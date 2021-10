Hokejisté Plzně deklasovali Kladno 8:1, Jágr se zranil

Chomutov - Hokejisté Plzně deklasovali ve 12. kole extraligy v Chomutově domácí Kladno 8:1, vyhráli čtvrté utkání v řadě a posunuli se na páté místo v tabulce. Pěti body za dvě branky a tři asistence se na tom podílel obránce Peter Čerešňák, čtyři body si připsal útočník Gustaf Thorell. Pět gólů vstřelili Západočeši v přesilových hrách.

Rytíři vedle bodů přišli i o hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který v první třetině absolvoval jen čtyři střídání, následně z utkání ze zdravotních důvodů odstoupil a od druhé části stál na střídačce v civilu. Devětačtyřicetiletý útočník dnes hrál jubilejní 200. zápas v domácí nejvyšší soutěži. Kladno prohrálo potřetí v řadě a i nadále je předposlední.

Lepší vstup Plzeň v šesté minutě vyjádřil gólově Čerešňák, jenž po šťastných odrazech využil nabídnutou přesilovku. V polovině úvodní třetiny se Kladenští osmělili a o chvíli později udeřili v početní výhodě, Svobodu prostřelil Kristo. Následně se mohli domácí dostat i do vedení, plzeňský brankář ale svůj tým několikrát podržel.

Druhá a třetí třetina již patřila hostům. Ve 25. minutě je posunul do vedení v početní výhodě švédský útočník Thorell, pak se Plzeň prosadila dvakrát v rozmezí 35 sekund. Nejprve prostřelil Bowa v brance Kladna od modré čáry Čerešňák, poté zvýšil vedení Západočechů důrazný Kodýtek.

Ve třetí části Dzierkals potrestal po patnácti sekundách Plekancovo vyloučení a Bow se poprvé v sezoně nechal vystřídat. V extralize debutujícího Stahla překonal hned po 90 sekundách Bulíř, který se v 53. minutě zapsal mezi střelce ještě jednou, když využil přesilovku pět na tři. Druhý gól si poté v další přesilovce připsal i Kodýtek.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Víceméně jsme hráli jenom posledních pět minut první třetiny a zbytek času jsme na ledě neexistovali. Plzeň byla ve všem lepší a předčila nás ve všech situacích. Je to zklamání. Jen bych se chtěl omluvit fanouškům a poděkovat jim, že i za takového stavu při nás stáli a podporovali nás. Jaromír Jágr odstoupil kvůli zranění, ale jestli to je vážné, to se musíte zeptat jeho."

Miloš Říha (Plzeň): "Měli jsme výborný vstup do utkání a prvních deset až dvanáct minut jsme dominovali, ale nesmyslně jsme od toho ustoupili, začali jsme couvat a změnili jsme hru. Najednou soupeř samozřejmě ožil, vynutil si přesilovku a hned v ní dal gól. Poslední čtyři minuty první třetiny pro nás byly dost nebezpečné a nepůsobili jsme tam příliš dobrým dojmem. Bylo štěstí, že jsme podruhé neinkasovali. Od druhé třetinu už se naše hra zase zlepšila, takže jsme soupeři odskočili. Zlomový moment byl rychlý gól na 5:1 na začátku třetí třetiny, protože jsme jím eliminovali možný tlak soupeře, který by se chtěl vrátit do zápasu. Hráčům musíme za výkon poděkovat, bylo dobré, že jsme využívali přesilové hry.“

Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 1:8 (1:1, 0:3, 0:4)

Branky a nahrávky: 16. Kristo (Plekanec, Baránek) - 6. Čerešňák (Blomstrand, G. Thorell), 25. G. Thorell (Blomstrand, Dzierkals), 29. Čerešňák (G. Thorell, Kaňák), 30. Kodýtek (Schleiss), 41. Dzierkals (Blomstrand, Čerešňák), 42. Bulíř (G. Thorell, Čerešňák), 53. Bulíř (Čerešňák), 57. Kodýtek (Jiříček). Rozhodčí: Pražák, J. Ondráček I - J. Ondráček II, Špůr. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:5. Diváci: 2107.

Sestavy:

Kladno: Bowl (41. Stahl) - Dotchin, Kehar, Donaghey, Suchánek, Wood, Baránek, od 35. navíc Nilsen - Jágr, Plekanec, Hlava - Dvořáček, Kubík, Strnad - Melka, Filip, Račuk - Beran, Pitule, Kristo. Trenér: Čermák.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, od 41. navíc Kremláček - Kantner, Kodýtek, Schleiss - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Blomstrand, G. Thorell, Bulíř - Malát, F. Přikryl, Suchý. Trenéři: Baďouček a Říha.