Hokejisté Pardubic podlehli v LM domácí Ženevě 2:3 v prodloužení

Praha - Hokejisté Pardubice prohráli v pátém utkání Ligy mistrů na ledě Ženevy 2:3 v prodloužení. Takřka do poloviny základní doby přes pět tisíc diváků gól nevidělo, pak se radovali jako první domácí. Dynamu, které vyhrálo v soutěži předchozí tři utkání, se podařilo zkraje třetí třetiny skóre otočit zásluhou branek Roberta Říčky a Roberta Kousala, ale domácí si nakonec vynutili prodloužení, jež rozhodl už po 14 sekundách Daniel Winnik.

"Pro nás to byl těžký zápas po cestování v den utkání, jsme rádi za získaný bod. Opticky i tak nějak herně byli domácí možná lepším týmem, ale my jsme se vrátili do hry a drželi jsme vedení 2:1. Ženeva ale nakonec zápas dotáhla do prodloužení, kde jsme inkasovali branku. V globálu to ale byl vybojovaný bod, jsme rádi a je to vzpruha do další fáze Ligy mistrů. Věřím, že postoupíme dál," uvedl pro klubový web pardubický trenér Václav Varaďa.

Úvodní třetina skončila i přes několik zajímavých situací před oběma gólmany bez branek. V páté minutě měl dobrou příležitost teprve šestnáctiletý mladíček Krčál, jenž dostal od pardubického kouče Varadi prostor ve druhé útočné formaci, domácí brankář Descloux mu ale gólovou radost nedopřál. Švýcarský celek nevyužil dvě přesilovky, v krátkém čase mezi oběma tresty vychytal strážce pardubické branky Klouček v 17. minutě Richarda.

Zkraje druhého dějství sehráli Východočeši dobře situaci tři na tři, Paulovič ale v koncovce neuspěl. Pak měli hosté k dispozici i jedinou početní výhodu v celém utkání, ale zůstala nevyužitá. Netrvalo dlouho a na trestnou lavici zamířil také Radil a Ženeva po skrumáži před Kloučkem slavila vedení - z dorážky se prosadil Haapala. Zvýšit mohl Rod, ale nahrávku z dobré pozice usměrnil vedle.

Na začátku třetí části přišly chvíle hostů. Ve 43. minutě prokázal trpělivost při zakončení Říčka a z úhlu překonal Desclouxe. Jen o chvilku později zakončil výpad po pravém křídle Kousal a Dynamo po obratu, na který potřebovalo jen necelé tři minuty, rázem vedlo. Ve 49. minutě ale kontroval Lennström a vyrovnal. V závěru mohl po návratu z trestné lavice rozhodnout Čerešňák, ale podařilo se to až na začátku prodloužení Winnikovi, jenž se dostal do sóla a prostřelil Kloučka mezi betony.

"Při rozhodujícím gólu to za mě bylo špatné střídání, ale domácí prostě využili situace. Takováto věc se v české extralize píská jako nedovolená hra na kotouči a v podstatě by se to násobilo přesilovkou pro nás. Ale tady to prochází, za mě to byla věc, která by neměla ovlivnit zápas a hráči by si to měli rozdat mezi sebou na ledě férově. Tohle bylo z kategorie těch křivých věcí, přirovnal bych to k podání spodem v tenise. Ale domácím to vyšlo," litoval Varaďa.

HC Servette Ženeva - HC Dynamo Pardubice 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Haapala (Praplan, Vatanen), 49. Lennström (V. Filppula, Praplan), 61. Winnik (Vatanen, Richard) - 43. Říčka (Paulovič, D. Musil), 46. R. Kousal (Radil). Rozhodčí: Tscherrig, Hebeisen - Stalder, Schlegel (všichni Švýc.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 5057.

Sestava Pardubic: Klouček - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, R. Kousal, Krčál - Paulovič, Cienciala, M. Kaut - Vondráček, Poulíček, Mandát - T. Urban. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1. Växjö 5 4 1 0 0 25:10 14 2. Ilves Tampere 5 3 1 1 0 21:12 12 3. Lukko Rauma 5 4 0 0 1 18:12 12 4. Färjestad 5 3 1 0 1 23:10 11 5. Ženeva 5 3 1 0 1 23:11 11 6. Mnichov 5 3 0 1 1 20:12 10 7. Mannheim 4 3 0 1 0 14:6 10 8. Pardubice 5 3 0 1 1 18:11 10 9. Skelleftea 5 3 0 0 2 14:9 9 10. Ingolstadt 5 3 0 0 2 13:17 9 11. Rapperswil 5 2 1 0 2 19:19 8 12. Tappara Tampere 5 1 2 0 2 15:11 7 13. Pelicans Lahti 4 2 0 0 2 14:11 6 14. Biel 4 2 0 0 2 11:11 6 15. Vítkovice 4 1 1 1 1 10:11 6 16. Innsbruck 4 2 0 0 2 10:18 6 17. Belfast 5 1 1 0 3 7:11 5 18. Třinec 4 1 0 1 2 13:15 4 19. Salcburk 5 1 0 1 3 8:12 4 20. Rouen 4 1 0 0 3 8:22 3 21. Stavanger 4 0 0 1 3 11:21 1 22. Aalborg 4 0 0 1 3 4:20 1 23. Košice 5 0 0 0 5 8:18 0 24. Bolzano 4 0 0 0 4 4:21 0