Hokejisté Pardubic se v Belfastu představí v LM bez řady hráčů základního kádru

Belfast - Bez řady hráčů základního kádru dnes odletěli hokejisté Pardubic do Belfastu, kde je ve středu čeká závěrečný zápas základní skupiny Ligy mistrů. Dynamo již má jistý postup, proto trenér Václav Varaďa nechal doma odpočívat například brankářskou jedničku Romana Willa, obránce Petera Čerešňáka nebo útočníky Lukáše Sedláka, Tomáše Hyku a Lukáše Radila.

"Máme tady pár kluků, kteří s námi v sezoně tolik nehrají. I pro ně to může být dobrá zkouška," řekl útočník Jan Mandát, který v aktuálním ročníku Ligy mistrů odehrál všech pět zápasů. "Je to zajímavé porovnání mezi evropskými týmy, ať už ze Švédska nebo z Finska. Nyní nás čeká první srovnání s britskou ligou," podotkl sedmadvacetiletý hráč.

Dynamo má v evropské soutěži tři vítězství a dvě prohry. Před týdnem Pardubičtí prohráli v prodloužení v Ženevě. "Program je trochu našlapaný, ale k zápasu přistupujeme stejně. Letí s námi celkem hodně fanoušků, i pro ně chceme udělat dobrý výsledek. Samozřejmě chceme vyhrát," řekl Mandát.

Belfast má po dvou výhrách stále teoretickou šanci na postup do play off, Pardubice budou hrát o co nejlepší pozici pro vyřazovací boje. "Musím říct, že zatím se v zápasech Ligy mistrů hrálo velmi rychle. Je tam řada kvalitních hráčů, hrají špičkové týmy z Evropy. Jsme rádi, že soutěž můžeme hrát. Chceme udělat co největší úspěch," podotkl Mandát.

Do Severního Irska odcestovala přímo z Pardubic početná výprava, na palubě letadla byli kromě týmu i partneři klubu a fanoušci, pro které Dynamo připravilo zájezd. Pardubice má podporovat zhruba stovka příznivců "Já takto s fanoušky letím poprvé, takhle plné letadlo ještě nepamatuji. Těšíme se, jedeme tam vyhrát," řekl Mandát.