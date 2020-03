Hokejisté Olomouce vykročili do předkola lépe, porazili Zlín 5:1

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Olomouc - PSG Berani Zlín, 9. března 2020 v Olomouci. Zleva Vilém Burian z Olomouce a Ralfs Freibergs ze Zlína.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Olomouc - PSG Berani Zlín, 9. března 2020 v Olomouci. Zleva Vilém Burian z Olomouce a Ralfs Freibergs ze Zlína. ČTK/Svoboda Jaroslav

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v úvodním utkání předkola play off extraligy Zlín 5:1. Hanákům se povedl vstup do zápasu, když v čase 8:19 vedli už 2:0. Berani sice záhy odpověděli, ale to bylo z jejich strany všechno. Vítězný gól dal Rostislav Olesz. Druhé utkání série se hraje v úterý opět v Olomouci.

V úvodních sekundách musel hostující gólman Kašík vyrážet dobrou střelu Škůrka od modré čáry. Na druhé straně se do úniku dostal Honejsek, který pálil vedle. Škůrek pak sice nemířil přesně při dalším pokusu od modré čáry, k puku se ale dostal Kolouch, nadvakrát ho prostrčil před branku Skladanému a ten uklidil puk za Kašíkova záda.

V deváté minutě přidali Olomoučtí další zásah: Ostřížek nahrál do útoku Knotkovi, který kotouč podržel, přihrál před brankoviště Oleszovi, jenž objel Kašíka a zakončil do odkryté branky. Bleskově na tento gól odpověděl Žižka. K tomu jen o 34 sekund později propadl puk v domácím obranném pásmu a jeho rána, při níž Konrádovi clonil Honejsek, znamenala snížení.

Po Káňově chybě za brankou mohl srovnat skóre Kubiš, Konrád byl ale proti. Jako první si v početní výhodě zahrál Zlín. Během ní domácí gólman natřikrát zasahoval, ale úspěšně vyrazil střely Dufka i Honejska. Škůrkovu ránu pak na druhé straně tečoval Nahodil jen vedle tyče.

Freibergs při přesilovce ve druhé třetině nastřelil tyč domácí branky. Po tlaku Zlína se v útočném pásmu usadili domácí a Kašík musel několikrát zasahovat. Nápor Hanáků vyústil v přesilovku, kterou nevyužili. Ve 35. minutě dostal Musil od Nahodila puk do útočného pásma, jel za branku, Kašík mu skočil do směru jízdy, ale Musil zvládl puk nahrát před branku přímo Burianovi, který neměl problém ho poslat do prázdné branky.

Ve třetí části předložil Nahodil puk Klimkovi, který však trefil pouze hostujícího brankáře. Freibergsovu střelu pokryl Konrád. Pak v ponechané výhodě tvrdě pálil Švrček, ale trefil Kašíka do ramena, navíc hosté faulovali znovu a musela tak na dvě minuty pouze do tří. Hanáci touto nabídkou nepohrdli a už po 23 sekundách skóroval Knotek. Skóre pak uzavřel v polovině 58. minuty Nahodil.

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 2:3 (1:2)

Branky: 43. Stronati z pen., 85. Svozil - 8. Budínský, 15. Ladra, 88. Jiří Klíma. Rozhodčí: Dubravský - Podaný, Dresler - Machálek (video). ŽK: Hrubý, Potočný, Procházka, Svozil - Tatajev, Pudil, Douděra. Diváci: 8667.

Ostrava: Laštůvka - Fillo (35. Procházka), Svozil, Stronati, Fleišman - Jirásek, Hrubý (82. Reiter) - De Azevedo (67. Buchta), Kuzmanovič, Potočný - Smola. Trenér: Kozel.

Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Pudil, Zelený - Hubínek, Janošek - Douděra (78. Fulnek), Budínský, Ladra (83. Mazuch) - Jiří Klíma. Trenér: Weber.