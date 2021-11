Hokejisté Pardubic za dvě minuty otočili zápas s Litvínovem a vyhráli 4:2

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 21. kole extraligy Litvínov 4:2 a připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě. Dynamo zápas rozhodlo třemi vstřelenými góly v rozmezí 127 sekund druhé třetiny, kdy otočilo stav z 1:2. Pardubice jsou i nadále třetí, Litvínov třináctý.

Hosté měli hned v úvodu zápasu výhodu přesilové hry, už po 62 sekundách byl totiž vyloučen pardubický kapitán Nakládal. Severočeši se dlouho nemohli dostat do útočného pásma, poté ale Zdráhal individuálně zavezl puk, zpětnou přihrávkou našel Balinskise a lotyšský bek prostřelil brankáře Frodla.

Dynamo si následně vytvořilo výraznou převahu a Vervu držel jen pozorný gólman Zajíček, jenž dostal přednost před jedničkou Godlou. V 10. minutě ale kapituloval. Vyrazil střelu Nakládala i dorážku Mikuše, na další pokus Musila ale již zareagovat nedokázal. Reprezentační útočník se mezi střelce zapsal téměř po měsíci, naposledy skóroval v předehrávce 15. kola proti Zlínu.

I poté byl Zajíček výrazně více v permanenci než jeho protějšek Frodl. Na začátku druhé třetiny se vyznamenal proti Musilovi, následně zlikvidoval samostatný nájezd Romana. Hosté čekali na šanci a dočkali se ve 25. minutě, kdy se po Strakově akci prosadil Chalupa a ve druhém zápase po návratu ze zámoří si připsal premiérový gól.

Z vedení se ale Severočeši radovali jen 42 sekund, než se do dalšího brejku dostal Rohlík a prostřelil Zajíčka. A ze strany domácích to nebylo vše. Za dalších 43 sekund otočil výsledek ve prospěch Dynama Poulíček. Hororovou dvouminutovku pro hosty zakončil Cienciala, který před polovinou zápasu zvýšil na 4:2.

Zdramatizovat utkání mohl Gernát, brejk ale v gól nepřetavil. Frodl si poté poradil i s pokusem Stříteského. Litvínovští sice občas hrozili, Východočeši ale bez větších problémů kontrolovali průběh utkání a jen díky dobře chytajícímu Zajíčkovi nevyhráli výraznějším rozdílem.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Bohužel jsme se zase nevyvarovali zbytečného faulu na začátku a pustili jsme soupeře do vedení. Jinak si ale myslím, že jsme měli zápas relativně pod kontrolou, měli jsme dobrý pohyb, drželi jsme se na kotouči, vyhrávali jsme osobní souboje a tlačili jsme se i do brány. Měli jsme většinu času i hráče na masce (brankáře soupeře), což se nám v minulých zápasech nedařilo. Vytvořili jsme si spoustu šancí a mohli jsme jich asi proměnit více. Samozřejmě, že z toho, jak jsme hráli aktivní hokej, tak jsme měli i okénka vzadu. Vyhráli jsme ale zaslouženě."

Vladimír Országh (Litvínov): "V zápase jsme dvakrát vedli, ale je potřeba říct, že domácí hráli opravdu dobře. Bruslili, byli aktivní, vyhrávali více soubojů. I přesto jsme vedli ve druhé třetině 2:1, ale po třech dalších střídání jsme prohrávali 2:3. Tady se zápas zlomil. Střídání poté, co dáme nebo dostaneme gól, jsou strašně důležitá. My jsme to nezvládli, propadli jsme a soupeř měl brejkovou situaci, kterou využil. Po celý zápas nás držel dobře chytající Zajíček, dával nám šanci na dobrý výsledek. Snaha tam z naší strany byla, ale soupeř nás v rozhodujících momentech přetlačil a zaslouženě vyhrál."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 3:1) po druhé třetině

Branky a nahrávky: 10. A. Musil (J. Mikuš, Nakládal), 27. Rohlík (Anděl), 28. Poulíček (Nakládal, Blümel), 29. Cienciala (J. Kolář, Říčka) - 3. Balinskis (P. Zdráhal, Estephan), 26. Chalupa (P. Straka, Baláž). Rozhodčí: Šír, Horák - Malý, Pešek.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.

Litvínov: Zajíček - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman, Baláž - P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek - Chalupa, V. Hübl, P. Straka - P. Svoboda, Latta, Kudrna - L. Stehlík, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Országh.