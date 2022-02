Hokejisté Olomouce v souboji o únik baráži porazili Kladno 4:1

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 55. kole extraligy doma čtrnácté Kladno 4:1 a vzdálili se mu tak na rozdíl 11 bodů. Hanáci se po teprve druhé výhře z posledních pěti zápasů posunuli na 11. místo před Karlovy Vary. Rytíři podruhé za sebou nebodovali a na třináctý Litvínov už ztrácejí osm bodů.

Do první šance zápasu si v končící přesilové hře domácích sjel před branku obránce Škůrek, ale zblízka branku netrefil. Úvodní větší příležitosti Kladna přišly také až v přesilové hře po polovině první třetiny. Kubík nejdříve zamířil do připraveného Lukáše a poté jeho dorážku zablokoval jeden z bránících hráčů. Mimo tři tyče pak skončil puk také po teči Indráka. Nejtěžší zákrok první třetiny musel předvést olomoucký brankář Lukáš proti střele Dotchina, který střílel hned po buly z prostoru mezikruží.

Skóre se ale změnilo až na začátku druhé třetiny, kdy se při přečíslení dvou proti jednomu prosadil střelou mezi Lukášovy betony Plekanec. Olomouc mohla srovnat díky dvěma střelám Černého od modré čáry a následným dorážkám, ale Bow byl v obou případech pozorný.

Úspěšně zasáhl kanadský brankář také proti nebezpečné teči Kuska. Ještě lepší zákrok pak Bow předvedl v situaci jeden na jednoho s Krejčím i při následné dorážce Klimka. Nestačil až na další dorážku Klimka, ke kterému se odrazil puk od zadního mantinelu po střele Černého a Nahodilově teči.

Na začátku třetí třetiny navíc domácí otočili vývoj zápasu, když hned po Krejčího vyhraném vhazování zamířil přesně k tyči Švrček. O dvě minuty později se Hanáci dostali do dvoubrankového vedení zásluhou Olesze, který se neunáhlil v úniku dvou proti jednomu a po kličce do bekhendu překonal hostujícího brankáře. Čtvrtou branku mohl poté přidat Kunc, ale z mezikruží netrefil puk ideálně.

Olomouc poté pozorně bránila a čekala na možnost rychlých protiútoků. Kladno se tak do mnoha šancí nedostávalo, v náznaku šance nemířil přesně Kubík, ani Ticháček. Při hře bez brankáře v závěru Rytíři inkasovali počtvrté, pojistku olomouckého vítězství přidal dvě minuty před koncem základní hrací doby Bambula.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouce): "Do utkání jsme vstoupili nervózně, protože jsme se před zápasem dívali v tabulce pod sebe. Moc se nám nedařilo, možná jsme měli jen lehký tlak na hokejkách. V průběhu první třetiny jsme se rozehráli, hra už nebyla špatná a měli jsme i tlak. Utlumila nás ale dvě vyloučení po sobě, která jsme však naštěstí přečkali a mohli jsme jít do druhé třetiny za stavu 0:0. Po obdrženém gólu jsme hráli velice špatně a padla na nás deka. Měli jsme nepřesné přihrávky, nedokázali jsme si ani najet, ani přihrát. Po vstřeleném gólu na 1:1 jsme naopak začali hrát velice dobře, třetí třetinu jsme zvládli výborně a dobrou obrannou hrou si to vítězství pohlídali. Jsem velice šťastný a musím poděkovat hráčům. Bylo to ubojované vítězství, takové vítězství vůle."

David Čermák (Kladno): "Olomouc vstoupila do zápasu lépe. První třetinu jsme ale přečkali bez inkasovaného gólu. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a dostali se do vedení. V této fázi jsme zápas kontrolovali, bohužel jsme ale inkasovali gól na 1:1. Na to ať se každý podívá, jestli to chce vidět. Poté, co Olomouc dala druhý gól, tak už si to pohlídala. Nás to srazilo dolů a Olomouc od té doby hrála skvěle. Hrála velice dobře dozadu a tím rozhodla celý zápas. My už jsme se pak nedostali k žádným nebezpečným střelám a vlastně skoro k ničemu."

HC Olomouc - Rytíři Kladno 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 36. Klimek (Nahodil, T. Černý), 43. Švrček (Krejčí), 45. Olesz (Kolouch, Řezníček), 59. Bambula - 24. Plekanec (M. Beran, Kehar). Rozhodčí: Pešina, Ondráček - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 2400 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - Nahodil, Krejčí, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, V. Burian, Lichanec. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, J. Suchánek, Baránek, Kehar - Hlava, Plekanec, M. Beran - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, Kubík, M. Indrák - Donaghey, Kuťák, Babka. Trenér: D. Čermák.