Hokejisté Pardubic se mohou po týdnu opět vrátit do čela extraligy

Praha - Až s téměř měsíčním zpožděním zkompletují ve středu hokejisté Pardubic a Vítkovic program 5. kola extraligy. Zatímco Dynamo má šanci v případě vyššího vítězství v normální hrací době posunout se po týdnu zpátky do čela soutěže, Vítkovice čeká další ze série utkání na kluzištích soupeřů. Ostravský klub se zatím ve své aréně představil jen jednou.

Pardubice se do čela extraligy dostaly poprvé před týdnem, kdy v předehrávce 15. kola porazily poslední Zlín 5:1. V neděli ale Východočeši prohráli doma 0:1 v prodloužení s Olomoucí a jsou v tabulce čtvrtí, tři body za Mladou Boleslaví, která má zároveň o tři góly lepší poměr vstřelených a inkasovaných branek v celkovém skóre.

Dynamo čeká poslední ze série čtyř domácích zápasů, v nichž získalo šest bodů. Speciální utkání čeká ostravského rodáka a bývalého hráče Vítkovic Ondřeje Romana. "Nijak extra to sice neřeším, ale proti Vítkovicím to pro mě bude vždycky speciální zápas, protože jsem tam odehrál většinu kariéry," uvedl Roman, který se do pardubické sestavy vrátil po zranění v předchozím zápase proti Hanákům.

Vítkovice odehrály venku sedm z osmi dosavadních utkání, teď je čeká dvojzápas na východě Čech. Po Pardubicích se představí v pátek v Hradci Králové. "Samozřejmě jako první se zaměřujeme na zápas v Pardubicích. My potřebujeme do sebe napumpovat sebevědomí," řekl trenér Miloš Holaň. "Je to mužstvo, které hraje na špici a zřejmě bude hrát na špici. Výborně doplnili kádr, mají na to prostředky. My tam jedeme s dobrou obranou a já si přeji i se zdravým sebevědomím."

Ostravané zatím venku získali 11 z 21 možných bodů a v tabulce jsou třináctí.