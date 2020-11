Hokejisté Pardubic zdolali Litvínov 2:1, rozhodl obránce Mikuš

Pardubice - Hokejisté Pardubic zdolali ve 21. kole extraligy Litvínov 2:1 a vyhráli druhý ze tří zápasů pod novým trenérem Richardem Králem. V čase 40:58 rozhodl o úspěšném završení šestizápasové série domácích duelů Dynama slovenský obránce Juraj Mikuš. Východočeši dokázali porazit Vervu po třech prohrách ve vzájemných soubojích za sebou.

Domácím se povedl vstup do utkání a už po 98 sekundách se dostali do vedení. Obránce Ďaloga po individuální akci nabídl puk před odkrytou branku Paulovičovi, který snadno skóroval. Vyrovnat mohl Zygmunt, šanci na zvýšení náskoku Dynama naopak nevyužil Rohlík.

Litvínov smazal ztrátu v 11. minutě při Poulíčkově vyloučení, kdy se po Demelově střele od modré čáry prosadil z dorážky Jarůšek. Při Lukešově trestu mohl vrátit Východočechům vedení Poulíček a se svým střeleckým pokusem neuspěl ani Svačina.

Na přelomu první a druhé části se hosté ubránili při Jarůškově pobytu na trestné lavici. Godla si pak poradil s Camarovým pokusem. Litvínov nevyužil přesilovku při Rohlíkově trestu a už při plném počtu hráčů na ledě ve 26. minutě neuspěl před odkrytou brankou Patrik Zdráhal. Dynamu zase mohl vrátit vedení Ďaloga, ale litvínovský gólman zasáhl. Stav se nezměnil ani při dalším Jarůškově trestu.

Po 58 sekundách závěrečného dějství se radovali Pardubičtí z opětovného náskoku. Mikušovo nahození z levé strany od modré čáry zapadlo přes clonu před Godlou k bližší tyči. Ve 47. minutě měl možnost odpovědět Patrik Zdráhal, jenže minul. Dynamo si drželo těsný náskok a uhájilo druhý plný bodový zisk v sezoně i při závěrečné power play Litvínova.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Myslím, že jsme viděli vyrovnaný zápas. Do půlky utkání jsme byli lepší. Pak jsme u nás měli v půlce druhé třetiny jeden dva závary, kde jsme to se štěstím ustáli. Ve třetí třetině jsme měli dobrý začátek a dali jsme důležitý gól. Snažili jsme se to pak uhrát dobrou defenzívou. Samozřejmě Litvínov ke konci nějaké šance měl, podržel nás tam Kanty (Pavel Kantor). Výkon týmu byl bojovný a dobrý. Myslím, že se toto vítězství cení a může nás zase zvednout."

Vladimír Országh (Litvínov): "Nemůžeme být samozřejmě s výsledkem spokojení. Osobně nejsem spokojený s první polovinou zápasu. V té druhé jsme se výrazně zlepšili. Do třetí třetiny jsme šli za nerozhodného stavu a věděli jsme, že to bude možná o jednom gólu, který jsme dostali my. I přesto jsme zase měli dostatečné množství šancí, abychom nějaké body uhráli, ale naše střelecké produktivita je velice slabá. Navíc jsme tady promrhali půlku zápasu. Kdybychom hráli jako v té druhé polovině, tak bychom si určitě nějaké body odvezli. Ale pětadvacet nebo třicet minut dnes na žádného soupeře nestačí."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Paulovič (Ďaloga), 41. J. Mikuš (Claireaux) - 12. Jarůšek (Demel, Irving). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, Holland, Ďaloga - Tybor, Poulíček, Svačina - Claireaux, Mandát, Camara - Paulovič, O. Rohlík, Blümel - T. Zeman, Anděl, Kusý. Trenér: R. Král.

Litvínov: Godla - Irving, Demel, Balinskis, L. Doudera, Kudla, Ščotka - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, Gerhát, Petružálek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.