Hokejisté Pardubic přehráli Spartu 3:2 a vyhráli posedmé v řadě

Praha - Hokejisté Pardubic po reprezentační přestávce navázali na předchozí vítěznou sérii, když zapsali sedmé vítězství v řadě. V utkání 33. kola extraligy Dynamo přehrálo pražskou Spartu 3:2. Klíčový úder Východočeši přichystali na začátku druhé třetiny, kdy skórovali dvakrát během 48 vteřin.

V první větší šanci zápasu střílel domácí Rohlík jen do brankáře Saláka, na druhé straně nevyužil slibnou pozici Prymula. Sparta šla přesto jako první do vedení. V 9. minutě vyslal Sobotka do úniku Řepíka, jenž na polovině hřiště převzal puk a mířil na Frodla, kterého překonal vydařenou kličkou.

Pardubice vyrovnaly v 16. minutě, když Kousal našel Camaru, jenž z kruhu trefil přesně horní růžek Salákovy branky. Sparta mohla hned odpovědět, ale střelu Horáka v situaci tři na dva chytil brankář Frodl. Pardubický gólman byl spolehlivý i proti Voženílkovi, odchovanci Dynama, který poprvé nastoupil za Spartu. V úvodní třetině ještě zazněla tyčka sparťanské branky, hosté pak hráli první přesilovku.

Tu nevyužili a ve 22. minutě už prohrávali o dva góly. Dynamu totiž vyšel nástup do druhé třetiny. Nejprve si Cienciala vyměnil puk s Říčkou, najel do útočné třetiny a střelou překonal Saláka. Za necelou minutu pak Camara v další pardubické akci našel Musila, který mířil přesně a zvýšil na 3:1 pro Pardubice.

Sparta se hned snažila snížit, ale Frodl opět svůj tým podržel. Hosté hráli další početní výhodu, jenže si museli dát pozor i v defenzívě, protože do úniku se dostal Blümel. Další šanci Pardubic měl Camara, jenže skórovali podruhé hosté. Ve 32. minutě se bekhendovou střelou prosadil Chlapík. Ve třetí přesilovce Sparty opět ujel reprezentant Blümel, ale trefil jen tyčku sparťanské branky.

Sparťané ve třetí třetině usilovali o vyrovnání, usadili se v útočné třetině, ale domácí v čele s brankářem Frodlem odolávali. Na druhé straně se v 57. minutě prodral přes protihráče Říčka a zakončil, jenže Salák byl připraven. Vyrovnat mohl Chlapík, který objížděl pardubickou branku, ale nestihl procpat puk za brankovou čáru. Hosté začali hrát v 58. minutě v šesti bez brankáře, jejich snahu po minutě přerušil faulující Thorell

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Camara (R. Kousal, A. Musil ), 21. Cienciala (Říčka, Vála), 22. A. Musil (Camara, R. Kousal) - 9. Řepík (Sobotka, M. Jandus), 32. Chlapík (Mikliš, Buchtele). Rozhodčí: Šír, Veselý - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, J. Kolář, Vála, J. Zdráhal - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, Poulíček, Říčka - Blümel, Paulovič, Hecl - Rohlík, O. Roman, Anděl. Trenér: R. Král.

Sparta: Salák - M. Jandus, Matuškin, Mikliš, Polášek, Tomáš Dvořák, T. Pavelka - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - M. Forman, D. Vitouch, J. Strnad - D. Přibyl, D. Voženílek, Prymula - Dvořáček. Trenéři: Jandač a Hořava.