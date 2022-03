Hokejisté Olomouce vydřeli výhru nad Vítkovicemi, v závěru rozhodl Krejčí

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve třetím utkání série předkola play off extraligy Vítkovice 3:2 a ujali se vedení 2:1 na zápasy. Ostravané v průběhu duelu dvakrát vyrovnali, ale na rozhodující gól hvězdného útočníka Davida Krejčího z poloviny 58. minuty už odpovědět nedokázali. O postupu do čtvrtfinále mohou Olomoučtí rozhodnout v úterý, kdy je opět na jejich ledě na programu čtvrtý duel.

Hosté nastoupili do zápasu oproti zprávám o velmi nepříznivém zdravotním stavu týmu, kvůli němuž žádali neúspěšně o odklad alespoň o den, v poměrně silné sestavě, přesto postrádali například Poláka, Kocha, Marosze nebo Bukartse.

Domácí sice vstoupili do utkání aktivně, ale do první šance se dostali až v osmé minutě. Hned ji však využili ke vstřelení první branky: po Krejčího nahrávce zpoza branky prostřelil Stezku Navrátil. Poté převzali iniciativu hosté a brzy srovnat mohl Lindberg, jenže Konrádovu branku zblízka přestřelil.

V zajímavé příležitosti se poté ocitl hostující Hruška, ale bekhendem trefil jen boční síť. Neprosadil se ani Bondra, jehož teč Prčíkova nahození zamířila nad branku. Také závěr první třetiny patřil Vítkovicím, strážce domácí branky Konrád však za svá záda žádný puk nepustil.

Stejně jako v první třetině se do první šance druhé části dostali domácí, Káňa však tentokrát Stezku z dobré příležitosti zblízka nepřekonal. Výborný zákrok pak hostující brankář předvedl také proti pokusu Koloucha z mezikruží. Dobrou příležitost ke skórování si vytvořil i hostující obránce Pedan, jenže při snaze o bekhendové zakončení trefil boční síť Konrádovy branky.

Po chybné rozehrávce olomouckého obránce Rašnera pálil z dobré pozice Fridrich a rozezvučel tyč domácí branky. V následné přesilové hře už Vítkovičtí srovnali, když za Konráda propadlo zacloněné nahození Solovjova od modré čáry. Jenže po minutě a půl byla Olomouc znovu ve vedení, když vyraženou střelu Dujsíka dorazil za brankovou čáru Kunc. Před koncem druhé třetiny se dostal do samostatného úniku Flick, ale Konrád proti kanadskému útočníkovi úspěšně zasáhl.

Hostům vyšel vstup do třetí třetiny a několikrát nebezpečně prověřili Konráda, který však pokaždé obstál. Když už byl olomoucký brankář překonán, stálo při domácích štěstí jako při střele Stehlíka a teči Lakatoše, která zamířila jen do tyče. S odpovědí poté přispěchali domácí, vítkovický brankář Stezka Knotkovo usměrnění nahrávky od Bambuly zachytil na poslední chvíli mezi betony.

Sedm a půl minuty před koncem základní hrací doby hosté podruhé v zápase srovnali. Tentokrát se střelou od modré čáry prosadil obránce Plášil, Konrád měl stejně jako při první inkasované brance zacloněný výhled. Olomouc poté dostala výhodu přesilové hry, následně i početní výhody pěti proti třem a dokázala ji bleskově zužitkovat. Rozhodující trefu utkání si nakonec tvrdou střelou z mezikruží připsal v čase 57:26 Krejčí.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (trenér Olomouce): "Nehráli jsme úplně dobrý zápas. Jako bychom se něčeho báli, ale nevím úplně čeho. Byly tam bojovnost a nasazení, ale to k tomu samozřejmě patří. Chyběla nám hokejovost, dobré založení a zakončení útoku. Hráli jsme pod určitým tlakem. Nicméně si velice vážím toho, že chlapci bojovali až na dřeň a že jsme ten další bod přidali. Pro nás to je skvělá zpráva a zítra se budeme znovu snažit bojovat na maximum."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Dnes to bylo velice dobré bojovné utkání, krásný play off zápas. Olomouc šla do vedení, což určitě chtěli. My jsme se na to připravovali, včetně tlaku od obecenstva. Nám se sice dvakrát podařilo srovnat, ale hlavní rozdíl byl v tom, že si Olomouc dokázala vždy vzít vedení zpět. Nesložili jsme zbraně a kluci bojovali až do konce, sedm minut před koncem jsme srovnali, ale celý zápas jsme si prohráli vlastní nedisciplinovaností. Trápí nás to celou sezonu a není náhoda, že jsme jedním z nejtrestanějších mužstev v soutěži. Hráči to mají v hlavách, neumí to odstranit a mě mrzí, že to jsou zrovna naši nejzkušenější hráči. Zítra máme nůž na krku, ale půjdeme bojovat a urvat to tady."

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Navrátil (Krejčí, Klimek), 37. Kunc (Dujsík, V. Burian), 58. Krejčí (J. Knotek) - 36. Solovjov (Lakatoš, J. Hruška), 53. Plášil (J. Stehlík, Fridrich). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora - Rampír, Gerát. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 5050. Stav série: 2:1.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, od 21. navíc Rašner - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Klimek - Kunc, Lichanec, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Vítkovice: Stezka - Solovjov, Pedan, J. Stehlík, Plášil, Prčík, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, R. Bondra - Illéš, Bitten, Dej - Fridrich, Flick, Dostálek - Guman. Trenér: Holaň.