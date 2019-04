Praha - Hokejisté Pardubic se mohou již po odehrání tří čtvrtin baráže zachránit v extralize. K tomu potřebují v úterním 9. kole uhrát alespoň bod na ledě třetího Chomutova, který má na Dynamo manko 11 bodů, přičemž ve hře už jich zbývá pouze dvanáct. Druhé Kladno bude mít šanci k nápravě nedělního kolapsu s Pardubicemi proti Českým Budějovicím, které už jsou ze hry.

Piráti ožili s nedělními výsledky, když stáhli manko na Kladno na pět bodů. "Tak trochu jsme se modlili, aby Pardubice vyhrály, což se nakonec povedlo. Na Kladno nám chybí pět bodů a dalších dvanáct je ve hře. Stále žijeme a máme o co hrát. Během utkání sledujeme ale jen vlastní výkon, protože my musíme nyní vyhrát všechno a je jedno, jak bude hrát zbytek. Musíme koukat na sebe a z každého zápasu si odvézt tři body," uvedl v rozhovoru pro klubový web chomutovský obránce David Štich.

Východočeši podávají v baráži výrazně odlišné výkony v porovnání se základní částí. I když se jim v neděli 40 minut příliš nedařilo, nakonec si našli cestu k sedmé výhře z osmi barážových utkání.

"Hlavně šlo o to, že kdybychom to tady nezvládli, tak to ještě mohlo být zajímavé, neboť Chomutov máme dvakrát po sobě. Teoreticky jsme se mohli dostat do hodně špatné situace. Teď už je to ale opravdu nadějné, tak doufejme, že to někde umlátíme," řekl asistent trenéra Richard Král.

"Teoretická hrozba, že nakonec skončíme až třetí, tady pořád je, ale máme luxusní náskok. A hlavně hrajeme úplně jiný hokej. Přijde mi, že jsme si všichni sáhli do svědomí a začali jsme k tomu přistupovat úplně jinak. V extralize to tak nebylo," uvedl útočník Marek Hovorka.

Kladno bude mít ideální příležitost odčinit nedělní selhání s Pardubicemi. Před vyprodaným hledištěm Rytíři vedli 3:1 po dvou třetinách a vyhlíželi šestý plný bodový zisk za sebou, jenže nechali soupeře vyrovnat, v 59. minutě inkasovali rozhodující gól a prohráli 3:5.

"Asi jak jsme vedli, tak už jsme všichni měli takovou tu euforii, že bychom mohli být krůček od postupu. Ne, že bychom se na to nějak vykašlali, ale následná nedůslednost a nepozornost nás stála zápas," přiznal obránce Josef Zajíc pro klubový web.

"Je to hokej, nejsme kapela, abychom furt vyhrávali. Celý zápas jsme odmakali, byli jsme fakt krůček od vítězství, jen jsme nedokázali udržet pozornost. Nic se nemění. Musíme bojovat až do konce, nemůžeme nic podcenit. Na to, že jsme Budějovice dvakrát porazili, vůbec nemůžeme koukat," varoval Zajíc.

Jihočeši přišli nedělní domácí porážkou s Chomutovem (1:3) i o teoretickou šanci postoupit do extraligy, zbývající čtyři zápasy však chtějí odehrát naplno.

"Nechceme přijít o pověst. I když pověst se buduje delší dobu než jednu sezonu. Ale když se tady dlouhou dobu o něco snažíme, tak teď prostě nechceme celou sezonu během pár měsíců napleskat do kytek," prohlásil trenér Václav Prospal.

Oba zápasy mají začátek v 17:30.