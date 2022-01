Hokejisté Pardubic se mohou naplno přihlásit do hry o Prezidentský pohár

Praha - Pouhé tři zápasy zůstaly v úterním programu 43. kola hokejové extraligy. Velkou příležitost dotáhnout se těsně za vedoucí duo Třinec, Hradec Králové budou mít hráči Pardubic, kteří přivítají doma Olomouc. Tuhý boj dvou tabulkových sousedů čeká Brno a Liberec. Sparta se utká s hokejisty Karlových Varů, kteří půjdou do zápasu po delší odmlce.

Pardubičtí mají po sérii čtyř výher na vedoucí dvojici pětibodové manko. V porovnání s vedoucím Třincem odehráli o zápas víc, oproti týmu Mountfieldu naopak o utkání méně. Oceláři a Královéhradečtí v úterý hrát nebudou. "Cílem je tady první čtyřka. Co je navíc, to je super, ale je třeba se držet při zemi, hrát co nejlépe každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit," řekl útočník Matěj Blümel.

Hanáci jsou na tom výrazně hůře, drží 12. místo, které jako poslední zaručuje postup do vyřazovacích bojů. "Na tabulku se díváme celou sezonu. Dění kolem nás samozřejmě bedlivě sleduji. Ohlížíme se pod sebe, ale zároveň bychom chtěli stoupat," konstatoval trenér Zdeněk Moták.

Posledním utkáním jeho týmu byla porážka 0:2 v Chomutově s domácím Kladnem v neděli 9. ledna. Od té doby měli Olomoučtí možnost se připravovat. "Dbáme na taktické věci, které musíme dostat do hry. Potřebujeme, aby další zápasy byly úspěšné. Budeme pracovat jak na přesilové hře, tak na oslabení. Hra v nerovnovážném počtu hráčů na ledě ty zápasy mnohdy rozhoduje. Pracujeme nejen na klasických početních výhodách, ale také na hře pět na tři nebo čtyři na tři," přiblížil Moták.

Kometa je stejně jako její úterní soupeř Liberec na metě 59 bodů. I díky tomu, že se může spoléhat na amerického útočníka Muellera. Nejproduktivnější hráč soutěže zaznamenal za 36 zápasů 46 bodů a 22 branek z něho dělá i nejlepšího střelce. Mueller bodoval v šesti uplynulých vystoupeních, zaznamenal během nich 10 bodů (5+5) a mezi střelce se neprosadil jen ve dvou z posledních 11 startů.

Bílí Tygři zvládli poslední utkání v Plzni (4:1) a proti Spartě (4:3), čímž dali alespoň trochu zapomenout na sérii čtyř porážek. Velkým povzbuzením byl i návrat zkušeného obránce Šmída do sestavy. Chyběli ale naopak další stabilní členové defenzivy Derner, Melancon a Vitásek.

"Příležitost dostávají mladí hráči a všichni něco umí. Na to, abychom vyhrávali, potřebujeme, aby pomáhali všichni hráči od prvního do posledního, kteří jsou v sestavě. A teď ty poslední zápasy se nám to podařilo," uvedl hlavní kouč Patrik Augusta.

Sparta bojuje po celou sezonu sama se sebou, poslední dny ale i s virózou. Naposledy neuspěla pod Ještědem. "Sestavu máme slátanou ze všeho, co máme, ale tým není špatný. Když se podíváte, máme kvalitní tým. Záleží, jak se k tomu postavíme," uvedl bek Adam Polášek. "Kluci bojovali, ale nehráli jsme vůbec dobře přesilovky, kde jsme si mohli pomoci," vyzdvihl kouč Josef Jandač jednu z hlavních příčin porážky.

Tým Energie hrál naposledy v pátek 7. ledna. Přestože vedli Západočeši na pardubickém ledě ještě před polovinou třetí části 2:1, odvezli si porážku 2:4. "Nebyli jsme tam dostatečně důslední a neudrželi jsme koncentraci. Proti tak silnému soupeři nestačí hrát pouze 50 minut, za což jsme byli potrestaní. Musíme se z toho poučit a příště hrát celých šedesát minut,“ zdůraznil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Po nákaze covidem ještě nejsou připravení hrát hokejisté Českých Budějovic, v karanténě jsou hráči Zlína a Mladé Boleslavi. Proto se bude hrát jen na třech stadionech.

Statistické údaje před úterními zápasy 43. kola extraligy: HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1 v prodl., 4:1. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 38 zápasů/36 bodů (20 branek + 16 asistencí) - Jan Káňa II 36/36 (13+23). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,25 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,84 procenta a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,57, 91,58 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 1,31, 94,59 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály čtyřikrát za sebou a ztratily jen dva body. - Dynamo po dvou domácích porážkách za sebou před vlastním publikem dvakrát v řadě uspělo. - Olomouc se vrací kvůli odkladům zápasů do hry poprvé od 9. ledna, kdy prohrála v Chomutově s Kladnem 0:2. - Hanáci prohráli tři z posledních pěti zápasů. - Olomouc venku vyhrála čtyři u uplynulých šesti duelů. - Pardubice bodovaly ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrály. - Útočník Ondřej Roman z Pardubic může sehrát 500. zápas v extralize. HC Kometa Brno (7.) - Bílí Tygři Liberec (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 36/46 (22+24) - Tomáš Filippi 34/26 (12+14). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,32, 92,08 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,75 a 90,18, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Petr Kváča 2,41, 91,52 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,54 a 87,27. Zajímavosti: - Kometa vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Brňané doma po sérii pěti výher na naposledy podlehli Vítkovicím 3:6. - Liberec po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou naplno bodoval. - Bílí Tygři vyhráli venku tři z uplynulých čtyř duelů. - Kometa ve vzájemných zápasech vyhrála čtyřikrát za sebou a ztratila jediný bod. HC Sparta Praha (10.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 8:4, 5:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 37/46 (21+25) - Tomáš Vondráček 34/28 (17+11). Statistiky brankářů: Alexander Salák 2,62, 89,95 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,93, 89,94 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,93, 91,31 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,83 a 89,72. Zajímavosti: - Sparta prohrála dva z posledních tří zápasů. - Pražané doma zvítězili ve třech z uplynulých čtyř duelů. - Energie se vrací do hry kvůli odkladům zápasů poprvé od 7. ledna, kdy prohrála v Pardubicích 2:4. - Karlovy Vary prohrály tři z posledních pěti utkání. - Energie venku bodovala ve třech z uplynulých čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhrála. - Sparta s Karlovými Vary bodovala čtrnáctkrát za sebou a z toho dvanáctkrát zvítězila. - Útočník Vladimír Sobotka ze Sparty může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Martin Kohout z Karlových Varů dnes slaví 27. narozeniny.