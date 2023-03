Hokejisté Olomouce v přerušeném zápase předkola porazili Karlovy Vary

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v prvním zápase předkola play off extraligy Karlovy Vary 4:1 a vykročili za postupem do čtvrtfinále. Utkání týmy rozehrály již ve středu, po první třetině ho ale předčasně ukončila nezpůsobilá hrací plocha. Za stavu 2:0 pro Hanáky se pokračovalo dnes a domácí duel dovedli do úspěšného konce. Gólem a asistencí se pod jejich výhru podepsali útočníci Pavel Musil a Jakub Orsava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Karlových Varech.

Ve středu se domácím vydařil vstup do utkání, když skóre otevřeli po 50 sekundách, kdy před Lukešem zůstal osamocený Kusko a nadvakrát dostal puk za brankáře. Karlovarští mohli srovnat během přesilové hry, ale strážce domácího brankoviště Lukáš se proti Koblasově střele z první přesunul včas.

Poté chyboval hostující brankář Lukeš a Kusko mohl po Bambulově přihrávce vstřelit svůj druhý gól, ale gólman Energie zaváhání napravil. Olomouc však využila první přesilovku a díky úspěšné dorážce Orsavovy vyražené střely zvýšil na rozdíl dvou branek Musil.

Dnes byl úvod poznamenaný hned několika vyloučeními, první tresty udělili rozhodčí již po 25 sekundách hry. Početní výhoda pomohla domácím k další brance. Ve 31. minutě potrestal faul kapitána Energie Černocha střelou z první Orsava.

"Nevstoupili jsem dnes do zápasu dobře, dostali jsme gól z přesilovky. Byli jsme asi přemotivovaní. Něco jsme si k tomu řekli, třetí třetina byla myslím lepší a doufám, že do příštího zápasu nastoupíme daleko lépe než do tohohle," řekl útočník Martin Kohout na klubovém webu.

Do dalších šancí se dostali Káňa a Kucsera, branku Lukeše ale netrefili. Na začátku třetí části zahrozili domácí přečíslením dva na jednoho, proti Klimkovi se však vyznamenal karlovarský gólman.

Západočeši navíc duel zdramatizovali, když Kohout po samostatném úniku překonal Lukáše a snížil na 1:3 z pohledu hostů. Olomouc získala třígólový náskok rychle zpět, když Pláškovo nahození od mantinelu srazil obránce Stříteský smolně za záda vlastního brankáře.

"Přestože byl zápas rozdělený do dvou dnů, byly od nás všechny tři třetiny přesně takové, jaké mají v play off být. Musíme v tom pokračovat a připravit se na další zápasy venku, protože to je zatím jen jeden zápas. Je to stále otevřené," řekl trenér domácích Jan Tomajko.

Hlasy trenérů po prvním utkání předkola play off první hokejové extraligy HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary (4:1):

Jan Tomajko (Olomouce): "Přestože byl zápas rozdělený do dvou dnů, byly od nás všechny tři třetiny přesně takové, jaké mají v play off být. Musíme v tom pokračovat a připravit se na další zápasy venku, protože to je zatím jen jeden zápas. Je to stále otevřené, protože Karlovy Vary jsou těžký soupeř, který výborně bruslí. Marody jsme v základní části úplně nešetřili, ale nepouštěli jsme je do zápasů, dokud nebyli stoprocentně nachystaní. Směřovali jsme to k tomu, aby byli připravení hlavně na play off. Jestli se to vyplatilo se teprve uvidí. Rozhodnutí ředitele extraligy je nějaké, my ho všichni respektujeme a není to potřeba nějak víc komentovat."

David Bruk (Karlovy Vary): "Ztratili jsme v sérii první bod. Domácí byli lepší, dali čtyři góly a my jen jeden. S tím nemůžeme pomýšlet na vítězství. Olomouc byla důsledná a silná v osobních soubojích a my budeme muset najít cestu, jak si s tím poradit. Neproměnili jsme žádnou přesilovou hru a naopak jsme dostali dvě branky v oslabení. Pravda je taková, že vždycky hrajeme to, co nám soupeř dovolí. A dnes nám toho moc nedovolil. Chtěli jsme hrát nové utkání od začátku, takto rozdělené utkání se nám nelíbilo. Bylo sice ve všem podobné ostatním utkáním, jen uteklo o něco rychleji. Rozhodnutí ředitele soutěže jsme ale přijali. Poté, co jsme prohráli první zápas, doufám, že to bude ještě dlouhá série."

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Kusko (Bambula), 12. P. Musil (J. Knotek, Orsava), 31. Orsava (P. Musil, J. Knotek), 47. Plášek (Navrátil) - 44. Kohout (Dlapa, M. Rohan). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 4735. Stav série: 1:0.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Ondrušek, Dujsík, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Klimek, Plášek - A. Rutar, Strapáč, Kucsera. Trenér: Tomajko.

Karlovy Vary: Lukeš - D. Mikyska, Huttula, Stříteský, Kočí, Havlín, Dlapa, M. Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Gríger, Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.