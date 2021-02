Hokejisté Pardubic díky gólu Mikuše uspěli v Českých Budějovicích

České Budějovice - Hokejisté Pardubic zvítězili v dohrávce 10. kola extraligy v Českých Budějovicích 1:0. Třetí výhru z posledních čtyř utkání vystřelil hostujícímu Dynamu na začátku 13. minuty obránce Juraj Mikuš. První čisté konto v extralize uhájil brankář Konstantin Barulin, potřeboval k němu 17 úspěšných zákroků.

V oboustranně svižném úvodu domácí přežili vyloučení čerstvého třicátníka Gilberta, přesto zvolna narůstala převaha Východočechů, kteří otevřeli skóre zásluhou Mikuše. Ten si na útočné modré čáře dovolil riskantní kličku proti napadajícímu Aldersonovi, popojel do středu a zdálky propálil cloněného gólmana Strmeně.

Vyrovnat mohl Doležal, jenž v útočném pásmu odzbrojil nepozorného Pauloviče a jel sám na Barulina, ale střelou ho nepřekvapil. V závěru prvního dějství neuspěli Camara a Kousal v přečíslení dva na jednoho, na protější straně neprotlačili kotouč za brankovou čáru Jonák s Holcem.

Pardubická převaha se přenesla také do druhé části. Akce týmu hostí provázela rychlost a jednoduchost, domácí postupovali dopředu často příliš komplikovaně. Zvedli se při trestu Zohorny, ale jejich obléhání zůstalo bez efektu. Ve 34. minutě se dostal do zajímavé šance Novák po spolupráci s Tomanem a Beránkem, ani on však stavem nepohnul.

Vzápětí Pardubičtí vytvořili zámek kolem českobudějovické branky a vynutili si vyloučení kapitána Vydareného, jenž zůstal chvíli bez hole. Nevyužili však přesilovku. Domácí je napodobili při trestu Zdráhala.

Také ve třetí třetině zůstával větší díl útočné aktivity na hokejkách hostů, ale dvoustý vzájemný duel tradičních extraligových soupeřů čekal na definitivní rozuzlení do posledních vteřin.

S přibývajícím časem nabírali obrátky hráči Motoru. Slibnou příležitost si vytvořil Doležal, zahrozil však i pardubický Camara. Při power play domácích zkoušel přes celé kluziště skórovat Barulin, ale minul opuštěnou branku. Snaha Jihočechů o vyrovnání byla veliká, ale marná.

Madeta Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 13. J. Mikuš (Tybor). Rozhodčí: Horák, Pražák - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

České Budějovice: Strmeň - Kubíček, Vydarený, Slováček, Štencel, Plášil, Lytvynov - Holec, D. Voženílek, V. Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - Alderson, Gilbert, M. Novák - G. Ville, Toman, M. Beránek. Trenér: Prospal.

Pardubice: Barulin - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Ďaloga, Oliva - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Tybor, Poulíček, Paulovič - Pochobradský, O. Rohlík, Horký - T. Zeman, Matýs, Štetka. Trenér: R. Král.