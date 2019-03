Praha - Mečbol bude ve hře v úterním pátém utkání čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Plzní a Olomoucí. Hanáci dokázali v sérii proti favoritovi otočit po úvodním debaklu stav z 0:1 na 2:1, jenže Plzeň si ve čtvrtém zápase vzala výhodu domácího prostředí zpět a vyrovnala na 2:2.

Indiánům se díky tomu dýchá o dost lépe. "Byli jsme trochu pod tlakem," připustil zkušený útočník Václav Nedorost. "Jet domů za stavu 1:3 by nebylo příjemné. Nechali jsme tam všechno. Byl to výborný zápas z obou stran. A my jsme zjistili, že musíme hrát ještě obětavěji než v prvních zápasech," uvedl Nedorost.

Plzeňští hokejisté tušili, že je nečeká snadná překážka k překonání, nic na tom nezměnil ani výsledek prvního duelu (8:1). "Olomouc je neskutečně dobře fyzicky připravená, ani my na tom nejsme špatně. Bude rozhodovat srdce, větší bojovnost, přesilovky a oslabení. Bude to o tom, kdo bude šťastnější," řekl Nedorost.

"Otáčet sérii z 1:3 na zápasy by bylo složité," souhlasil další útočník Petr Straka. "Ohledně nějaké psychické výhody je to asi vyrovnané. Před čtvrtým zápasem na nás byl větší tlak. Nevím, jak to vidí oni, ale po základní části jsou hůř postavený tým a nemají tedy v uvozovkách co ztratit. I když si strašně věří, že do semifinále můžou jít. Teď se začíná zase od nuly," řekl Straka.

Ocenil Olomouc, jak výborný hokej hraje. "Recept na ně je pořád stejný a známe ho od začátku. S Olomoucí je to ale strašně těžké. Možná jsme měli předtím trochu potíže se jim vyrovnat v důrazu a bojovnosti. Řekli jsme si k tomu něco a minule jsme věděli, že už není kam uhnout. Je potřeba si ten poslední výkon pamatovat a přenést ho do dalších zápasů," dodal Straka.

Hanáci potřebují ze všeho nejvíce vyhnat z hlavy myšlenky na to, že za stavu 2:1 v sérii jen těsně ztratili domácí utkání. "Nejsme zklamaní. Podali jsme výborný výkon, jenom tomu chyběl ještě jeden gól, abychom to dotáhli do prodloužení. Teď se jede do Plzně, nachystáme se na ni a chceme tam vyhrát. Celá série má grády, hraje se ve vynikající atmosféře, pro hráče je tohle nejlepší," uvedl obránce Jan Švrček.

"V té prohře se nesmíme zbytečně vrtat. Je to play off a nelze litovat toho, že jsme prohráli poslední zápas. Stav je 2:2 a začínáme prakticky od nuly. Nesmyslím si, že bude u někoho nějaká výhoda. V Plzni jsme dokázali už jednou vyhrát. A teď tam chceme za každou cenu vyhrát znovu," prohlásil olomoucký útočník Lukáš Nahodil.

Statistické údaje před zápasem čtvrtfinále play off extraligy: HC Škoda Plzeň (po základní části 3.) - HC Olomouc (6.). Začátek: 17:00 (ČT Sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 8:1, 2:3 v prodl., 2:3 v prodl., 3:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Vojtěch Němec 4 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Aleš Jergl 4/4 (3+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Milan Gulaš 51/62 (30+32) - Zbyněk Irgl 42/30 (22+8). Statistiky brankářů v sérii: Dominik Frodl průměr 2,06 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,38 procenta - Branislav Konrád 2,10 a 93,20, Jan Lukáš 8,00 a 80,49. Statistiky brankářů v základní části: Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00 - Jan Lukáš 2,34, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,46, 91,16 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň doma prohrála tři ze čtyř duelů s Olomoucí v této sezoně. Indiáni uspěli jen v prvním čtvrtfinále, které vyhráli vysoko 8:1. - V součtu s koncem základní části Plzeň prohrála doma tři z posledních pěti zápasů. - Olomouc zvítězila v devíti z minulých 12 duelů. - Slovenský útočník Miroslav Preisinger z Plzně může sehrát 200. zápas v české extralize. - Škoda v sérii využila šest přesilových her z osmnácti a má úspěšnost 33,33 procenta, druhou nejvyšší po Kometě Brno (37,50). Olomouc využila jen dvě z 18 početních výhod (11,11 procenta).