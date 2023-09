Hokejisté Pardubic porazili Olomouc 3:1 a vyhráli tak potřetí v sezoně

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 4. kole extraligy Olomouc 3:1 a připsali si třetí výhru v sezoně. Bodovali přitom ve všech utkáních a v tabulce jsou druzí za Spartou jen zásluhou horšího skóre. Klíčový náskok Dynamo získalo již v první třetině, gólem a asistencí se na výhře Pardubic podílel útočník Tomáš Hyka.

V úvodní třetině byli Pardubičtí střelecky aktivnější, k čemuž jim pomohli i dvě přesilovky, během nichž drželi soupeře v jeho obranném pásmu. Druhou početní výhodu Východočeši rozehráli ve 13. minutě a po 11 vteřinách ji využili. Po ukázkové kombinaci zakončil Poulíček a vstřelil první gól zápasu.

Za dalších devadesát vteřin se příznivci Dynama radovali znovu. Při akci prvního útoku Pardubic našel Hyka před brankou zcela volného Sedláka, který překonal brankáře Sedláčka. Hosté dokázali snížit v závěru úvodního dějství, když Nahodil ihned po buly oslovil Řezníčka, jenž propálil Willa.

Hanáci rozehráli svou první přesilovku v polovině druhé třetiny, ale možnosti k vyrovnání nevyužili. S příležitostmi Pardubic si zase poradil Sedláček, a proto druhá třetina žádnou branku nenabídla.

V bojovném utkání se hosté stále drželi na dostřel. Pardubice odskočily na dvoubrankový rozdíl až v 52. minutě, kdy z prostoru kruhu mířil přesně Hyka. Hráči Olomouce pak měli k dispozici přesilovku, usadili se v útočném pásmu, ale Pardubice se dokázaly ubránit.

V 57. minutě následoval únik pardubického Vondráčka, který byl nedovoleně zastaven a rozhodčí nařídili trestné střílení. Na Sedláčka se rozjel Paulovič, jenže olomoucký brankář jeho kličku vystihl. Hosté ještě hráli v šesti bez brankáře, ale ani Nahodil Willa zblízka nepřekonal.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu a vytvářeli si příležitosti. Pomohli jsme si v přesilovce, která nás trápila v předchozích zápasech. To bylo povzbuzující. Mrzí nás obdržená branka, jinak by se nám určitě hrálo lépe. Po špatně provedeném buly jsme se dostali pod tlak, ale tým si to odmakal. Byl to úporný boj. Olomouc nám to dělala těžké, zlomil to náš gól na 3:1. Měli jsme i spoustu štěstí, puk nám tam poskakoval na hraně brankoviště. Jsme rádi za tři body. Věřím, že se dobře připravíme na další zápas na ledě Vítkovic."

Jan Tomajko (Olomouc): "Pardubice výborně začaly a v první třetině nás zatlačily. Než jsme na to reagovali, tak jsme prohrávali. Od druhé třetiny jsme hru vyrovnali, proti Pardubicím je těžké se prosadit, ale nějaké šance jsme si vytvořili. Prohráli jsme 1:3, nedá se nic dělat. Myslím, že náš výkon byl dobrý, hráče jsme pochválili. Máme na čem stavět do dalších zápasů."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Poulíček (Radil, Bučko), 15. L. Sedlák (Hyka), 52. Hyka (Cienciala, Bučko) - 20. Řezníček (Nahodil). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 8831.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, Rákos, Mandát. Trenér: Varaďa.

Olomouc: Sedláček - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Řezníček - P. Musil, Nahodil, Klimek - Orsava, Kusko, Chmielewski - Navrátil, J. Knotek, Kunc - Kucsera, Macuh, Menšík. Trenér: Tomajko.