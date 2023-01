Hokejisté Olomouce udolali Plzeň 3:2 a předstihli ji v tabulce

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 40. kole extraligy Plzeň 3:2 a posunuli se v tabulce na 5. místo před svého dnešního soupeře. Gólem a asistencí se na výhře domácích podílel útočník Lukáš Nahodil, premiérový gól v nejvyšší soutěži si připsal Lukáš Mareš. Rozhodčí v zápase udělili 100 trestných minut, hned šest hráčů dostalo vyšší tresty.

Plzeň si vytvořila velkou šanci hned při prvním střídání, kdy Zámorský našel hůl Suchého, který tečoval jeho pobídku do tyče. Poté úvod hry ovlivnila řada vyloučení, ze kterých nakonec vytěžila úvodní branku Olomouc.

V přesilové hře pěti proti třem otevřel skóre hry úspěšnou dorážkou nejproduktivnější hráč domácích Nahodil. Aktivnější Olomouc i díky několika přesilovým hrám vyslala na Pavlátovu branku během první třetiny celkem 18 pokusů, plzeňští hokejisté trefili Konrádovu branku pouze dvakrát a odcházeli do kabin za nepříznivého stavu 0:1.

Přesto hned na začátku druhé třetiny Západočeši srovnali, když Konráda po Mertlově přihrávce zblízka prostřelil Kvasnička. Krátce před polovinou zápasu se však Olomouc dostala znovu do vedení, přesně do pravého horního rohu zamířil z mezikruží obránce Mareš.

Vstup do třetí třetiny vyšel lépe Olomouci, která využila svou druhou přesilovou hru v zápase a dostala se do dvoubrankového vedení. Mezi úspěšné střelce se zapsal Knotek, který usměrnil za Pavlátova záda střelu Nahodila.

Snížit mohl po pěti minutách Kodýtek, jenže Konrád jeho pokus vytěsnil ramenem. Poté neuspěl v přesilové hře ani Mertl, jehož střela z první zamířila mimo tři tyče.

Gólovou radost si mohl užít až tři a půl minuty před koncem zápasu Pour, který tvrdou střelou z mezikruží prostřelil Konráda. Využil tak power play, ke které se Plzeň odhodlala více než čtyři minuty před koncem zápasu. Další branku už ale hosté nepřidali, z Olomouce tak odjeli bez bodu a nenavázali na předešlé tři extraligové výhry.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Olomouc): "Po posledním prohraném zápase jsme se chtěli zaměřit hlavně na úvod zápasu. Chtěli jsme to vrátit divákům a jednoznačně dnes vyhrát. První třetina měla v určitých momentech parametry play off, bylo tam hodně soubojů i bitka. Připraveností na to, tvrdostí, bojovností a odolností v soubojích jsme si gól zasloužili a přiklonilo se k nám i štěstí. Dali jsme dva góly v přesilových hrách, což rozhodlo. V závěru se nám to sice zkomplikovalo inkasovaným gólem, ale bojovným výkonem, podpořeným výborným výkonem gólmana jsme výhru udrželi."

Petr Kořínek (trenér Plzně): "Těžko se mi to dnes hodnotí. Nabádáme kluky, abychom hráli do těla, ať už hrajeme doma nebo venku. V první třetině jsme hráli hodně oslabení, skoro šest minut a dvakrát ve třech, a dostali jsme z toho jednu branku. Věděli jsme ale, že je zápas stále otevřený. Podařilo se nám pak sice vyrovnat, ale bohužel jsme znovu v oslabení inkasovali. My jsme naopak v přesilové hře branku nevstřelili. Rozhodují speciální týmy a Olomouc nám dnes dala v přesilové hře dva góly. Na konci už je to pak těžké dohánět. Podařilo se nám sice ještě vstřelit druhou branku, ale soupeř už to pak zavřel a vyrovnat se nám nepodařilo."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Nahodil (Plášek, J. Káňa), 30. Mareš (Orsava), 41. Knotek (Nahodil, J. Káňa) - 23. Kvasnička (Mertl, Blomstrand), 57. Pour (Kodýtek, Schleiss). Rozhodčí: Mrkva, Cabák - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 8:7, navíc Škůrek, Kusko (oba Olomouc), Bitten, Mertl všichni 5 min., Baránek, Hrabík (všichni Plzeň) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4019.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Mareš, A. Rutar - Orsava, Strapáč, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Bambula, J. Knotek, Plášek - Olesz, Kusko, Kunc. Trenér: Tomajko.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Baránek, Kaňák, Houdek, A. Jiříček, Kvasnička - Pour, Suchý, Hrabík - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - Holešinský, Mertl, Blomstrand - M. Lang, Malát, Bitten. Trenér: Kořínek.