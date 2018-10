Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 9. kole extraligy Plzeň 3:1 a ukončili sérii tří porážek. Vítěznou branku vstřelil ve 28. minutě obránce Jiří Ondrůšek, při závěrečné power play si poté sedmou branku v sezoně připsal Zbyněk Irgl. Plzeň nebodovala po šesti zápasech a v tabulce klesla na šesté místo, Olomouc je osmá.

Přestože začátek úvodní pasáže hry vyšel mnohem lépe Plzni, která si v prvních minutách vytvořila tlak a několik dobrých příležitostí, z první branky utkání se radovali domácí. V první přesilové hře zápasu Jaroměřský pohotově dorazil vyraženou střelu Strapáče.

Hostujícím hráčům se podařilo vyrovnat ve hře čtyř proti třem. Gulaš se Strakou se dostali do přečíslení, kapitán Plzně už spoluhráče nehledal a povedenou střelou prostřelil domácího brankáře Konráda. Čtyři minuty před koncem ještě kontroloval videorozhodčí šanci Jergla, ale puk brankovou čáru nepřešel a gólman Frodl dostal pouze dvě minuty za úmyslné posunutí brankové konstrukce.

Ve druhé třetině se tempo hry mírně zklidnilo a do varu dostala diváky až branková situace z 28. minuty. Frodl nerozehrál puk úplně ideálně, čehož využil Holec, který před brankou našel volného Ondruška, pro kterého nebyl problém puk dopravit do sítě. I v dalším průběhu třetiny byli domácí lepším týmem, ale i přes několik nadějných šancí další gól nepřidali.

Naopak ve třetí třetině byli jasně aktivnější hráči Plzně, kteří dokázali po většinu třetiny držet Olomouc v obranném pásmu. Konrádovi však spoluhráči pomáhali velkou bojovností a obětavostí. Domácí brankářská jednička tak i s jejich pomocí dokázala uhájit svoji branku a podruhé už neinkasovala. Vrchol plzeňského tlaku pak přišel v závěrečné hře bez brankáře, ale i během něj olomoucké defenziva obstála a udržela těsné vedení. Naopak gólovou pojistku přidal Irgl.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Tomajko (Olomouc): "Ze začátku zápasu jsme asi měli ještě v hlavách nešťastný zápas v Liberci, protože jsme začali trošku vlažněji a Plzeň nás přehrávala. Pak jsme ale vytěžili gól z přesilové hry a to nás trochu uklidnilo. První třetina skončila 1:1 a pak už to bylo o jednom gólu. Jakmile jsme dali na 2:1, tak jsme získali křídla a měli více ze hry. Hra se pak ve druhé a třetí třetině přelévala, chvilku měla navrch Plzeň, chvilku my. Od nás to byl odbojovaný zápas a výborně zachytal Braňo Konrád. Jsme rádi, že jsme po třech zápasech bodovali naplno a doufáme, že to tak bude pokračovat. Máme dlouhodobě problémy s produktivitou, už jsme si zvykli, že náš nejčastější výsledek je 2:1. Tři góly nedáváme tak často, takže jsme rádi, že se probudili beci a přispěli k tomu."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Našim hráčům nejde upřít snahu. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Důvodem, proč jsme prohráli, je jeden vstřelený gól. Na jeden vstřelený gól se prostě body nesbírají. Ani bych neřekl, že bychom šance neproměňovali, protože jsme jich ani příliš neměli. Chybí tam hlad po šancích a finální fáze z naší strany dnes nebyla dobrá. Oproti minulé sezóně nám chybí góly Mertla a Kubalíka. Teď ty hráče nemáme a ostatní je zatím bodově nedokážou nahradit. Naše dosavadní bilance vstřelených gólů hodně naskákala zápasem v Chomutově, kde jsme vyhráli 8:2. Hodně zápasů jsme pak končili na dvou gólech."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Jaroměřský (Strapáč, Skladaný), 28. Ondrušek (Holec), 60. Irgl - 14. Gulaš (P. Straka, J. Kindl). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Diváci: 4212.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Vyrůbalík, Škůrek, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Dujsík - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Kolouch, Burian - Strapáč, Nahodil, Skladaný - Jergl, Holec, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Jones, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Kantner - Kratěna, Preisinger, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.