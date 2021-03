Hokejisté Pardubic udělali první krok, porazili Karlovy Vary 2:1

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v úvodním utkání předkola play off extraligy Karlovy Vary 2:1. Východočeši rozhodli dvěma góly ve druhém dějství, vítězný si nakonec připsal útočník Andrej Kosticyn. Ve čtvrtek je od 18 hodin na programu druhý zápas série na tři vítězství, hrát se bude opět na ledě Dynama.

Už po minutě hry byl v obrovské příležitosti Zohorna, jenže nedokázal překonat strážce hostující branky Habala. Chvilku nato ale domácí špatně střídali a museli do čtyř. Ubránili se, stejně dobře si vedl v navazujícím oslabení i tým Energie. A když nevyužili své příležitosti ani Horký, Skuhravý a Camara, zůstal po první třetině stav bezbrankový.

Začátek druhé části přinesl nejprve neúspěšné pokusy Fleka či Rachůnka, ale pak si vyjel z rohu kluziště až před branku Roman a po 85 odehraných sekundách otevřel skóre. V polovině 26. minuty mohl vyrovnat Hladonik, který se řítil sám na Kloučka, pod tlakem stíhajícího pardubického hráče však nezakončil podle svých představ.

Klouček vytáhl dobrý zákrok proti Beránkovi, jenže chvilku nato se proti pravidlům provinil Mikúš a jeho podrážení přišlo hosty draho. Po minutě a čtvrt z jeho trestu nabídl Zohorna nádhernou přihrávkou gól Kosticynovi, který prakticky nemohl minout. Běloruský útočník snadno usměrnil kotouč do odkryté branky a zvýšil na 2:0.

V úvodu třetího dějství měli Západočeši k dispozici přes 20 sekund výhodnou přesilovku čtyři na tři, šanci si ale nedokázali připravit ani poté v pokračující klasické početní výhodě. Až po jejím skončení zkusil bekhendem štěstí Beránek, Klouček byl však pozorný. Před polovinou třetiny si dal málem vlastní gól Pulpán, Habal ale stihl zakročit.

Důležitost jeho zákroku podtrhla jen chvilku nato situace na druhé straně kluziště, kde se ke Kloučkem vyraženému puku dostal Flek a snadno snížil na rozdíl jediného gólu. Západočeši usilovně bojovali o vyrovnání, hodně blízko k němu byli při krátké závěrečné power play, ale Klouček už další minisouboj s Flekem vyhrál a zastavil ho skvěle levým betonem.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Bylo to takové play off utkání, mělo to celkem grády. Bylo v tom nasazení, emoce, osobní souboje... Rozhodlo asi to, že jsme zahráli lépe přesilovky a oslabení. My jsme ubránili hodně oslabení, proměnili jsme jednu přesilovku, podle mého to rozhodlo celý zápas. Do příštího utkání budeme chtít omezit naše fauly, protože oslabeních jsme hráli strašně moc a stojí nás to pak hrozně sil. Vynikající výkon podal v brance Milan Klouček."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "První třetina byla pro play off taková typicky oťukávací, kdy se soupeři rozkoukávali. Bohužel v té druhé jsme hned ve druhé minutě dostali branku a ta určila ráz dalšího průběhu utkání. Museli jsme se tlačit dopředu, ale soupeř má výbornou obranu a my jsme se tam nemohli dostat. Když to vezmu kolem a kolem, o výsledku rozhodlo, že domácí dokázali dát gól z přesilovky, ale my ne."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. O. Roman (O. Rohlík), 37. A. Kosticyn (T. Zohorna, Camara) - 51. Flek (Šenkeřík). Rozhodčí: Kika, Obadal - Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5, navíc Poulíček - Pulpán oba 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Pardubice: Klouček - Nakládal, Vála, Ďaloga, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.

Karlovy Vary: Habal - Šenkeřík, Kowalczyk, Plutnar, D. Mikyska, Pulpán, L. Zábranský ml., Weinhold - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O. Beránek, Hladonik, Šik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.