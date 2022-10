Hokejisté Pardubic porazili Plzeň 7:2 a dál kralují extralize

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v 16. kole extraligy nad Plzní 7:2, když si rozhodující náskok vypracovali již v úvodní třetině. Dynamo vyhrálo pošesté za sebou a i nadále se drží v čele tabulky. Plzeň poprvé po pěti zápasech nebodovala. Nejproduktivnější hráč Východočechů Lukáš Radil vstřelil gól a na další dva přihrál, dvakrát skóroval Patrik Poulíček.

Do zápasu vstoupili lépe Pardubičtí, kteří se již ve 3. minutě dostali do vedení. Gólman Svoboda neměl v brankovišti přehled o puku, našel ho Radil a poslal do sítě. Západočeši pak využili svou první přesilovku, když zblízka zakončil Hrabík.

Po dvou minutách opět vedli hokejisté Pardubic po akci, v níž Radil našel přihrávkou od mantinelu Ciencialu. Východočeši v první třetině nevyužili dvě přesilovky, přesto přidali ještě i třetí gól. Po důrazné práci před Svobodou byl jako autor gólu označen Poulíček.

Hráči Škody se prosadili ve 27. minutě a opět v přesilovce. Vydařenou kombinaci hostů zakončil tentokrát Kodýtek. Plzeň zvýšila střeleckou aktivitu, hrála ve čtyřech proti třem, ale v dalších šancích Frodla nedokázala překonat. Čtvrtý gól Dynama přidal obránce Bučko, jenž v sestavě nahradil zraněného Koláře a dělovkou z první vstřelil svůj premiérový gól extraligové sezony.

Pardubice vylepšily stav zápasu ze svého pohledu ve třetí třetině. V 52. minutě střílel mezi kruhy Poulíček, jehož nejprve vychytal Svoboda, ale druhý pokus z otočky už skončil v plzeňské brance. Přidali se ještě Čerešňák a Urban, Dynamo tak vstřelilo tři góly během pouhých 81 vteřin.

Hlasy trenérů po zápase:

Radim Rulík (Pardubice): "Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Vyšla nám první a třetí třetina střelecky, byl tam důraz do branky. Ve druhém dějství to z naší strany nebylo to, co bychom si představovali, ale díky dalším třetinám jsme dnešní zápas uhráli. Začátek zápasu nebyl vůbec špatný, ve druhé třetině jsme byli část utkání pod tlakem, pak se to zase z naší strany urovnalo. Dali jsme branky, hráči se uklidnili a dovedli zápas k vítězství."

Petr Kořínek (Plzeň): "Vyzývali jsme tým k aktivitě, ale první třetina byla bohužel ustrašená. Prakticky jsme si po nedůrazu před brankou vstřelili dvě branky sami, to nás trochu srazilo. Ve druhé třetině jsme se zlepšili, dali gól, ale přesilovku čtyř na tři jsme nevyužili a pak inkasovali. Stále jsme věřili, že ve třetí třetině bychom mohli se zápasem něco udělat, ale bohužel jsme propadli v produktivitě. Soupeř hrál velmi dobře, na konci mu to tam napadalo, v hlavách už toho hráči asi měli dost."

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 3. Radil (D. Musil), 13. Cienciala (Radil, Čerešňák), 18. Poulíček (Paulovič), 36. Bučko (R. Kousal, Radil), 52. Poulíček (Koffer, Paulovič), 53. Čerešňák (Matýs, A. Musil), 53. Urban (Rákos, Bučko) - 11. Hrabík (Kodýtek, Rekonen), 27. Kodýtek (Rekonen, Hrabík). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Kis, Lučan. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 8538.

Pardubice: Frodl - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála - Radil, R. Kousal, Cienciala - Koffer, Poulíček, Paulovič - Matýs, A. Musil, Říčka - Urban, Rákos, Rouha. Trenér: Rulík.

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Baránek, Vitaloš, Kvasnička, Kaňák, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, A. Dvořák - M. Lang, Malát, Blomstrand - Bitten, Soukup, F. Suchý. Trenér: Kořínek.