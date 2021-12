Hokejisté Pardubic otočili duel s Plzní a vyhráli 4:3 po nájezdech

Pardubice – Hokejisté Pardubic získali v předehrávce 31. kola extraligy dva body, když v nájezdech zdolali Plzeň 4:3. Už v jedenáctém vzájemném duelu za sebou tak vyhrál domácí tým, přestože Západočeši vedli 2:0 a potom ještě 3:2. Dynamo bodový zisk zachránilo v poslední minutě třetí třetiny, kdy vyrovnal Jakub Nakládal.

Pardubičtí zahájili utkání aktivně a už ve třetí minutě po velkém závaru minul branku Cienciala. Brankář Svoboda si poradil i se střelou Hecla, na druhé straně pardubický gólman Frodl zasáhl proti Dzierkalsovi. První přesilovku si v polovině první třetiny zahráli hosté, když Dynamo hrálo v šesti, ale neskórovali. To samé zopakovali v početní výhodě o chvíli později i Pardubičtí.

Velká šance domácích následovala v 17. minutě, kdy v brejku Rohlík nepřekonal Svobodu a následně minul odkrytou branku Pochobradský. V závěrečné minutě první třetiny byl vyloučen Poulíček a domácí šli po protestech své střídačky dokonce do tří. Dvojnásobnou přesilovku hosté využili po 16 sekundách, když se trefil Schleiss.

Zbytek oslabení Pardubičtí ubránili a potom si i oni zahráli přesilovku, jenže Říčka z úhlu mířil jen do brankové konstrukce. I hosté pak měli větší počet hráčů na ledě, což Pardubicím nabídlo 15 sekund početní výhody v pěti proti třem.Jenže z brejků hrozila Plzeň. Ještě v oslabení ujel Suchý, ale Frodla nepřekonal.

Ve 32. minutě už uspěl Bulíř, když nadvakrát nasměroval puk do pardubické branky. Dynamo snížilo ve 36. minutě, kdy po sérii střel z dorážky skóroval Poulíček. Vyrovnat pak mohl ještě Paulovič, ale Svoboda puk našel ve své lapačce.

Pardubičtí se dál snažili o vyrovnání ve třetí třetině. Košťálek ještě branku minul. V 53. minutě už Musil našel před plzeňským gólmanem Camaru, jenž vyrovnal. Plzeň si však vedení vzala rychle zpět: Dufek předal puk Kaňákovi, který nečekaně vystřelil od mantinelu a zamířil přesně. Pardubice si pak vytvořily obrovský tlak, ale puk zblízka za brankovou čáru nedotlačily. Až 43 sekund před sirénou vyrovnal tvrdou střelou obránce Nakládal.

V prodloužení nejprve zasahoval pardubický Frodl, na druhé straně trefil Mikuš tyčku plzeňské branky. O vítězi však nakonec rozhodovaly až nájezdy. Na pardubické straně proměnili Hecl, Poulíček a Cienciala, za hosty pouze Bulíř. Třetí Pardubice tak před sebe čtvrtou Plzeň nepustily.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "První třetina byla vyrovnaná. Zlomovým faktorem byla nevyužitá vyložená šance na 1:0. Pak jsme hráli oslabení ve třech, kdy šla Plzeň do vedení a to jí hrálo do karet. Do soupeře jsme se tlačili a vytvořili si šance i přesilovky, které nám tentokrát bohužel nešly. Plzeň nás nepouštěla do kombinací, chtělo to více střel. Myslím, že jsme i ve třetí třetině měli dost šancí, ale nemohli jsme dát gól. Pak jsme srovnali, ale hned inkasovali na 2:3, což s námi asi mělo zamávat. Jenže tým jel dál. Musím klukům poděkovat za to, co předvedli ve třetí třetině. Pracovali a dřeli, minimálně bod jsme si zasloužili. V prodloužení měla Plzeň šance, my jsme nastřelili břevno. Rozhodly nájezdy, v nichž jsme byli o fous lepší."

Miloš Říha (Plzeň): Odehráli jsme velmi dobré utkání. Třikrát jsme vedli, což nám pomáhalo pro další průběh. Škoda, že jsme za stavu 2:0, kdy jsme měli více ze hry, dostali poměrně laciný gól. Individuální chyba u gólu na 2:2 nás trochu poslala dolů, nicméně do té doby jsme bránili výborně. Myslím, že domácí velké šance neměli. Rychle jsme si zase vedení vzali zpátky a potom se dostali pod tlak. Měli jsme tam střídání, kdy jsme nebyli schopni vyhodit puk. Bylo to vabank, i když tam podle mě byla diskutabilní situace u gólu na 3:3. Je škoda, že jsme vedení neudrželi, protože kluci hráli obětavě. V prodloužení jsme měli na začátku gólovky, ale vzhledem k průběhu utkání je remíza asi zasloužená. Nájezdy nám bohužel nevyšly."

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Poulíček (Blümel), 53. Camara (A. Musil), 60. Nakládal (Blümel, Paulovič), rozhodující sam. nájezd Poulíček - 20. Schleiss (Bulíř, Čerešňák), 32. Bulíř (Schleiss, Budík), 55. L. Kaňák (J. Dufek). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Gerát, Axman. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Hecl, Cienciala, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Pochobradský. Trenér: R. Král.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, Budík, Kvasnička, Kremláček - J. Dufek, Mertl, Dzierkals - Schleiss, Bulíř, F. Suchý - M. Lang, G. Thorell, Blomstrand - F. Přikryl, Adamec, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Tabulka:

1. Třinec 28 19 2 4 3 90:52 65 2. Hradec Králové 28 16 6 1 5 91:59 61 3. Pardubice 28 13 6 3 6 91:69 54 4. Plzeň 30 14 2 5 9 95:84 51 5. Mladá Boleslav 28 12 3 2 11 63:65 44 6. Sparta Praha 28 10 4 4 10 101:87 42 7. Brno 28 10 5 2 11 81:79 42 8. Vítkovice 28 11 3 3 11 60:70 42 9. Olomouc 27 10 4 1 12 63:75 39 10. České Budějovice 27 11 1 3 12 77:78 38 11. Litvínov 28 11 1 3 13 79:85 38 12. Liberec 27 9 2 5 11 61:76 36 13. Karlovy Vary 28 10 1 3 14 82:80 35 14. Kladno 27 5 3 3 16 66:98 24 15. Zlín 28 3 2 3 20 51:94 16