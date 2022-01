Hokejisté Pardubic se mohou dotáhnout na druhý Hradec Králové

Praha - Další tři dohrávané či předehrávané zápasy jsou na programu ve středu v hokejové extralize. Dohrávka 43. kola nabídne souboj Pardubic s Olomoucí a Dynamo může zlikvidovat tříbodové manko na druhý Hradec Králové. V předehrávce 47. kola se utkají Vítkovice s Karlovými Vary a dokonce 52. kolo si předehrají předposlední Kladno a vedoucí Třinec. Oceláři mají šanci navýšit v čele pětibodový náskok.

Pardubice pyšní aktuálně nejdelší vítěznou šňůrou v soutěži. Narostla už na pět utkání. "Každá výhra je pro nás důležitá. Je skvělé se do zápasového tempa vrátit výhrou a upevnit si sebevědomí i pozici v tabulce, určitě nám to pomůže. Bude se nám lépe spát i odpočívat," uvedl útočník Patrik Poulíček, jehož tým v dosavadních vzájemných zápasech v sezoně prohrál doma 0:1 v prodloužení, ale venku uspěl 4:1.

Hanáky čeká čtvrté venkovní utkání z pětizápasové série. V Chomutově s Kladnem, v Třinci a naposledy v Karlových Varech svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka neuspěli, připsali si jediný bod. "Měli jsme dlouhou pauzu. Věřím, že jsme v ní nabrali dostatek sil. Cesty (za zápasy) nejsou ideální, ale nijak extrémně to nevadí," řekl útočník Jan Knotek.

Vítkovice nastoupí poprvé po karanténě a devítidenní přestávce. "Musíme myslet pozitivně a po té delší pauze, kterou jsme měli, se musíme držet taktického plánu, krátkých střídání, ať jsme všichni čerství a máme sílu," řekl trenér Miloš Holaň. "Než spadneme do toho zápasového rytmu, tak to bude chvilku trvat. Musíme být trpěliví a dobře nastavit hlavy," dodal.

Ostravský celek porazil Karlovy Vary dvakrát za sebou, naposledy doma 6:1. "Čeká nás velice rychlý a rozehraný soupeř. Víme, že je to mužstvo, které spoléhá na rychlé brejky a přesilovky, takže budeme nabádat hráče, abychom hráli jednoduše a vyvarovali se chyb v útočném pásmu. Do hráčů to cpeme dva dny, které jsme měli na přípravu. Pravdu nám ale ukáže až zápas," podotkl Holaň.

Západočeši mají z uplynulých pěti vystoupení bilanci čtyř výher a jediné porážky. V neděli proti Olomouci vedli 2:0, ale pak si zkomplikovali cestu za výhrou vlastní nedisciplinovaností.

"Potřebovali bychom se tomu vyhnout, protože to není poprvé, kdy jsme si zápas takto sami zkomplikovali. Jsou to věci, na které se musíme soustředit, abychom se jim vyhnuli. Závěr sezony bude těžký, zápasy jsou čím dál více vyrovnané a tohle jsou věci, co nás pravidelně celou sezonu stojí body. Kdybychom se tomu vyhnuli, mohli jsme být v tabulce někde jinde," prohlásil v rozhovoru na klubovém webu obránce Tomáš Havlín.

Kladenští Rytíři výrazně ožili. Bodovali už pětkrát za sebou a připsali si za toto období 11 bodů z 15 možných. Jejich náskok na poslední Zlín znovu narostl do dvouciferných čísel. "Prostě jsme si srovnali hlavy a makáme. Pro nás je teď hlavní úkol udržet extraligu za každou cenu a nepustit kostičku. Furt koukáme dolů. Co přijde směrem nahoru, nás může jen překvapit," řekl útočník Ladislav Zikmund.

Vedoucí Třinec a předposlední Kladno dělí v tabulce 48 bodů, ale v této sezoně se ve dvou ze tří vzájemných zápasů prodlužovalo."Nečeká nás opět nic lehkého. Bojují o záchranu a podle toho utkání vypadají. Hrají do těla, jsou nepříjemní, dobře bruslí. Víme, že nám nedají nic zadarmo stejně jako v minulých zápasech. Utkání byla pokaždé vyrovnaná a skončila těsně," řekl třinecký obránce Milan Doudera. "Kladnu se navíc poslední dobou daří. Chceme si ale upevnit náskok a věřím, že utkání zvládneme," dodal.