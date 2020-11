Hokejisté Pardubic zdolali Brno 2:1 a poprvé získali všechny body

Pardubice - Hokejisté Pardubic zvítězili v duelu dohrávaného 13. extraligového kola doma nad Brnem 2:1 a v devátém utkání sezony se poprvé radovali z tříbodové výhry. V dresu Dynama, které zabralo po sérii šesti porážek, se během druhé třetiny gólově prosadili Vladimír Svačina s Radoslavem Tyborem, snížení Martina Zaťoviče necelých osm minut před koncem pouze korigovalo výhru domácích. Východočeši se odpoutali z posledního místa, které jim ještě před dnešním programem patřilo.

Do brněnské sestavy se po více než měsíční odmlce vrátil útočník Mueller, jehož trenéři zařadili do první útočné formace. Právě on se také dostal do první šance utkání, s jeho střelou ze čtvrté minuty si ale domácí brankář Kantor bez větších obtíží poradil. Na opačné straně zahrozil o pět minut později Poulíček po Svačinově nahrávce zpoza branky, první centr Dynama ale ve velké šanci neuspěl.

Největší příležitost otevřít skóre měli Jihomoravané ve 14. minutě, kdy proti jedinému pardubickému obránci ujeli Král s Horkým. Král volil střelu a nezamířil přesně. Brňané v závěru první části hry po Mandátově podražení zamkli Pardubice v jejich pásmu, početní výhodu ale nevyužili.

Dynamo získalo vedení v úvodní druhé třetiny. Východočeši zatlačili třetí brněnskou formaci v její obraně a stihli prostřídat, unavení hosté nedokázali vyhodit a nakonec tlaku domácích neodolali. Po Mandátově střele ze strany hbitě dorazil Svačina puk za Vejmelku, jenž nedokázal kotouč před sebou zkrotit. Na druhé straně mohl kontrovat expardubický Rákos, ten ale po Muellerově střele do tyčky netrefil poloodkrytou branku.

Do dvougólového náskoku poslala Pardubice povedená souhra Camary s Tyborem proti osamocenému Freibergsovi. Kanadský útočník poslal slovenskému spoluhráči ideální pas, brzy jednatřicetiletý křídelník se bez přípravy trefil rychle a přesně.

Domácí mohli navýšit vedení v úvodu třetí části, nevyužili ale sedmnáctisekundovou výhodu pět na tři. Kometa měla možnost kontrovat Schneiderem, ten ale po zisku kotouče trefil pouze brankovou konstrukci. Hosté využili ke snížení Mandátova zaváhání v obranném pásmu, kdy pardubického útočníka snadno obral o puk Holík, předložil ho skvělým pasem zcela osamocenému Zaťovičovi a ten ve snadné pozici překonal Kantora.

Kometa vrhla v závěru utkání všechny síly do útoku, nepotrestala ale Claireauxův faul vysokou holí, ač v přesilovce zamkla domácí v jejich obraně, ani následnou hru bez brankáře 111 sekund před závěrečnou sirénou. Tu zneutralizovala vysoká hůl Muellera v čase 59:36 a Dynamo si zisk plného počtu bodů pohlídalo.

Hlasy trenérů po utkání:

Milan Razým (Pardubice): "Konečně jsme vyhráli utkání za tři body, spadl nám kámen ze srdce. Zase to bylo od nás utkání na málo vstřelených gólů, jen dva, ale kluci bojovali. Celkově jsme se v ofenzivních věcech docela zlepšili, několikrát jsme tam během druhé třetiny Kometu zamkli. Vytvořili jsme si šance, ale neproměňovali je. Zkomplikovali jsme si to fatální chybou v obranném pásmu, ale bojovností a nasazením jsme to ubránili do konce. Bylo to postavené na výborném výkonu Pavla Kantora v brance."

Kamil Pokorný (Brno): "Těžko se mi zápas hodnotí. Přestáli jsme první třetinu, domácí byli brusliví a draví. Zápas jsme si prohráli ve druhé třetině, kdy nás soupeř přebruslil a zatlačil do pásma. Dostali jsme dva góly, prostřední třetina nebyla z našeho pohledu dobrá. V té třetí jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale za druhou nám dnes nebylo přáno. Pardubice vyhrály zaslouženě."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Svačina (Mandát), 28. Tybor (Camara, Claireaux) - 53. Zaťovič (P. Holík). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, Ďaloga, Holland, J. Kolář - Svačina, Poulíček, Mandát - Tybor, Claireaux, Camara - Paulovič, Anděl, Blümel - Kusý, O. Rohlík, M. Machač. Trenér: Razým.

Brno: Vejmelka - Hájek, F. Král, O. Němec, J. Zbořil, Svozil, Gulaši, Freibergs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Rákos, Vincour - L. Horký, Brabenec, Plášek - Luciani, Gajarský, T. Svoboda. Trenér: L. Zábranský st.