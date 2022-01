Hokejisté Pardubic po obratu ve třetí třetině zdolali Karlovy Vary 4:2

Pardubice - Hokejisté Pardubic zdolali ve 39. kole extraligy Karlovy Vary 4:2 a díky tříbrankovému obratu v závěrečné třetině nedopustili třetí domácí porážku za sebou. Dynamo navázalo na úterní vítězství ve východočeském derby v Hradci Králové 4:1. Energie neuspěla po dvou výhrách. Dva pardubické góly vstřelil Anthony Camara, tři asistence zaznamenal obránce Jan Košťálek.

Do pardubické sestavy se vrátili útočníci Musil a Poulíček, který se stal novým kapitánem Dynama. Návraty z marodky hlásili i hosté, již mohli využít trojici obránců Parkkonen, Havlín, Weinhold nebo juniorského reprezentanta Kulicha.

Západočeši hráli první přesilovku utkání, ale prosadili se až v 8. minutě, kdy pardubickou ztrátu potrestali v brejku dva na jednoho Beránek a zakončující Redlich. Brankář Novotný ve 14. minutě zasáhl proti střele Camary, ale o chvíli později kanadského útočníka před brankou podrazil.

Početní výhodu domácí využili až v jejím závěru, kdy střílel od modré čáry obránce Košťálek a za autora gólu byl označen Camara. Následovala trenérská výzva Energie, ale podle sudích k porušení pravidel nedošlo. Hosté tak hráli znovu v oslabení, jenže i tak mohli skórovat. Ujel Vondráček, s jehož kličkou si poradil brankář Frodl, zanedlouho střílel z dobré pozice vedle Kohout.

Ve druhé třetině se zbavil protihráče Blümel, z jeho práce pak mohl těžit Kolář, ale Novotného neprostřelil. Ve 28. minutě chyboval pardubický Rohlík, jenž ztratil puk na útočné modré čáře. Do sólového úniku vyrazil Kohout a poslal hosty znovu do vedení.

Hosté navíc zakrátko dostali k dispozici početní výhodu, v níž mohl zvýšit náskok Vondráček. Domácí tým zachránil zákrok brankáře Frodla. Na druhé straně se prokličkoval do střelecké pozice Poulíček, jenže Novotný puk chytil. Ještě ve druhé třetině pak krátce po vhazovaní pomohla hostům tyčka.

Ve třetím dějství neuspěl v brejku Flek, v polovině třetiny se pak Pardubicím povedlo vyrovnat. Odražený puk zkrotil obránce Roberston, jenž pak zamířil přesně do poloodkryté branky. Za další dvě minuty a dvě vteřiny už Dynamo vedlo, když Kousal našel přihrávkou zpoza branky Camaru. Kanadský útočník skóroval podruhé v utkání a otočil na 3:2.

V další pardubické šanci se objevil Kousal, jehož zakončení přečetl brankář Novotný. Čtvrtý gól Dynama vstřelil až o chvíli později Rohlík, který pojistil pardubické vítězství. Západočeši hráli ještě přesilovku a bez brankáře, jenže Frodla nepřekonali. Po Plutnarově střele domácím pomohla horní tyčka. Tříbodové vítězství už Pardubičtí uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Karlovy Vary u nás odehrály výborný zápas. Je vždy těžké se tlačit do mužstva, které má výborné bruslaře a vyráží do rychlých protiútoků. Z toho hosté hrozili a vypracovali si řadu šancí. My jsme mohli jít do vedení po první třetině, ale z přesilovek jsme nic nevytěžili. Vyhovovalo by nám, pokud by hosté víc otevřeli hru. Ve druhé třetině jsme měli optickou převahu, ale netlačili jsme se před bránu, měli jsme jen pár střel. Ani úvod třetí třetiny ještě nebyl takový, ale pak jsme si snad dali říct. Tlačili jsme se do předbrankového prostoru a dočkali se gólové odměny. Po určitém tlaku jsme dali i třetí gól. Jsme spokojeni s výsledkem i bojovností hráčů ve třetí třetině, i když to byl vyrovnaný zápas a Karlovy Vary si nějaký bod možná zasloužily."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme tady velmi dobrých padesát minut, ve kterých jsme měli dobrý pohyb, dali první branku a pak skórovali ještě jednou. Bohužel následovaly klíčové věci, kvůli kterým body neodvážíme. Neodskočili jsme po našich vyložených šancích na víc než 2:1, nedokázali jsme dobré příležitosti vyřešit. V poslední desetiminutovce jsme si pak během šesti minut nechali dát tři góly z předbrankového prostoru. Neudrželi jsme defenzivní koncentraci. Proti silnému a kvalitnímu týmu, jako jsou Pardubice, nestačí hrát jen padesát minut. Byli jsme potrestaní a body bohužel nebereme. Musíme se z toho poučit a příště hrát celý zápas."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 16. Camara (Košťálek, Říčka), 50. Robertson (A. Musil, Košťálek), 52. Camara (R. Kousal, Košťálek), 56. O. Rohlík (Anděl) - 8. Redlich (O. Beránek, F. Novotný), 28. Kohout. Rozhodčí: Mrvka, Veselý - Ondráček, Klouček. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, J. Kolář, Vála, T. Jelínek - O. Rohlík, A. Musil, Říčka - Camara, R. Kousal, Matýs - Blümel, Poulíček, Paulovič - T. Urban, O. Roman, Anděl. Trenér: R. Král.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán, Weinhold - Kohout, Černoch, Koblasa - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, Kulich - O. Beránek, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.