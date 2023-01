Hokejisté Pardubic zvítězili v Mladé Boleslavi 5:3 a vedou extraligu o 15 bodů

Mladá Boleslav - Hokejisté Pardubic zvítězili v utkání 43. kola extraligy v Mladé Boleslavi 5:3. Hosté uspěli poosmé za sebou, pokaždé navíc s plným ziskem a vedou tabulku soutěže před druhými Vítkovicemi už o 15 bodů. Tři body za dva góly a nahrávku si připsal pardubický útočník Lukáš Sedlák. Středočeši doma neuspěli poprvé v novém roce 2023 po sérii pěti výher.

Úvodní nebezpečné situace se odehrávaly před hostujícím brankářem Willem. Hned v první minutě na něj uháněl osamocený Lantoši, ale trefil při zakončení jen gólmanovu lapačku. O minutu později už Will kapituloval, jenže Lunter dorážel vysokou holí, což si rozhodčí následně potvrdili také při kontrole u videa.

Domácí se tak prvního gólu dočkali až v minutě jedenácté, když puk propadl ke kapitánovi Stránskému, jenž zacílil přesně. Na druhé straně měli ale přesnou mušku nejprve obránce David Musil a v přesilovce následně také Čerešňák, Pardubičtí tak dokázali otočit skóre na svou stranu ještě do první přestávky.

Hostům patřila i převážná část druhé části hry. V ní navýšili náskok Dynama postupně Paulovič a druhou využitou přesilovkou Sedlák. Mladoboleslavští se probudili až před přestávkou, kdy jejich tlak zužitkoval rovněž v početní výhodě Lantoši.

Naděje domácích na zdramatizování zápasu ale utnul hned v úvodu třetí třetiny svým druhým dnešním gólem Sedlák. Bruslaři zbraně nesložili, ještě snížili po zásahu Söderlunda, ale více už nezvládli.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "První třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Měli jsme vyložené šance, ale Pardubice podržel výborný gólman. Ve druhé třetině jsme úplně vypadli z rytmu a takto kvalitní tým jsme pustili do luxusního náskoku. Pak už jsme se na něj nedotáhli."

Richard Král (Pardubice): "Na začátku byla o fous lepší Boleslav, ale pak si myslím že jsme do konce druhé třetiny byli lepší my. Kvůli vyloučením na naší straně nás Boleslav ve třetí třetině přestřílela. Rozhodly speciální formace - my jsme ze sedmi vyloučení inkasovali jen jednou, naopak jsme využili dvě přesilovky ze dvou, když tedy nepočítám tu poslední, kterou jsme hráli spíš na držení puku."

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. J. Stránský (Bičevskis, Šťastný), 40. Lantoši (O. Najman), 53. Söderlund (Lantoši, Pláněk) - 14. D. Musil (L. Sedlák), 18. Čerešňák (R. Kousal, Radil), 23. Paulovič (Poulíček, T. Zeman), 31. L. Sedlák (Hyka, Košťálek), 44. L. Sedlák (Vondráček, Štetka). Rozhodčí: Pražák, J. Ondráček - Kajínek, Zíka. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:2. Diváci: 4012.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Lintuniemi, Pýcha, Jánošík, Čech, R. Jeřábek, Bernad - Lantoši, O. Najman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Dvořáček, Přibyl, Lunter - Kelly Klíma, Hradec, M. Beránek. Trenér: Kalous.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, Mandát, Štetka. Trenér: R. Rulík.