Hokejisté Plzně i díky dvěma gólům Bulíře porazili České Budějovice 4:1

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 51. kola extraligy České Budějovice 4:1 a nepřipustili třetí domácí porážku v řadě. Hosté sice zlepšeným výkonem na začátku druhé třetiny srovnali na 1:1, ale Indiáni o svém vítězství rozhodli ve 35. minutě dvěma góly během třiceti vteřin. V plzeňském dresu se blýskl dvěma góly a jednou asistencí Michal Bulíř, který se dotáhl v čele produktivity na Petera Muellera k Komety Brno. Zdatně mu třemi přihrávkami sekundoval Filip Přikryl.

Domácí po úvodním ubráněném oslabení získali v páté minutě vedení, když po šikovné přihrávce Bulíře nekrytý Suchý zblízka skóroval bekhendem. Střelecky aktivnější Indiáni poté naráželi na pozorného gólmana Hrachovinu a srážela je nedisciplinovanost. Nepřesně kombinujícím hostům ale nevycházela ani hra v početní výhodě.

Záhy po zahájení prostřední části vybojoval Schleiss puk pro mezi kruhy volného Kodýtka, jehož střelu zastavil Hrachovina. Ve vlastním oslabení poté svůj únik zakončil příliš slabě Vondrka a za chvíli se strážce branky Motoru zaskvěl při přečíslení dvou na jednoho, kdy ho po Mertlově ideální nabídce nepřekonal Dzierkals.

Hosté ale ve 26. minutě po rychlé akci srovnali na 1:1, po průnikové přihrávce Vondrky totiž Gulaš uspěl s bekhendovou kličkou. Jihočeši následně převzali iniciativu, gólman Pavlát musel zlikvidovat šanci Hanzla a v polovině utkání ho po střele Percyho zachránila pravá tyčka.

Ve 35. minutě se však domácí při vyloučení Šenkeříka po dorážce Bulíře znovu ujali vedení a o 30 vteřin později navíc po přihrávce Schleisse zvýšil ranou bez přípravy na 3:1 Blomstrand. Hosté zareagovali náporem, před koncem druhé třetiny se ale proti zakončení Štencla do odkryté branky stačil na poslední chvíli přesunout Pavlát.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky hosté ubránili oslabení a vzápětí po chytré nabídce Vondrky gólovou příležitost Gulaše znovu zlikvidoval Pavlát. Rozlet Motoru zbrzdilo další vyloučení, rychlou střelu Mertla z mezikruží však dokázal Hrachovina ve 46. minutě reflexivně vyrazit.

O tři minuty později připravil napadající Přikryl dobrou pozici nekrytému Bulířovi a ten zvýšil na 4:1. Hráči Motoru už nedokázali zkorigovat výsledek ani během dvou početních výhod a proti Indiánům nebodovali poprvé po pěti soubojích. Navíc se Plzeň poprvé v roce 2022 dočkala plného bodového zisku a povedlo se jí to po šesti zápasech, z nichž pět prohrála.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Dobře jsme začali, měli jsme tlak, pohyb a dařilo se nám na kotouči. Tam jsme měli odskočit na věší brankový rozdíl. Nevyužili jsme poté šanci na začátku druhé třetiny a soupeř z brejku vyrovnal. Druhá třetina byla od nás špatná. Ztratili jsme pohyb a zmatkovali jsme. Soupeř měl hodně šancí, ale Pavlát chytal výborně. Naštěstí naše dva rychlé góly potom to utkání zlomili. Ve třetí třetině jsme se k naší hře vrátili a zaslouženě jsme vyhráli. Konečně máme tříbodovou výhru v novém roce."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Neměli jsme úplně ideální vstup do zápasu, ale výbornou druhou třetinou jsme se dostali do utkání. Měli jsme plno šancí a tam kdybychom přetáhli góly na svou stranu, tak se utkání mohlo vyvíjet úplně jinak. Místo toho přišla naše individuální chyba, nechali jsme se vyloučit a tím jsme soupeři nahráli k vítězství. Ve třetí třetině si to už Plzeň pohlídala a my jsme tahali za kratší konec."

HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. F. Suchý (Bulíř, F. Přikryl), 35. Bulíř (F. Přikryl), 35. Blomstrand (Schleiss, L. Kaňák), 49. Bulíř (F. Přikryl) - 26. Gulaš (Vondrka, Vráblík). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, L. Kaňák, Holý, Graňák, Budík, J. Kindl, Kremláček - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

České Budějovice: Hrachovina - Štich, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Vráblík, Štencel - Gulaš, Pech, Vondrka - Valský, J. Novotný, J. Ondráček - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Z. Doležal, Koláček, Chlubna. Trenér: Modrý.