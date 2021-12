Hokejisté Pardubic vyhráli 4:2 v Mladé Boleslavi a slavili šestý úspěch za sebou

Mladá Boleslav - Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání 32. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 4:2. Domácí potřetí za poslední čtyři duely nebodovali, Dynamo naopak uspělo pošesté za sebou. Třemi body se blýskli útočníci vítězů Matej Paulovič (1+2) a Marek Hecl (0+3).

Domácí nastoupili ve speciálních dresech, které následně půjdou do aukce, jejíž výtěžek připadne stejně jako již v minulých letech místní Klaudiánově nemocnice.

Skóre otevřeli Pardubičtí, když se v šesté minutě prosadil po vyhraném buly Říčka. Vyrovnání přišlo hned za minutu. Na trestné lavici seděl Camara a první přesilovku zápasu zužitkoval přesnou střelou Pospíšil. Spokojenější šli ale do kabin hosté, když se dvě minuty před koncem třetiny prosadil střelou z levého kruhu Kolář.

I vstup do druhé části měli lepší hosté. Po 93 vteřinách se totiž prosadil dorážkou na brankovišti Paulovič a bylo to už o dvě branky. Ve 33. minutě bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. Bruslaři ztratili puk na své modré čáře, po přisunutí Hecla se k němu dostal Blümel a napálil puk do branky. Pro Hecla šlo o třetí nahrávku v utkání.

Poslední slovo druhého dějství ale měla nakonec Mladá Boleslav, když na 2:4 snížil svou první brankou v české extralize finský obránce Lintuniemi.

Mladoboleslavští se ve třetí třetině hnali za dalšími góly, ale z tlaku větší šance nepřicházely. A když už se přece jen nějaká urodila, byl na místě připravený brankář Klouček.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. T. Pospíšil (P. Kousal, Ševc), 38. Lintuniemi (Kelemen) - 6. Říčka (Cienciala), 18. J. Kolář (Paulovič, Hecl), 22. Paulovič (Hecl, J. Kolář), 33. Blümel (Hecl, Paulovič). Rozhodčí: Lacina, Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4, navíc Jánošík - Camara oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 837 (omezený počet).

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík - P. Kousal, O. Najman, Kotala - Kantner, Fořt, T. Pospíšil - Kelemen, A. Raška, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Pardubice: Klouček - Košťálek, J. Mikuš, Nakládal, Robertson, J. Kolář, Vála, J. Zdráhal - Camara, A. Musil, R. Kousal - Matýs, Cienciela, Říčka - Blümel, Paulovič, Hecl - O. Rohlík, Anděl, Kaplan. Trenér: R. Král.