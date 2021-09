Hokejisté Plzně porazili Hradec Králové 4:2 a popáté v řadě bodovali

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 9. kole kole extraligy Hradec Králové 4:2 a bodovali v pátém utkání za sebou. Tři z posledních čtyř zápasů Západočeši vyhráli. Po vyrovnané první třetině rozhodla 35. minuta, kdy domácí díky nakonec vítězné trefě Matyáše Kantnera dokázali bleskově odpovědět na vyrovnávací gól Filipa Pavlíka na 2:2. Znovu zkorigovat výsledek už Východočeši, na jejichž střídačce stál i bývalý trenér Plzně Ladislav Čihák, nezvládli a prohráli teprve potřetí v novém ročníku.

Domácí překvapili soupeře aktivním nástupem a již ve 4. minutě po průniku Maláta kolem levého mantinelu otevřel zblízka Přikryl skóre. Další příležitosti už hosté i díky výkonu gólmana Kiviaha, který v extralize nastoupil poprvé, přečkali a postupně se osmělili směrem dopředu. V 10. minutě ale Smoleňák z mezikruží neprostřelil Furcha a za chvíli Kevin Klíma svůj brejk zakončil střelou do pravé tyčky. Plzeňský gólman inkasoval až v 19. minutě, když po zaváhání Schleisse během přesilovky čelil dvojici nájezdníků a Cingel vyrovnal.

Na začátku prostřední části se protáhl až před odkrytou branku Schleiss, ale zakončení mu překazil faul Pavlíka. Následující přesilovku ve 25. minutě využil nenápadným nahozením na 2:1 Dzierkals. Odpovědět mohl rychle na brankovišti nekrytý Lev, v dobré pozici ovšem Furcha nepřekonal. Hosté vyrovnali až ve 35. minutě během početní výhody, v níž se prosadil ranou bez přípravy z levého kruhu Pavlík.

O pouhých 36 vteřin později však zaváhání hradecké defenzivy potrestal povedenou střelou z otočky Kantner a upravil na 3:2. Indiáni si na konci druhé třetiny vynutili nápor, přesilovkovou dorážku Kantnera ale zastavil Kiviaho a Kindl v dobré pozici vypálil těsně vedle.

Závěrečná dvacetiminutovka už tolik vzruchu nepřinesla. Oba týmy promarnily přesilovky a přestože hosté ve snaze o vyrovnání zjednodušili hru, gólovou příležitost si nevytvořili. Nepomohla jim k tomu ani hra bez brankáře, ve které naopak na konečných 4:2 upravil Schleiss.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Paradoxně jsme se dostali v prvních dvou minutách pod tlak, přestože jsme měli jiný záměr. Z prvního pobytu v pásmu soupeře jsme dokázali skórovat a to bylo povzbuzení. Hra byla vyrovnaná a bylo to velice těžké utkání. Důležité bylo, že jsme krátce po vyrovnání hostí na 2:2 dokázali stav utkání zvrátit v náš prospěch. Minulé zápasy to vycházelo soupeřům a teď se to překlopilo na naší stranu. Naše výkony mají vzestupnou tendenci. Jsme spokojeni, že jsme tři venkovní body potvrdili v domácím prostředí.“

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Narazili jsme na tým, který se zvedá. Měli jsme problém s naší hrou s pukem. Z našeho optického tlaku nevyplynuly žádné šance. Netlačili jsme se do brány, hráli jsme jen po obvodu. Ve hře bylo spoustu nepřesností z obou stran, Nám se nesmí stávat to, že hned inkasujeme po vyrovnání na 2:2. To soupeře hned nakopne. My jsme na to už bohužel nezareagovali. Při hře pět na pět si útočníci nevytvořili šance. Nepodali jsme dnes optimální výkon na to, abychom tady vyhráli."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. F. Přikryl (Malát, Bulíř), 25. Dzierkals (Čerešňák), 35. Kantner, 60. Schleiss - 19. Cingel (Perret), 35. F. Pavlík (Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabeí: 0:1. Diváci: 2429.

Plzeň: Furch - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - Schleiss, Kodýtek, Kantner - M. Lang, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Kuťák, F. Přikryl, Malát. Trenéři: Baďouček a Říha.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank - Jergl, Cingel, Orsava - Lamper, Lev, Smoleňák - Perret, Lalancette, Oksanen – Kevin, Klíma, Koukal, R. Pilař. Trenér: T. Martinec.