřit na druhé straně, když při trestu za příliš mnoho hráčů na ledě odražený puk napálil Ščotka zblízka jen do pravé tyčky.

Vervu poté ještě ve hře udržel Janus, který při další plzeňské přesilovce vleže vyrazil gólovou střelu Mertla. Hosté však neměli na zvrat síly, naopak Moravčík trefil po rychlé akci znovu břevno a v 57. minutě uzavřel skóre pohotovou dorážkou z otočky kapitán Gulaš.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Pokud opomenu naší lepší střeleckou aktivitu, tak jsme za tři body proti Litvínovu, který rozhodně nepřijel odevzdaný, rádi. Měli jsme spoustu šancí, ale nedali jsme více gólů. Nastřelili jsme čtyři tyčky, můžeme na tom zakončení určitě trochu zapracovat. Proto to bylo drama až do poslední chvíle. I přes převahu bylo v naší hře pár hluchých míst a musíme si spoustu věcí rozebrat. Apeluji samozřejmě na zlepšení přesilovek, přestože jsme pět na tři dali."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Věděli jsme o síle Plzně, jaký agresivní systém chce hrát a připravovali jsme se na to. Dali jsme sice branku na začátku, ale nebyla uznána. Dali jsme si výzvu, nebyli jsme si jistí, ale rozhodnutí bylo negativní. Soupeř nás tlačil celý zápas. My jsme prakticky jednu celou třetinu byli vyloučení a to nám vzalo spoustu sil. Už jsme se nezmohli na zkorigování výsledku. Chtěli jsme se ještě vrátit do zápasu v závěru při přesilovce, ale nepovedlo se to. Početní výhody zatím nedokážeme využít, ale dneska nás srazily spíš fauly."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Mertl (V. Němec, Gulaš), 57. Gulaš (Pour). Rozhodčí: Pražák, Veselý - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:10. Využití: 1:0. Diváci: 5736.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Pulpán, Kaňák, Moravčík, Vráblík, Budík - Gulaš, Mertl, Pour - Indrák, Přikryl, Rob - Kantner, R. Vlach, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Trončinský - Jurčík, Helt, Trávníček - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, Myšák, Kašpar - Gerhát, J. Mikúš, M. Hanzl. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.