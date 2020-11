Hokejisté plní slib, do sedmi nemocnic rozvážejí se Škodou obědy

Manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd (vlevo) a zpěvák Mikolas Josef předali 10. listopadu 2020 obědy pro zdravotníky v Krajské nemocnici v Liberci. Jídlo zajistili hráči svými góly na nedávném turnaji Karjala. Národní tým sice v Helsinkách skóroval pětkrát, automobilka Škoda Auto se však rozhodla podpořit sedm nemocnic, do kterých postupně zaváží 125 obědů z restaurace U Matěje šéfkuchaře Jiřího Punčocháře.

Manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd (vlevo) a zpěvák Mikolas Josef předali 10. listopadu 2020 obědy pro zdravotníky v Krajské nemocnici v Liberci. Jídlo zajistili hráči svými góly na nedávném turnaji Karjala. Národní tým sice v Helsinkách skóroval pětkrát, automobilka Škoda Auto se však rozhodla podpořit sedm nemocnic, do kterých postupně zaváží 125 obědů z restaurace U Matěje šéfkuchaře Jiřího Punčocháře. ČTK/Sport Invest

Praha - Hokejová reprezentace svými góly na nedávném turnaji Karjala zajistila obědy pro zdravotníky z infekčních a covidových oddělení nemocnic v Česku. Národní tým sice v Helsinkách skóroval pětkrát, automobilka Škoda Auto se však rozhodla podpořit sedm nemocnic, do kterých od pondělí do středy postupně rozváží 125 obědů z restaurace U Matěje šéfkuchaře Jiřího Punčocháře. Zdravotníci zároveň vždy dostanou i speciální reprezentační dresy.

"Sport je fenomén, který naší společnosti musí pomáhat. Když jsem viděl, jak k tomu kluci přistoupili v kabině, tak jsem hrozně rád, že se ta akce stala a že jsme mohli pomoct," řekl kouč národního týmu Filip Pešán, který dnes obědy společně s manažerem Petrem Nedvědem předával v Krajské nemocnici v Liberci.

"Nejen sport, všichni by měli pomáhat. Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu. Všichni bychom si přáli, aby to už skončilo a vrátili jsme se do normálního života. Bohužel covid tady s námi asi ještě nějaký pátek bude, takže tohle určitě není za český hokej poslední akce. Budeme v tom pokračovat," slíbil bývalý vynikající útočník Nedvěd.

Vedle liberecké nemocnice Škoda Auto jako dlouhodobý partner národního týmu podpořila i zdravotníky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici v Olomouci, Fakultní nemocnici Motol, Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Fakultní nemocnici u svaté Anny Brno a Fakultní nemocnici Plzeň-Bory, kde dnes speciální tříchodové menu předával Pešánův asistent Jaroslav Špaček. Do Brna je poté ve středu přiveze trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková.

Pešán i Nedvěd byli rádi, že se hokejisté mohli stát součástí akce s hashtagem #SKODAAUTOpomaha a alespoň trochu zpříjemnit zdravotníkům současnou náročnou situaci. "Všem zdravotníkům bych vzkázal, že oni jsou ti opravdoví hrdinové a reprezentanti naší země, protože zachraňují životy. My se jen snažíme vyhrát hokejový zápas. U nich jednoznačně palec nahoru," podotkl Pešán. "Je to pro ně náročné, takže: vydržet! Hlavně ať neposlouchají lidi, kteří to berou na lehkou váhu," doplnil jej Nedvěd.