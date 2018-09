Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Olomouce zvítězili v 2. kole extraligy na ledě Třince 3:2, přestože prohrávali už 0:2. Hanáci tak mají po dvou zápasech na kontě plný počet bodů. Oceláři naopak na první zisk čekají. Hosté prohrávali s úřadujícím vicemistrem o dvě branky už ve 14. minutě, ale v prostřední třetině i díky chybné rozehrávce brankáře Petera Hamerlíka vyrovnali. Obrat dokonal v 51. minutě Bruno Mráz.

Zatímco Olomouc nechala vítěznou sestavu z úvodního zápasu beze změn, Třinec překopal složení všech čtyř útočných formací a do branky postavil Hamerlíka místo Hrubce. Rošády přinesly efekt a Oceláři rychle vedli 2:0. První gól připravil Bukarts, když z rohu kluziště našel pěkným pasem skórujícího Krajíčka. Zanedlouho zvýšil Cienciala tečí Gernátovy střely od modré čáry. A to ještě Michal Kovařčík trefil tyč.

Olomouc zahrozila až v závěru úvodní třetiny, ale osamocený Laš neprocedil puk mezi betony Hamerlíka, který vzápětí zastavil semaforem střelu Staňka. Hosté pokračovali v tlaku i po přestávce. Nejdříve trefili tyč, ale z další akci udeřili. Kolouch dobruslil kotouč, nahodil ho před branku, do které si ji srazil obránce Matyáš. Při dalším střídání mohlo být vyrovnáno. Jergl ale vyřešil přečíslení dva na jednoho střelou a trefil Hamerlíka.

"Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Chtěli jsme do toho vstoupit bez respektu, hrát více z obrany, ale to se nám nepodařilo. Ještě domácí dvakrát trefili za stavu 0:0 tyčku. Už na konci první třetiny jsme ale měli šance a říkal jsem si, že když co nejdříve snížíme, mohli by trochu znervóznět, protože první zápas prohráli. A to se nám podařilo," těšilo olomouckého brankáře Branislava Konráda.

Třinec poté přidal, dvoubrankový náskok mu mohl vrátit agilní Hladonik. V největší šanci ale Bukarts ani nevystřelil, protože mu v tom zabránil vracející se Knotek. Centr první olomoucké řadě zařídil navíc vyrovnání. U zadního mantinelu vystihl špatnou rozehrávku Hamerlíka, puk poslal před branku a Káňa zakončil do prázdné branky.

"Puk se mi odrazil od mantinelu o kus dál, než jsem předpokládal. Chtěl jsme to hrát na beka, ale jejich hráč to přečetl. Je to samozřejmě moje chyba, tam není co rozebírat. Mrzí mě to," litoval Hamerlík. "Čekal jsem, že by mohl takhle posílat puk obránci. Občas to vyjde," komentoval důležitý moment v utkání Knotek.

Třetí třetina se nesla v duchu domácí snahy o strhnutí vedení na svou stranu. Do gólových šancí se ale dostávali ztuha a hosté je zmrazili třetím gólem, když Tomečkův bekhendový pokus dorazil Mráz. Definitivně mohl rozhodnout Irgl, ale neuspěl v úniku v tísni s bekhendovým blafákem. Třinec v závěru dohrával téměř dvě minuty ve hře šesti proti čtyřem a ostřeloval Konrádovu branku, ale srdnatě bojující hosté odolali.

"První třetina byla z naší strany velmi dobrá. Jezdili jsme, rozdávali si rychle puky a hráli jsme u nich v pásmu. Škoda, že jsme nedali více gólů. Poté se od druhé třetiny hra vyrovnala a inkasovali jsme nešťastné góly," řekl třinecký obránce Martin Gernát a připustil, že smolná branka na 2:2 tým poznamenala.

"Trošku nás to zabrzdilo, svázalo ruce. Ale každému se něco takového stane. Jsme na ledě v šesti, abychom si pomohli. Měli jsme dostatek gólových šancí, abychom to odčinili. Nestalo se. Škoda toho výsledku," dodal.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Raszka (Třinec): "Začali jsme dobře a dodržovali jsme věci, které jsme si říkali. To znamená hodně střílet od modré čáry a chodit do brány. Chtěli jsme také vstřelit první branku a nejlépe dvě, protože Olomouc je bojující mužstvo. Povedlo se nám to, ale bohužel jsme vedení neudrželi. Oba góly byly smolné, Olomouc dostaly trošku na koně. Druhá třetina nebyla z naší strany optimální, ale začínalo se od nuly a ve třetí jsme na tom byli opticky lépe. Ale Olomouc hrála v obranném pásmu výborně, velice obětavě a hodně střel nám zblokovala. Těžko jsme se přes ni dostávali do předbrankového prostoru. Potom nám ujeli z rohu a z dorážky skórovali potřetí. Určitě jsme takhle nechtěli odstartovat sezonu, nicméně je to pořád teprve začátek. Teď máme před sebou pět utkání venku, musíme hrát každý zápas na sto procent a urvat nějaké body."

Jan Tomajko (Olomouc): "První třetinu jsme nezačali optimálně. Ne že by to bylo vyloženě špatné, ale museli jsme dohánět manko 0:2. To jsme nechtěli. Věděli jsme, že Třinec na nás vlítne, přesto dal dva góly a nevypadalo to s námi v té chvíli moc růžově. Hodně nás nakopnul první gól a od druhé třetiny jsme lépe napadali a lépe bruslili. Potom se k nám přiklonilo i trochu štěstíčka a třetím gólem jsme urvali zápas na naši stranu."

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Krajíček (Roberts Bukarts), 14. Cienciala (Gernát, Adamský) - 26. Kolouch, 40. J. Káňa II (J. Knotek), 51. B. Mráz (V. Tomeček). Rozhodčí: Bejček, Jeřábek - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4033.

Sestavy:

Třinec: Hamerlík - M. Doudera, Krajíček, Matyáš, D. Musil, Haman, Gernát, Adámek - O. Kovařčík, Marcinko, Chmielewski - Adamský, Cienciala, Svačina - Hrňa, M. Kovařčík, Roberts Bukarts - Dravecký, Viedenský, Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Švrček - J. Káňa II, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Jergl, Skládaný, Holec - V. Tomeček, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Moták a Tomajko.