Hokejisté Olomouce se pokusí poprvé v sezoně porazit Brno

Praha - Hokejisté Olomouce budou ve středeční předehrávce 37. kola extraligy usilovat o první výhru nad Brnem v této sezoně. Hanáci potřebují body v boji o setrvání v první čtyřce, desátá Kometa má odlišné starosti: na poslední Kladno má jen šestibodový náskok a vítěznou radost prožil tým jedinkrát z uplynulých sedmi vystoupení. Při zápasech venku vyšli Jihomoravané už šestkrát po sobě naprázdno.

Olomoučtí si po třech utkáních bez zisku připsali v posledních dvou startech čtyři body, ačkoli se potýkají s problémy se sestavou. V neděli v Hradci Králové vydřeli bod i přesto, že hned třikrát inkasovali v oslabení. Zároveň ale znovu potvrdili svou bojovnost, když v průběhu utkání prohrávali 0:1, 1:3 a ještě 3:4. Nic z toho je nesrazilo do kolen.

"Myslím si, že v tomto zápase naše fauly pramenily z únavy, hrajeme na tři lajny a je to znát. Možná právě přemíra té snahy vyústí v nějaký ten faul. Když jsme byli v plné sestavě, tak si myslím, že jsme tolik faulů nedělali," namítl obránce Tomáš Dujsík. Kohouti jsou nejtrestanějším celkem soutěže, ale především kvůli již pěti trestům do konce utkání. V dvouminutových trestech patří do středu.

Kometa má před sebou velmi těžký týden. Po středečním duelu v Olomouci ji čeká páteční zápas pod širým nebem na Tehelném Poli v Bratislavě, kde bude "doma" Třinec, v neděli pak na vlastním ledě Vítkovice. Proti vedoucím Pardubicím měla Kometa ve hře slibné momenty a na nich chtějí trenéři stavět i nadále.

"Nic zásadního měnit nebudeme. Musíme začít od tréninku, pracovat na detailech a pomoct klukům vrátit sebevědomí. Jsou to dobří hokejisti, což ukázali v minulosti. Bojovnost je samozřejmostí, v naší lize ti nikdo nic nedá zadarmo," řekl brněnský asistent Jaroslav Modrý.

Nejrychlejší bek extraligy Marek Ďaloga uznal, že brněnské mužstvo se hledá zejména střelecky. "Hrozně se natrápíme na gól, ale věřím, že nám to zase začne padat," dodal slovenský reprezentant. Po krátkém zdravotním výpadku začal s Kometou opět trénovat i nejlepší střelec týmu Luboš Horký.

Statistické údaje před středeční předehrávkou extraligy: HC Olomouc (4.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 0:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 31 zápasů/25 bodů (10 branek + 15 asistencí) - Petr Holík 35/34 (6+27) . Statistiky brankářů: Jan Lukáš průměr 2,01 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,14 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,23, 91,77 a třikrát udržel čisté konto - Dominik Furch 2,56, 91,65 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,23 a 90,26. Zajímavosti: - Olomouc dvakrát za sebou bodovala, ale prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma prohráli dva z uplynulých čtyř duelů. - Kometa dvakrát za sebou nebodovala a prohrála šest z posledních sedmi duelů. - Brňané venku prohráli devětkrát za sebou a získali jediný bod. Naposledy uspěli mimo svůj led 30. října, kdy vyhráli v Kladně 5:3. - Kometa vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů.