Hokejisté Pardubic přivítají v souboji favoritů Spartu, mohou jít zpátky do čela

Praha - První souboj dvou hlavních předsezonních favoritů na zisk mistrovského titulu nabídne páteční program tří zápasů 6. kola hokejové extraligy. Pardubice přivítají pražskou Spartu a budou mít možnost vrátit se po dnešních předehrávkách do čela tabulky. Atraktivní souboj nabídne i duel Brna a Hradce Králové. České Budějovice přivítají Olomouc.

Pardubičtí si vedou prozatím na výbornou, byť doma ještě čekají na plný bodový zisk. Posílením sebevědomí pro mužstvo Dynama však byla pozice lídra. "Určitě nám to hodně pomůže ke zdravému sebevědomí, povedený start je důležitý. Jenže pořád je za námi jen pět kol a do konce ligy zbývá spousta zápasů. Teď už se soustředíme na pátek na Spartu. Bude to zase kvalitní hokej," předpověděl útočník David Cienciala.

Sparta naproti tomu září doma, kde má plný počet bodů ze tří zápasů, ale v arénách soupeřů zatím nebodovala. V Mladé Boleslavi prohráli Pražané 2:4 a v Olomouci dokonce 0:4. O nápravu se pokusí na ledě tradičního soka. "V Pardubicích byla vždycky výborná atmosféra. Byl můj první profesionální tým. Mají to velmi dobře poskládané. Pro nás je to samozřejmě výzva a pokusíme se urvat nějaké body. A možná nám to zase něco ukáže," řekl útočník David Tomášek.

Kometa zatím zůstává nevýraznými výkony za očekáváním. Pět bodů ze stejného počtu zápasů je na ambiciózní tým málo. "Je to začátek sezony, každý si musíme sáhnout do svědomí sám za sebe, musíme hru zjednodušit, nemáme tam vůbec nic, nedostáváme se do tlaku," přiznal obránce Jan Ščotka.

Nabádal k následování příkladu Třince. Obhájce titulu dobyl první výhru v sezoně v úterý právě na ledě Brňanů. "Třinci se dosud nedařilo, ale jeho hráči zjednodušili hru, nahazovali si puky, my jsme pak jezdili 60 metrů tam a zpátky a nemělo to efekt. Něco podobného bychom měli zahrát doma v pátek s Hradcem a odrazit se od pomyslného dna. Každý víme, co zlepšit a v čem je jeho role. Každý chce vyhrávat a nebýt dole. Musíme začít makat, bojovat, jezdit. Týmu věřím, sílu na to má, jen si to musí sednout," doplnil Ščotka.

Hradec Králové zatím vyšel naprázdno jen jednou, když těsně prohrál v Kladně. "V Brně nás čeká těžký zápas, mají skvělý mančaft s výbornými hráči, ale určitě to není nic, co by se nedalo zvládnout. Myslím, že v téhle soutěži můžeme hrát s každým, je vždy jen na nás, jak se na to připravíme. Snad se budeme nadále zlepšovat při hře v přesilovkách," přál si útočník Martin Štohanzl.

Velkou ztrátou je pro mužstvo Mountfieldu nucený odchod ruského útočníka Nikity Ščerbaka, jemuž neumožňuje pokračovat na východě Čech současná celosvětová situace. Nejproduktivnějšímu hráči týmu vypršelo vízum a odcestoval do Kanady.

Jihočeši prožili skvělý vstup do sezony, za tři zápasy neztratili ani bod, za poslední dvě kola si však naopak žádný nepřipsali. Doma ale má Motor stále stoprocentní bilanci, navíc v obou těchto utkáních zářili jeho hráči střelecky. Nejprve dostala "šestku" Kometa (6:2) a pak i Litvínov (6:3). Hanáci však budou představovat nelehkou překážku, dosud nejlepší obrana soutěže inkasovala za čtyři utkání pouhé čtyři góly.

"Že se Olomouci tak vydařil start do sezony, ukazuje na sílu týmu. V úvodních třech zápasech dostala jen dvě branky. Mají výborně postavenou obranu a výborného brankáře. Olomoučtí hráči jsou zodpovědní, pracovití, hrajou s velkým srdcem a jsou za to v úvodu sezony odměněni. Když se vyrovnáme nasazením, bojovností a urputností, tak věřím, že máme rozdílové hráče, kteří dokážou překlopit misku vah na naši stranu," uvedl pro klubový web hlavní kouč Jaroslav Modrý.

Hanáci měli stejně povedený rozjezd. Také oni odehráli tři úvodní duely bez ztráty bodu. V neděli pak ale jeli zbytečně do Karlových Varů, kde byl zápas kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen, a v úterý podlehli doma Pardubicím 1:2.

"Myslím si, že přesilovky nehrajeme úplně špatně. Proti Pardubicím jsme si vytvořili spoustu příležitostí, jen to tam vícekrát nespadlo. Celkově jsme však nepodali vůbec špatný výkon. Když budeme takhle hrát dál, budeme bodovat," prohlásil trenér Jan Tomajko.

Statistické údaje před pátečními zápasy 6. kola extraligy: HC Motor České Budějovice (6.) - HC Olomouc (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 5 zápasy/8 bodů (5 branek + 3 asistence) - Jan Káňa 4/4 (3+1). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 2,62 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,82 procenta a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 1,01, 96,58 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Motor po sérii tří zápasů bez ztráty bodu vyšel dvakrát za sebou naprázdno. - Hanáci po úvodních třech duelech s plným bodovým ziskem v úterý doma podlehli Pardubicím 1:2. - České Budějovice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Slovenský brankář Branislav Konrád z Olomouce může odchytat 300. zápas v české extralize. HC Kometa Brno (10.) - Mountfield Hradec Králové (7.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Luboš Horký 5/6 (5+1) - Nikita Ščerbak 5/5 (1+4). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,27 a 93,33, Marek Čiliak 3,50 a 89,06 - Jan Růžička 1,65 a 93,90, Henri Kiviaho 1,94 a 91,11. Zajímavosti: - Kometa prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich jen dva body. - Brňané doma dvakrát za sebou nebodovali. - Mountfield vyhrál tři z uplynulých čtyř duelů. - Hradec Králové bodoval s Kometou čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Hradecký obránce Richard Nedomlel může sehrát 300. duel v domácí nejvyšší soutěži. - Obránce Radek Kučeřík z Komety může v neděli v Plzni nastoupit ke 100. utkání v extralize. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Sparta Praha (8.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Tomáš Zohorna 5/8 (6+2) - Daniel Přibyl 5/5 (2+3). Statistiky brankářů: Roman Will 2,66 a 88,04, Dominik Frodl 1,00 a 96,77 - Jakub Kovář 2,76, 90,52 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,00 a 91,67. Zajímavosti: - Dynamo bodovalo ve všech pěti zápasech v sezoně a z toho čtyřikrát vyhrálo. - Sparta dvakrát za sebou naplno bodovala a vyhrála tři z posledních čtyř utkání. - Pražané venku čekají na první body - prohráli v Mladé Boleslavi 2:4 a v Olomouci 0:4. - Sparta bodovala ve čtyřech z uplynulých pěti vzájemných duelů a z toho třikrát zvítězila. - Pardubický obránce Ondřej Vála může sehrát v neděli proti Českým Budějovicím 100. zápas v extralize a útočník Robert Říčka 400. utkání v nejvyšší soutěži. Další program: Neděle 2. října - 7. kolo: 16:00 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice, HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera, HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 17:20 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové (ČT sport).