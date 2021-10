Hokejisté Pardubic vyhráli nad Mladou Boleslaví 4:3 v prodloužení a jsou druzí

Pardubice - Hokejisté Pardubic zdolali v 17. kole extraligy doma Mladou Boleslav 4:3 v prodloužení a po čtvrté výhře z posledních pěti zápasů se posunuli na druhé místo tabulky před Hradec Králové. V čase 63:47 rozhodl pardubický kapitán Jakub Nakládal. Dvěma góly se na vítězství podílel i nejlepší extraligový střelec Robert Říčka, který si polepšil už na 14 branek. Bruslařský klub potřetí za sebou prohrál, ale poprvé v této sérii neúspěchu bodoval.

Do první šance se hned v úvodu dostal hostující Najman, ale Frodl zasáhl. Dynamo potom mělo převahu, ale Říčka ani Blümel se svými pokusy neuspěli. Při Šidlíkově vyloučení už se Dynamo dočkalo vedení. Mikuš nabil na levý kruh Říčkovi, který pohotovou střelou otevřel skóre.

Ve 13. minutě při Romanově vyloučení dostal za zákrok na Rašku u mantinelu trest na pět minut a do konce utkání Musil, s kterým se ještě popral Kotala, ale domácí se ve 107 sekund trvajícím oslabení tří proti pěti ubránili.

Už ve čtyřech se dostalo Dynamo dvakrát do úniku. Zatímco Blümel s blafákem do bekhendu neuspěl, Rohlík v 17. minutě už propasíroval puk za Krošelje. Mladá Boleslav snížila 125 sekund před koncem první třetiny. Bernad založil akci ziskem puku ve středním pásmu a nakonec po jeho přihrávce Bičevskis skóroval do odkryté branky.

Do druhé třetiny nahradil v brance hostů Krošelje Schwarz, který inkasoval ve 25. minutě. Při Kotalově trestu po Romanově ideální přihrávce usměrnil puk do odkryté branky Říčka a vstřelil už svůj 14. gól v této sezoně. Středočeši snížili v 37. minutě také v početní výhodě, kdy při Mikušově pobytu na trestné lavici proměnil Kotalovu přihrávku Raška.

Na začátku třetí třetiny při Blümelově trestu kryl Najmanovu šanci Frodl. O další početní výhodu při Paulovičově trestu se hosté po 21 sekundách připravili Kelemenovým faulem. Potom mohli pojistit náskok domácích Cienciala a Camara, ale Schwarze odolal.

V 54. minutě se dostal za obranu domácích Claireaux, ale bekhendem trefil levou tyč. Frodl uhájil ještě těsný náskok i při Ciencialově vyloučení, ale při power play vynutil pět vteřin před konce třetí části nastavení Fořt dorážkou do odkryté branky.

V nastavení nejdříve mohl rozhodnout domácí Camara, na druhé straně chytil Frodl Claireauxovu šanci. O vítěznou branku se nakonec postaral obránce Nakládal, který si najel před branku na Ciencialovu přihrávku.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Říčka (J. Mikuš, Cienciala), 17. O. Rohlík (Frodl), 25. Říčka (O. Roman, Camara), 64. Nakládal (Cienciala, Blümel) - 18. Bičevskis (Bernad, J. Stránský), 37. A. Raška (Kotala, Pláněk), 60. Fořt (Claireaux, Ševc). Rozhodčí: Kubičík, Pražák – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 6:4, navíc A. Musil 5 min. a 5 min. a do konce utkání - Kotala 5 min. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7952.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Blümel, Poulíček, R. Kousal - Cienciala, A. Musil, Říčka - Camara, O. Roman, Paulovič - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.

Mladá Boleslav: Krošelj (21. Schwarz) - Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Šidlík, Jánošík, Lintuniemi - Claireaux, Fořt, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Kelemen - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - Dufek, A. Raška, Grim. Trenéři: R. Rulík a Patera.