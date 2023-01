Hokejisté Pardubic mají proti Plzni šanci opět navýšit vedení v extralize

Praha - Hokejisté Pardubic mají ve čtvrtečním předehrávaném utkání 42. kola Tipsport extraligy proti Plzni šanci opět navýšit vedení v soutěži. Aktuálně má Dynamo v čele náskok devíti bodů na druhé Vítkovice. Utkání proti Škodě bude mít i slavnostní nádech, Východočeši vyřadí číslo 37 na počest klubové legendy Petra Sýkory.

Dynamo bude hájit sérii šesti extraligových výher a zároveň usilovat o čtvrté vítězství ve vzájemných zápasech v této sezoně. Pardubice celkově porazily Plzeň šestkrát v řadě. Na východě Čech Škoda uspěla naposledy v únoru 2019, od té doby sedmkrát prohrála.

"Užíváme si pohodu a cítíme, že na ledě teď dokážeme zvládnout i těžké zápasy. Nesmíme ale polevit, do konce základní části zbývá jedenáct utkání. Teď už ale není žádný soupeř jednoduchý, každý o něco hraje. Někdo o play off, někdo o to, aby se vyhnul baráži," řekl útočník Lukáš Radil.

Pardubice čeká ve čtvrtek páté utkání v průběhu devíti dnů. "Program je teď náročný, ale jsme profesionálové a víme, co dělat. Osobně jsem zvyklý hrát hodně zápasů, v Rusku nebo v Americe to bylo stejné. Nevadí mi to," řekl útočník Tomáš Hyka na klubovém webu.

Tabulku a odstup od pronásledovatelů ale prý Pardubičtí nesledují. "Chceme v každém utkání hrát dobře a připravit se na play off. Hrát náš hokej," dodal devětadvacetiletý útočník.

Plzeň v neděli prohrála v Olomouci 2:3, předtím ale třikrát zvítězila a v tabulce se drží na šestém místě. Pokud získá tři body, posune se před Hanáky na pátou pozici.

"Poslední zápas v Olomouci byl guláš. Bylo to urputné z obou stran a nechyběla spousta vyhrocených situací. Zvláštní na obě strany, ale vyrovnané, domácí nakonec dali o jeden gól víc," řekl po poslední prohře útočník Plzně Jan Schleiss.

Slavnostní ceremoniál na Sýkorovu počest se uskuteční před začátkem utkání. "Je to pro mě obrovská pocta a ohromně si toho vážím. Chtěl bych Pardubicím poděkovat a jsem za to moc rád. Tři čtvrtě kariéry jsem strávil v Pardubicích, mám to tady rád. Vážím si toho, že jsem v Dynamu mohl hrát celou kariéru a mohu v klubu působit i nyní," uvedl Sýkora na klubovém webu.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý vynikající útočník působil v extralize pouze v Pardubicích. Včetně baráže odehrál 919 utkání s bilancí 393 branek a 280 asistencí. Sýkora se podílel na mistrovských titulech v sezonách 2004/05 a 2009/10, dvakrát se stal nejlepším střelcem soutěže. V současnosti pracuje v mateřském klubu jako skaut.

Sýkora bude třináctým hráčem, kterého pardubický klub podobně ocení. Pod stropem haly mají dresy Jiří Dolana (číslo 5), Stanislav Prýl (6), Dominik Hašek (9), Jiří Šejba, Josef Paleček (oba 10), Vladimír Martinec (13), Karel Mach (16), Bohuslav Šťastný (17), Vladimír Dvořáček, Jiří Novák (oba 20), Milan Koďousek (21) a Otakar Janecký (91). Stejné pocty se dostalo i trenérovi Horymíru Sekerovi a zakladateli klubu Vilému Weissovi.